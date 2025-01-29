İş Müziği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

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İş müziği yazılımı, işletmelere tam lisanslı bir müzik kataloğuna erişim sağlayarak, müşterilerin dikkatini çeken ve sadakati artıran ilgi çekici, markaya uygun bir atmosfer yaratmalarına olanak tanır. Bu çözümler genellikle profesyonelce hazırlanmış çalma listeleri veya markanın kimliğine göre uyarlanmış özel çalma listeleri oluşturmaya yönelik seçenekler içerir. İşletmenin tercihine bağlı olarak hem yayın hem de fiziksel müzik ekipmanı seçenekleri mevcuttur. İş müziği, restoranlar, barlar ve perakende mağazalar gibi fiziksel mekanlarda yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda web sitelerine, uygulamalara veya etkinliklere de entegre edilebilir.
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Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletiyoruz. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un sunduğu temel uygulamalar şunları içerir: * Ekranlar - Birden fazla ekran ve cihaz arasında merkezi kontrol ve içerik senkronizasyonu için bir dijital tabela yönetimi çözümü. * BGM (Fon Müziği) - Arka plan müziğinin ve promosyon mesajlarının uzaktan kontrol edilmesine ve güncellenmesine olanak tanıyan mağaza içi ses yönetimi. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Temel uygulamalara ek olarak Kabob, pazarlamayı, operasyonları ve diğer iş işlevlerini desteklemek için aşağıdakiler gibi çeşitli uzantı uygulamaları sunar: * Dijital Pazarlama - İçerik yönetimi, çok kanallı pazarlama ve çevrimiçi anketler için araçlar. * Otomasyon İşlemleri - Sipariş kuyruğu, rezervasyon ve masa yönetimi ve menü panosu senkronizasyonu için çözümler. * AIoT (Nesnelerin Yapay Zekası) - Uzaktan cihaz yönetimi, yüz algılama, sosyal mesafe izleme ve masa doluluk takibi için akıllı sistemler. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Kabob, perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı çözümler paketi sunarak kendisini zincir markalar için tek duraklı bir platform olarak konumlandırıyor. Platform, platformlar arası destek, ölçeklenebilirlik ve üçüncü taraf sistemlerle kolay entegrasyon sağladığını iddia ediyor. Şirket, Çin Anakarası, Tayvan, Singapur ve Japonya'daki doğrudan şubelerinin yanı sıra Kanada ve Avustralya'daki bayi ortaklarıyla küresel bir varlığa sahiptir. Kabob, fast food zincirleri, konveyör bantlı suşi restoranları, İskandinav ev markaları ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir VR kafe dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Kabob Retail Cloud, zincir işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine, müşteri deneyimlerini geliştirmelerine ve AI, IoT ve bulut tabanlı çözümlerin kullanımı yoluyla verimliliği artırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan sağlam ve çok yönlü bir perakende teknolojisi platformu gibi görünüyor.
Rockbot
rockbot.com
Rockbot, 2010 yılından bu yana iş dünyası için medya sektörünün öncüsü konumundadır. Beğenilen tek platformlu bir çözüm aracılığıyla Müzik, TV, Dijital Tabela ve Reklamcılık sunan Rockbot, dünyanın en büyük şirketlerinin, franchise'larının ve binlerce KOBİ'nin en iyi yerinde müşteri deneyimlerini sunmasına olanak tanır. Google tarafından desteklenen ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 50.000 işletmenin güvendiği Rockbot'un müşterileri arasında Planet Fitness, Walmart, Shake Shack ve Ashley Furniture yer alıyor.
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
İş için müzik akışı artık daha kolay. 100 milyondan fazla şarkıdan oluşan dünyanın en büyük ticari kataloğundan tam lisanslı müzik çalın! Eski adıyla Spotify for Business, Soundtrack Your Brand, kişisel bir yayın platformu gibi esneklik sunan yasal bir küresel hizmet sunuyor. Markasını müzikle zenginleştiren işletmeler için ideal; Restoranlar, barlar, oteller ve perakende satışlar dahil. Soundtrack'in müzik küratörlerinin hazırladığı 1.300'den fazla hazır çalma listesini dinleyin veya kendi listenizi oluşturmak için ilham alın. Müzik planlama, müşteri mesajlaşma, Spotify içe aktarma ve açık şarkı sözü filtresi gibi özel araçlardan yararlanın. Soundtrack uygulamasıyla sesinizi kontrol edin veya isterseniz masaüstünüzden çalıştırın. SoundtrackYourBrand.com'u bugün ziyaret edin!
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder, gezegendeki en iyi insan sesleriyle bağlantı kuran profesyonel bir hizmet pazarıdır. Voicefinder, film yapımcılarına ve şirketlere yaratıcı süreçlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış mükemmel bir yaratıcı araçtır. Dünyanın daha iyi ve daha insani görünmesini istiyoruz. Vizyonumuz basit: İçerik oluşturucuları ve işletmeleri dünyanın en iyi insan sesleriyle buluşturmak istiyoruz ve misyonumuz, her yeteneğin potansiyelini açığa çıkarmaya yardımcı olmak ve dünya çapındaki insanların daha iyi bir yaşama sahip olabilmesi için ekonomik fırsatlar yaratmaktır.
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