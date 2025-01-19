İş Müziği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hırvatistan

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un sunduğu temel uygulamalar şunları içerir: * Ekranlar - Birden fazla ekran ve cihaz arasında merkezi kontrol ve içerik senkronizasyonu için bir dijital tabela yönetimi çözümü. * BGM (Fon Müziği) - Arka plan müziğinin ve promosyon mesajlarının uzaktan kontrol edilmesine ve güncellenmesine olanak tanıyan mağaza içi ses yönetimi. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Temel uygulamalara ek olarak Kabob, pazarlamayı, operasyonları ve diğer iş işlevlerini desteklemek için aşağıdakiler gibi çeşitli uzantı uygulamaları sunar: * Dijital Pazarlama - İçerik yönetimi, çok kanallı pazarlama ve çevrimiçi anketler için araçlar. * Otomasyon İşlemleri - Sipariş kuyruğu, rezervasyon ve masa yönetimi ve menü panosu senkronizasyonu için çözümler. * AIoT (Nesnelerin Yapay Zekası) - Uzaktan cihaz yönetimi, yüz algılama, sosyal mesafe izleme ve masa doluluk takibi için akıllı sistemler. * Personel Yönetimi - Mağaza personelini eğitmek, planlamak ve yönetmek için araçlar. Kabob, perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için kapsamlı bir bulut tabanlı çözümler paketi sunarak kendisini zincir markalar için tek duraklı bir platform olarak konumlandırıyor. Platform, platformlar arası destek, ölçeklenebilirlik ve üçüncü taraf sistemlerle kolay entegrasyon sağladığını iddia ediyor. Şirket, Çin Anakarası, Tayvan, Singapur ve Japonya'daki doğrudan şubelerinin yanı sıra Kanada ve Avustralya'daki bayi ortaklarıyla küresel bir varlığa sahiptir. Kabob, fast food zincirleri, konveyör bantlı suşi restoranları, İskandinav ev markaları ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir VR kafe dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet vermektedir. Kabob Retail Cloud, zincir işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine, müşteri deneyimlerini geliştirmelerine ve AI, IoT ve bulut tabanlı çözümlerin kullanımı yoluyla verimliliği artırmalarına yardımcı olmayı amaçlayan sağlam ve çok yönlü bir perakende teknolojisi platformu gibi görünüyor.