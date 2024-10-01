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İş Müziği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
İş müziği yazılımı, işletmelere tam lisanslı bir müzik kataloğuna erişim sağlayarak, müşterilerin dikkatini çeken ve sadakati artıran ilgi çekici, markaya uygun bir atmosfer yaratmalarına olanak tanır. Bu çözümler genellikle profesyonelce hazırlanmış çalma listeleri veya markanın kimliğine göre uyarlanmış özel çalma listeleri oluşturmaya yönelik seçenekler içerir. İşletmenin tercihine bağlı olarak hem yayın hem de fiziksel müzik ekipmanı seçenekleri mevcuttur. İş müziği, restoranlar, barlar ve perakende mağazalar gibi fiziksel mekanlarda yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda web sitelerine, uygulamalara veya etkinliklere de entegre edilebilir.
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Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletiyoruz. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder, gezegendeki en iyi insan sesleriyle bağlantı kuran profesyonel bir hizmet pazarıdır. Voicefinder, film yapımcılarına ve şirketlere yaratıcı süreçlerinde yardımcı olmak için tasarlanmış mükemmel bir yaratıcı araçtır. Dünyanın daha iyi ve daha insani görünmesini istiyoruz. Vizyonumuz basi...
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
İş için müzik akışı artık daha kolay. 100 milyondan fazla şarkıdan oluşan dünyanın en büyük ticari kataloğundan tam lisanslı müzik çalın! Eski adıyla Spotify for Business, Soundtrack Your Brand, kişisel bir yayın platformu gibi esneklik sunan yasal bir küresel hizmet sunuyor. Markasını müzikle zengi...
Rockbot
rockbot.com
Rockbot, 2010 yılından bu yana iş dünyası için medya sektörünün öncüsü konumundadır. Beğenilen tek platformlu bir çözüm aracılığıyla Müzik, TV, Dijital Tabela ve Reklamcılık sunan Rockbot, dünyanın en büyük şirketlerinin, franchise'larının ve binlerce KOBİ'nin en iyi yerinde müşteri deneyimlerini su...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud, zincir mağazaları ve markaları desteklemek için tasarlanmış kapsamlı bir perakende teknolojisi platformudur. Platform, işletmelerin operasyonlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olacak bir dizi temel ve uzantı uygulaması sağlar. Kabob'un s...