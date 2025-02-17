İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Esvatini

intuizi

intuizi.com

Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pazarlama ve teknoloji profesyonelleri tarafından 2019 yılında kuruldu. Dijital harcamanın finansal getirisi. Başından beri, kullanıcı rızasını temel alan (ve GDPR ve CCPA ile uyumlu), ürkütücü olmayacak veya hissettirmeyecek ve hem yayıncılar hem de reklamverenler için daha iyi mali sonuçlar sağlayacak bir veri çözümü oluşturmak istedik. Müşterinin mevcut DSP, SSP, DMP, CMP vb. ile birlikte kullanılabilmesi için mevcut iş akışına uyacak, bunların yerine geçmeyecek bir çözüm istedik. Herhangi bir veri setini görebilmek ve onu kamuya açık veya özel olarak diğer veri setleriyle karşılaştırabilmek istedik. Ayrıca başka birinin verilerinin yararlı olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir platform oluşturmak istedik. Son olarak pazarlama sektörünün dışında da aynı derecede değerli olacak bir çözüm oluşturmak istedik. Intuizi Platformunu oluştururken veri toplama, işleme ve görüntüleme konularında büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Dijital kampanyalar için ROAS'ı iyileştirmenin en uygun maliyetli yolunu zaten sağlıyoruz ve eklediğimiz her Sinyal Sağlayıcı ve Müşteri için daha iyi oluyoruz. Artık platformumuzu araştırma, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam gibi konularda pazarlama dışında kullanılmak üzere hazırlıyoruz.