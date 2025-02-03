İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş zekası, perakende, seyahat, veri görselleştirme, tüketici uygulamaları, hava durumu, Nesnelerin İnterneti, coğrafi analiz ve ötesini kapsamaktadır. Web ve mobil cihazlara yönelik lider harita oluşturma teknolojisine sahip Mapbox, geliştiricilerin, şirketlerin ve iş liderlerinin güvendiği yüksek performanslı, özelleştirilebilir, güvenilir ve ölçeklenebilir konum hizmetleri sağlamasıyla tanınır. Mapbox hizmetleri, küresel harita verilerini, gerçek zamanlı trafiği, coğrafi kodlamayı ve adres aramayı ve navigasyon için yönlendirme ve yol tariflerini içerir. API'ler, kod kitaplıkları, SDK'lar ve kapsamlı geliştirici belgeleri aracılığıyla Mapbox ile derleme yapın. Her ölçekteki işletme için tasarlanan Mapbox'ı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve fiyatlandırma aylık kullanıma dayalıdır; ön lisans veya sözleşme gerekmez. Mapbox, Washington D.C., Helsinki ve Tokyo'da ofisleri bulunan 700'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekiptir. Mapbox 2010 yılında kuruldu. Bugün Mapbox, dünya çapındaki platformların, uygulamaların ve markaların konum zekasına güç sağlıyor.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları için mevcuttur ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve verileri tüm sektörlerde ve aşamalarda önde gelen işletmeler için rekabet avantajına dönüştürür.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müşterilerinizi işe alın ve onlara şimdiye kadar gördükleri en şeffaf müşteri raporlamasını sağlayın. Sınırsız entegrasyon. Sınırsız kullanıcı. Ücretsiz e-posta ve hesap beyaz etiketi. Gösterge tablolarının içinde sınırsız KPI.
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, doğrudan veritabanlarına ve API'lere bağlanabilen ve verileri güzel grafikler oluşturmak için kullanabilen açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Bir grafik oluşturucu, düzenlenebilir kontrol panelleri, yerleştirilebilir grafikler, sorgu ve istek düzenleyici ve ekip yetenekleri içerir. Chartbrew, ücretsiz olarak kendi kendine barındırılabilir veya chartbrew.com'da yönetilen bir hizmet olarak kullanılabilir. Charbrew entegrasyonları (güncel bir liste için web sitesine gidin) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, Özel REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase ve daha fazlası. Chartbrew'un bazı özellikleri - Rapor markalama ve beyaz etiketleme - Şablon desteği - sizin için önceden oluşturulmuş olanlar arasından seçim yapın ve hatta kontrol panellerinizde yeniden kullanmak için kendinizinkini oluşturun - Kontrol panelleriniz için otomatik güncelleme programı - E-posta, Webhook ve Slack uyarıları özel tetikleyicilerle - Veri anormalliği tespiti - Grafik yerleştirme - Paylaşılabilir raporlar - Kontrol paneli düzeyinde veya grafik düzeyinde veri filtreleri - Genel veri filtreleri - izleyicilerin kullanımına açıktır - Excel ve PDF dışa aktarmaları - Ekibiniz ve müşterileriniz için ayrıntılı izinler
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin, dosya paylaşım güvenliğini iyileştirin ve tüm ekibinizin verilerle ilgilenmesini sağlayın. Datadeck, herkesi güzel gösterge tablolarıyla senkronize ederek şirketinizi daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Datadeck'i kullanmak, ekiplerin veri analizi üzerinde işbirliği yapmasına, profesyonel raporlar oluşturmasına ve sonuçta tüm veri kaynaklarınızı tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak ve önemli ölçümlerinizi takip etmek için verilerinizi merkezileştirin. Güvenlik: Datadeck ile tüm verileriniz ve dosyalarınız güvende. Kimin neye erişebileceğini seçebilir, ekibinize farklı erişim izinleri verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kontrol panelinize hangi IP'lerin erişebileceğini seçmek için sonuna kadar inebilirsiniz. İşbirliği: Şirketinizdeki herkesin verilere yaklaşmasına ve bu verileri şirkete fayda sağlamak için kullanmalarına izin verin. Ekibinizin birlikte çalışmasını sağlayın ve e-posta veya anlık mesaj yoluyla dosya ve daha fazla dosya göndermekten kaçının. Kullanımı Kolay: Datadeck, önceden herhangi bir veri analizi bilgisine veya iş zekası platformlarıyla ilgili herhangi bir deneyime ihtiyaç duymaz. Kılavuza gerek yok, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir ve platformu kullandıkça diğer püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Verilerinizin güzel görsel temsillerini elde etmek için alanı sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Hızlı Kurulum: Veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyin ve bir dakikadan kısa sürede onlarla çalışmaya başlayın. Profesyonel Raporlama: Datadeck'in kontrol panelleri, harekete geçmeniz gerekebilecek zaman çerçevesine göre (saatlik, günlük, haftalık, aylık) profesyonel raporlar işlevi görür; onu oluşturursunuz ve erişim vermek istediğiniz herkesle paylaşırsınız. Zaman Kazandırır: Verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve uygulamalara giriş ve çıkış yapmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize dosya göndermek için daha az zaman harcayın. Datadeck gibi iyi tasarlanmış ve ergonomik bir araçla önemli olanlarla daha fazla zaman geçirin.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşturma ve daha fazlası gibi özellikler. Ayrıca daha akıllıca satış yapmanıza yardımcı olmak için eğitim kütüphanesi, coğrafi sınırlamalı pazarlama platformu ve ev sahibi bilgileri gibi çok sayıda eklenti hizmeti de sunarlar. En önemlisi, istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sizinle ve şirketinizle kişisel olarak çalışırlar. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi salesrabbit.com adresinde bulabilirsiniz.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
Keen
keen.io
Keen.io eksiksiz bir etkinlik veri yönetimi çözümüdür. Platformumuz, etkinlik veri yönetiminizin koleksiyondan uygulamaya kadar tüm yönlerini ele alabilir. Verilerinizi tek bir yerde yayınlayın, saklayın, sorgulayın ve sunun ve rekabette rekabet avantajı elde edin. Keen, olaya dayalı veriler aracılığıyla ürün kullanımınız ve etkileşiminiz hakkında gerçek bir görünüm elde etmenizi sağlar. İhtiyacınız olan ürün verilerine derinlemesine ulaşmanızı kolaylaştırarak ürün sorunlarını tanımlayıp çözmenize, kullanıcı deneyimlerini geliştirmenize ve ürün sunumlarını daha hızlı göndermenize olanak sağlıyoruz.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal katman üzerine inşa edilmiştir. MicroStrategy ONE, dünya çapındaki şirketlere, kuruluşlarının içinde ve dışında on binlerce kişiye modern veri analitiği çözümlerini sorunsuz bir şekilde sunmaları için güç veriyor. Önde gelen GenAI teknolojileriyle donatılan bu sistem, herhangi bir cihazdaki zekanın, herhangi bir kullanıcı için veriden eyleme geçiş süresini hızlandırmasını sağlar.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzümüz, bulut veri ambarlarında verileri taze ve güvenli tutarken SQL'in tüm gücünü her kullanıcının eline sunar. Veriye öncelik veren şirketler, çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını kontrol panelinin sınırlarından kurtulmaları ve daha iyi, daha hızlı kararlar almaları için verileri kendileri keşfetmeleri konusunda güçlendirmek için Sigma'yı kullanıyor. Yazılımımız, veri kaynaklarını birleştirmek ve milyarlarca veri satırını anında analiz etmek için bulut veri ambarlarının performans gücünden yararlanmak üzere geliştirildi; kodlamaya gerek yok.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilerin ve analistlerin gerçek performansa ulaşmalarını ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüleri ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ekipleriniz veya müşterilerinizle paylaşımı kolaylaştıran, kullanımı kolay ama çok güçlü bulut tabanlı platformumuzla birkaç gün içinde ClicData'dan değer elde edin. Veri Entegrasyonu ve Yönetiminden Veri Analitiği, Görselleştirme ve Paylaşıma kadar, verilerinizi kolayca anlamlandırmak, performansınızı izlemek ve özel, tamamen etkileşimli kontrol panellerinde önemli ölçümleri takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyoruz. Veriye dayalı kararların başarının anahtarı olduğu bir dünyada misyonumuz, tüm sektörlerdeki kuruluşların, karmaşık olanı basitleştirerek otomatik veri analizi ve raporlama yoluyla performanslarına ilişkin görünürlük elde etmelerini desteklemektir. ClicData, 25'ten fazla ülkede, birden fazla sektörde (Perakende ve e-Ticaret, Sağlık Hizmetleri, Medya ve Reklamcılık, Konaklama, Üretim, Kamu Sektörü ve daha fazlası) 1.000'den fazla lider kuruluş tarafından güvenilmekte ve kullanılmaktadır.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler oluşturarak iş öngörüleri sunar. ConverSight ile işletmeler, müdahale planlama yöntemlerinde yapay zekayı uygulayabiliyor, bu da daha iyi doğruluk, daha güçlü karar alma ve daha sorunsuz tepki süreleri sağlıyor; bu da sonuçta maliyetleri azaltıyor ve tedarik zincirinin işlevini büyük ölçüde iyileştiriyor. ConverSight, işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, kesintileri en aza indirmesine ve kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olmak için bir Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi görevi görür. ConverSight'ın yapay zeka iş asistanı Athena, işletmelere tedarik zincirlerini proaktif olarak iyileştirmeleri ve diğer doğru, bilinçli kararlar almaları için daha fazla veri görünürlüğü ve öngörüler sunuyor
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazırlama zorluklarının üstesinden gelmek için eksiksiz bir veri entegrasyon platformuyla birlikte gelir. Bold BI, ham veri kaynaklarından tamamen etkileşimli kontrol panellerine kadar, veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu rekor sürede kapatır. Platform, Azure SQL Veri Ambarı, Microsoft SQL Server ve Oracle dahil olmak üzere 130'dan fazla yaygın veri kaynağıyla entegrasyonun yanı sıra REST API ile herhangi bir veri kaynağına genel erişim sunar. Ek Bold BI özellikleri şunları içerir: • Analitiği bir JavaScript SDK'sı ile kolayca ekleyin. • İlk katılımdan bitmiş ürüne kadar uçtan uca destek. • Modern veri mimarisi; özel küpler yoktur. • Tüm önemli çerçeveler için ayarlanmış güçlü SDK. • İstediğiniz yere konuşlandırın. • OAuth2 ve OpenID ile tek oturum açma deneyimi. • Ölçeklenebilir, sürpriz olmayan lisanslama. • Sürükle ve bırak tasarım özellikleri. • Kontrol panellerinde gerçek zamanlı işbirliği. • Office 365 ve Active Directory ile entegrasyon. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Veri görselleştirme uzmanlığını basitleştirilmiş ancak kapsamlı Bold BI çözümüne kanalize etmek, geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada bir sonraki adımdır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ve müşterileriniz için kod gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Yol haritanızı hızlandırmak için geliştirme zamanınızı temel teklifinize odaklayabilirsiniz ve müşteriniz, teknik becerilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararlar almak için kendi kendine hizmet verebilir.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezgisel platformuyla yalnızca 45 dakikada güvenilir, ölçeklenebilir bir veri altyapısı oluşturun. Anlayışlı karar almayı desteklemek için hızlı veri bağlantılarını, güçlü sorgulamayı ve sorunsuz dışa aktarmayı deneyimleyin.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, herkese modern işletmelere özel olarak tasarlanmış doğru, kapsamlı ve akıllı karar desteği sağlar.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sağlayarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme olanağına sahipsiniz. Ürün, kod yoluyla oldukça genişletilebilir olduğundan, ürün ve oluşturduğunuz kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore, yapay zekanın, doğal dil sorgulamanın ve tahmine dayalı analitiğin gücüyle işletmelerin verileri eyleme geçirilebilir iş zekasına dönüştürmesine yardımcı olur. Güçlü bir BI platformuna yerleştirilmiş sektöre özel çözümlerle Lumenore, ham verilerinizi doğru içgörülere dönüştürür. Sorunsuz veri entegrasyonunu sağlayın, modern iş hikayesi anlatımını etkinleştirin ve gelişmiş içgörü keşfini teşvik edin. Lumenore ile iş fonksiyonlarında etkili karar alma için hepsi bir arada veri evreni yaratın.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaştırırken ve haritada arama yaparken yeni bakış açıları ve gelişmiş ayrıntılar elde edin. Konum zekası elde etmek için akıllı, veriye dayalı haritalama stillerini ve sezgisel analiz araçlarını kullanın. Haritaları işbirliği içinde oluşturup kullanarak kuruluşunuz genelinde etkili bir şekilde çalışın. İçgörülerinizi belirli kişilerle veya tüm dünyayla paylaşın.
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri, yatırımcılar ve belediyeler bilinçli kararlar almak ve teklifleri kazanmak için Placer.ai'ye güveniyor. Temel özellikler şunları içerir: - Ziyaret ölçümü ve trendler - Gerçek Ticaret Alanı - Müşteri öngörüleri ve demografisi - Müşteri yolculukları - Rekabetçi kıyaslama - Zincir ve endüstri analizi - Çevrimiçi analiz platformu - Veri akışı, özel raporlar ve API Ücretsiz bir hesap ve Placer için kaydolun. yapay zeka
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere etkili pazar araştırması için konum zekası sağlayan çevrimiçi bir bölge haritalama aracıdır. En iyi iş yerleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ticaret alanlarını görselleştirin, nüfus bilgilerine erişin ve rakipleri analiz edin. Sürüş süresi alanları sayesinde lojistiği de kolaylıkla yönetebilir ve yerel pazarlama stratejilerini yönlendirebilirsiniz. Konum zekasının gücünün kilidini açın ve Smappen ile iş başarınızı bugün optimize edin!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin emlak stratejisini optimize ederek daha hızlı ve daha doğru karar almalarını sağlar. Kullanımı kolay ve merkezi veri platformu, ulusal franchise verenlere ve zincirlere, PiinPoints pazar planlama araçlarını ve tahmin modellerini geliştiren sektör lideri verilere erişimle birlikte gelişmiş tahmine dayalı analitikler sunar.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğrenme eğrisi, harita dijitalleştirmesini bir organizasyonun tüm seviyelerine getirir. 2009 yılında kurulan Scribble Haritalar, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Ekip portalımız, ekiplerin haritalar üzerinde işbirliği yapmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanır ve bir dizi dışa aktarma seçeneğiyle Scribble Haritalar, tüm kuruluşunuza jeouzamsal yetenek kazandırmak için mevcut iş akışlarıyla entegre olabilir.
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink, perakende, emlak ve FMCG sektörlerindeki profesyonellerin, konumun işletmelerinin performansını nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olan Konum Zekası platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve tahmine dayalı istatistikler, şirketlerin derinlemesine pazar araştırması yapmalarına olanak tanır, böylece stratejileri hakkında bilinçli kararlar alabilirler. Bu analizlerden elde edilen değerli bilgiler, gezinmesi ve anlaşılması kolay, harita merkezli bir arayüzde anında görüntülenir. Bu rekabetçi iş zekası, mağaza ağlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, doğru satış tahminleri gerçekleştirmek, pazarlama karışımlarını yenilemek ve genişleme planlarına öncülük etmek için kullanılır.
Symaps.io
symaps.io
Yer seçimi, konum planlama ve genişletme stratejisi için konum zekası platformu. Symaps, çeşitli sektörlerdeki (perakende, lüks, restoranlar, araç şarj istasyonları,...) müşterilerin konumla ilgili daha iyi kararlar almasına yardımcı olur. Platform, en iyi konumları belirlemek ve puanlamak için çeşitli türdeki konum verilerinin (sosyo-demografik özellikler, ziyaretçi sayısı, rekabet ortamı, özel veriler) değerini birleştirir ve çıkarır. Birçok işlevsellik mevcuttur: ağ kapsamını görselleştirin, kapsama alanlarını keşfedin, konumları karşılaştırın, beyaz bölgeleri belirleyin, önceden tanımlanmış bir dizi kritere göre yeni büyüme alanlarını hedefleyin, benzer konumları bulun, rekabetle kıyaslayın,... Sezgisel arayüz ve katmanların kolay görselleştirilmesi Haritadaki verilerin işlenmesi, verilerin içe ve dışa aktarılması. Symaps platformu dünya çapında faaliyet göstermektedir ve şu anda 15 ülkede kullanılmaktadır.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder, müşteri katılım formlarınız için tam entegre doğrulama özelliklerine sahip bir API'dir. Mevcut formunuza bir veya daha fazla özellik ekleyin ve dönüşüm oranlarının ve veri kalitesinin iyileşmesini izleyin. - Adres arama Adresleri sıfır yazım hatasıyla 5 kat daha hızlı yakalamak için posta kodu aramayı veya otomatik tamamlamayı kullanın - Çatı katında coğrafi kodlama Dünya çapındaki adresler için koordinatları alın - Banka doğrulama Otomatik ödemeler ve para transferleri için banka hesaplarını doğrulayın - E-posta ve mobil doğrulama Geçerli e-posta adreslerini ve cep telefonunu yakalayın müşterilerden ve potansiyel müşterilerden gelen numaralar - OTP doğrulaması Müşteri hesaplarını tek seferlik şifre SMS doğrulamasıyla koruyun Posta Kodlayıcıyı neden kullanmalısınız? Postcoder, Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında 9.000'den fazla kuruluşun form dönüştürmelerinde ve veri kalitesinde ölçülebilir iyileştirmeler elde etmesine yardımcı oluyor. Postcoder'ı entegre ettikten sonra pek çok kişi yeni katılım sayılarının arttığını, formların daha hızlı tamamlandığını ve potansiyel müşteri sayısında artış olduğunu bildirdi.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin, iç mekan 3 boyutlu haritalama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Platformumuz güçlü iç mekan navigasyon deneyimleri sağlar ve Mappedin CMS temel katman olarak hizmet eder. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan CMS, doğru verileri gerçek zamanlı olarak muhafaza etmek için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur. Güçlü bir iç mekan zeka haritalama platformu olan Mappedin, size son teknoloji haritalama sistemi ve sezgisel yön bulma uygulamaları sunar. Mülk haritalarınız için gerçek bir kaynak olan Harita Düzenleyicimiz, doğru haritaları ve konum verilerini gerçek zamanlı olarak korumak için kuruluşlar arasında işbirliği oluşturur.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
247 ülkeye ait tüm posta kodlarını, coğrafi sınırları ve sokak verilerini içeren gerçek anlamda küresel bir şirket içi veri seti. Çin, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi zorlu ülkeler de dahil olmak üzere en yüksek veri kalitesini korumak için haftalık olarak güncellenmektedir. GeoPostcodes veritabanı üç ürüne ayrılmıştır: - Posta kodu veritabanı: Kurumsal ve Ürün entegrasyonu için eksiksiz bir posta kodu verisi teklifi. - Sınırlar veritabanı: Kenar uyumlu sınırlarımız posta ve idari alanları yüksek hassasiyet ve görselleştirme çözünürlüğüyle kapsar. - Sokak veritabanı: Adres doğrulama, otomatik tamamlama ve son kilometre teslimatı için coğrafi verilerinizi sokak düzeyindeki bilgilerle tamamlayın. Veri kümeleri, çoklu dil desteği, UNLOCODE ve IATA kodları, şehir tanımları, idari alanlar, enlem ve boylam koordinatları ve daha fazlasını içeren gelişmiş özelliklerle tamamlanmaktadır. Hesabınıza adanmış ve başarınıza kendini adamış bir müşteri başarı yöneticisi, kusursuz bir veri entegrasyon süreci ve tüm sorularınıza anında yanıt verilmesini sağlayacaktır. Gartner, IBM ve UPS gibi şirketler uluslararası posta kodu veritabanlarımıza güveniyor.
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