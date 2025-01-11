Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı LLM'leri (Dil Modeli Modelleri) ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır. Bu, kullanıcıların ilgili veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bulmasına olanak tanıyarak dünya çapındaki en iyi veri sağlayıcılarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Platformun gücü, verileri etkili bir şekilde kullanma ve görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. SF (San Francisco) teknolojisinin yaratıcı yönlerini NY (New York) finansının güvenilirliğiyle birleştiren Rose, tamamen denetlenebilir bir çerçeve sunarak kullanıcıların çıktılarının arkasındaki mantığı ham veri girişlerine kadar izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır. Rose ayrıca sorunsuz veri paylaşımına da olanak tanıyarak kullanıcıların iç ekiplerle veya üçüncü taraflarla zahmetsizce içgörülerini paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alıcılara verilen izin düzeyi üzerinde kontrol sahibi olup hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Ayrıca Rose, çeşitli ve kapsamlı veri kümelerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran güvenilir bir üçüncü taraf veri pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Bu özellik, kullanıcılara veri kümelerini kolaylıkla önizleme, satın alma ve satma fırsatı sunarak işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Rose, ünlü finans kurumlarındaki analistler tarafından kullanılıyor ve bu da güvenilirliğini ve veri yoğun görevlere uygunluğunu daha da kanıtlıyor. Araç, kapsamlı bir dokümantasyon kaynağıyla birlikte sunulur ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla müşteri desteği sağlar.
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşturma ve daha fazlası gibi özellikler. Ayrıca daha akıllıca satış yapmanıza yardımcı olmak için eğitim kütüphanesi, coğrafi sınırlamalı pazarlama platformu ve ev sahibi bilgileri gibi çok sayıda eklenti hizmeti de sunarlar. En önemlisi, istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sizinle ve şirketinizle kişisel olarak çalışırlar. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi salesrabbit.com adresinde bulabilirsiniz.
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisansı modelimiz, herkesin bir analist için sıra beklemeden ihtiyaç duyduğu yanıtlara erişmesini sağlar. Artık herkes büyümesini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak harika kararlar alabilir.
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğrenme eğrisi, harita dijitalleştirmesini bir organizasyonun tüm seviyelerine getirir. 2009 yılında kurulan Scribble Haritalar, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Ekip portalımız, ekiplerin haritalar üzerinde işbirliği yapmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanır ve bir dizi dışa aktarma seçeneğiyle Scribble Haritalar, tüm kuruluşunuza jeouzamsal yetenek kazandırmak için mevcut iş akışlarıyla entegre olabilir.
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Yapay zeka, veri bilimi ve mevcut bulut ve eski sistemlere bağlanan güvenli bir veri temeli ile desteklenen Domo, şirketlerin kritik iş süreçlerini geniş ölçekte ve rekor sürede optimize etmesine yardımcı olarak üstel iş sonuçlarına güç veren cesur merakı tetikliyor.
GoodData
gooddata.com
GoodData, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara yapay zeka destekli veri odaklı karar alma sürecini sunan lider bulut tabanlı veri ve analiz platformudur. Otomasyon ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanan bir platformla GoodData, müşterilerine, gerçek zamanlı, self-servis veri içgörüleri yoluyla veri analitiğini her son kullanıcıya çalışma noktasında sunma gücü veriyor. Dünyanın en iyi 140.000'den fazla işletmesi ve 3,2 milyon kullanıcı, anlamlı değişim sağlamak ve veriler aracılığıyla daha fazlasını başarmak için GoodData'ya güveniyor.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
Keen
keen.io
Keen.io eksiksiz bir etkinlik veri yönetimi çözümüdür. Platformumuz, etkinlik veri yönetiminizin koleksiyondan uygulamaya kadar tüm yönlerini ele alabilir. Verilerinizi tek bir yerde yayınlayın, saklayın, sorgulayın ve sunun ve rekabette rekabet avantajı elde edin. Keen, olaya dayalı veriler aracılığıyla ürün kullanımınız ve etkileşiminiz hakkında gerçek bir görünüm elde etmenizi sağlar. İhtiyacınız olan ürün verilerine derinlemesine ulaşmanızı kolaylaştırarak ürün sorunlarını tanımlayıp çözmenize, kullanıcı deneyimlerini geliştirmenize ve ürün sunumlarını daha hızlı göndermenize olanak sağlıyoruz.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP, mağazalar, restoranlar ve hizmet sağlayıcılar gibi fiziksel işletmelere stratejik konum planlama ve karar verme konusunda yardımcı olan bir konum optimizasyon aracıdır. TargomoLOOP, müşteri demografisi, perakende satışlar ve hizmet alanı teklifleri de dahil olmak üzere işletmenizin tüm konum tabanlı bilgilerini yönetmeye yönelik merkezi bir platformdur. Bu yöntemden elde edilen bilgiler, perakende ve konaklama yerlerini incelemek ve geliştirmek, ayrıca ağı geliştirmeyi planlamak ve optimize etmek için kullanılabilir. Yapay zeka tarafından desteklenen analizler, satışları %80-90 doğrulukla doğru bir şekilde tahmin edebilmenin yanı sıra, firmaların başarı faktörlerini ve büyüme olanaklarını da bulabilir.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal katman üzerine inşa edilmiştir. MicroStrategy ONE, dünya çapındaki şirketlere, kuruluşlarının içinde ve dışında on binlerce kişiye modern veri analitiği çözümlerini sorunsuz bir şekilde sunmaları için güç veriyor. Önde gelen GenAI teknolojileriyle donatılan bu sistem, herhangi bir cihazdaki zekanın, herhangi bir kullanıcı için veriden eyleme geçiş süresini hızlandırmasını sağlar.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve verileri tüm sektörlerde ve aşamalarda önde gelen işletmeler için rekabet avantajına dönüştürür.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyoruz. Solvice, yapay zeka destekli teknolojiyi uygulamalarınıza aşılar. Çözümünüzün büyümesini hızlandırmak ve geliştirmek için derin yöneylem araştırması uzmanlığını kullanıyoruz. Solvice ürünleri OnRoute ve OnShift, tüm planlama ve lojistik sorunlarınıza mükemmel yanıttır. Çözümleyicilerimiz en iyi kararı saniyeler içinde hesaplar ve bu verileri geliştirici ekibinize geri gönderir. API'lerimiz verimliliği tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 30 günlük deneme sürümümüzle ücretsiz optimizasyona başlayın.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın görselleştirilmesine yönelik çözümler dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunar. Konum verilerinin çalışmasını basitleştiren ve ilgi çekici harita görselleştirmelerine olanak tanıyan Mapotic, şirketlerin kullanıcılarının sevdiği uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzümüz, bulut veri ambarlarında verileri taze ve güvenli tutarken SQL'in tüm gücünü her kullanıcının eline sunar. Veriye öncelik veren şirketler, çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını kontrol panelinin sınırlarından kurtulmaları ve daha iyi, daha hızlı kararlar almaları için verileri kendileri keşfetmeleri konusunda güçlendirmek için Sigma'yı kullanıyor. Yazılımımız, veri kaynaklarını birleştirmek ve milyarlarca veri satırını anında analiz etmek için bulut veri ambarlarının performans gücünden yararlanmak üzere geliştirildi; kodlamaya gerek yok.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL tabanlı analitiği kullanarak veya kapsayıcıya alınmış ML'yi çalıştırmak için verileri analiz etmek modeller
Bold Reports
boldreports.com
İş raporlamasının bir BT ekibine veya bütçeye yük getirmesi gerekmez. Bolds Reports by Syncfusion, bir kuruluşun hem verilerini sunma biçimini hem de paydaşlarının bu süreçte edindiği deneyimi dönüştürür. Bold Reports'un şirket içi çözümü, yerleşik raporlama araçları ve rapor görüntüleyici SDK'sı ile bir ekip, gelişmiş özelliklere ve sınırsız kullanıcıya sahip gerçek anlamda modern bir rapor yönetim sistemi uygulayabilir. Düzinelerce rapor öğesi, etkileşimli özellikler, ilgi çekici stiller ve özelleştirilebilir biçimlendirme seçenekleri sağlamak için Syncfusion'ın kullanıcı arayüzü uzmanlığından yararlanan Rapor Tasarımcısı ile raporlar oluşturun ve düzenleyin. Daha sonra raporlarınızı yayınlamak ve dışa aktarmak, erişim izinlerini yönetmek ve bunları web üzerindeki kullanıcılara teslim etmek için Rapor Sunucusunu kullanın. Raporlar her yerde mevcut olduğunda, ilgili paydaşlar daha iyi iş kararları almak için işbirliği yapabilir. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Bu çalışma sırasında, işletmelerin hayati önem taşıyan iş raporlarını oluşturma, saklama ve paylaşma şeklini basitleştirme ihtiyacını keşfetti ve ardından web tabanlı bir rapor yönetimi çözümü oluşturmaya koyuldu. Sonuç, rapor oluşturucuların büyük resme odaklanabilmesi için ayrıntıları ele alan Kalın Raporlar'dır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
ClicData
clicdata.com
ClicData, karar vericilerin ve analistlerin gerçek performansa ulaşmalarını ve güvenilir, güncel ve birleştirilmiş verilere dayalı içgörüleri ortaya çıkarmalarını sağlamak üzere tasarlanmış lider bir uçtan uca veri analizi platformudur. Veri bağlantısını, veri yönetimini, veri görselleştirmeyi ve ekipleriniz veya müşterilerinizle paylaşımı kolaylaştıran, kullanımı kolay ama çok güçlü bulut tabanlı platformumuzla birkaç gün içinde ClicData'dan değer elde edin. Veri Entegrasyonu ve Yönetiminden Veri Analitiği, Görselleştirme ve Paylaşıma kadar, verilerinizi kolayca anlamlandırmak, performansınızı izlemek ve özel, tamamen etkileşimli kontrol panellerinde önemli ölçümleri takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlıyoruz. Veriye dayalı kararların başarının anahtarı olduğu bir dünyada misyonumuz, tüm sektörlerdeki kuruluşların, karmaşık olanı basitleştirerek otomatik veri analizi ve raporlama yoluyla performanslarına ilişkin görünürlük elde etmelerini desteklemektir. ClicData, 25'ten fazla ülkede, birden fazla sektörde (Perakende ve e-Ticaret, Sağlık Hizmetleri, Medya ve Reklamcılık, Konaklama, Üretim, Kamu Sektörü ve daha fazlası) 1.000'den fazla lider kuruluş tarafından güvenilmekte ve kullanılmaktadır.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight, patentli Artırılmış Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Analitik tekniklerine dayalı olarak oluşturulmuş bir Bağlamsal Karar İstihbaratı Platformudur. ConverSight'ın yapay zeka asistanı Athena, müşteri verilerine bağlanarak ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak öngörüler ve öneriler oluşturarak iş öngörüleri sunar. ConverSight ile işletmeler, müdahale planlama yöntemlerinde yapay zekayı uygulayabiliyor, bu da daha iyi doğruluk, daha güçlü karar alma ve daha sorunsuz tepki süreleri sağlıyor; bu da sonuçta maliyetleri azaltıyor ve tedarik zincirinin işlevini büyük ölçüde iyileştiriyor. ConverSight, işletmelerin operasyonlarını optimize etmesine, kesintileri en aza indirmesine ve kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çözmesine yardımcı olmak için bir Tedarik Zinciri Kontrol Kulesi görevi görür. ConverSight'ın yapay zeka iş asistanı Athena, işletmelere tedarik zincirlerini proaktif olarak iyileştirmeleri ve diğer doğru, bilinçli kararlar almaları için daha fazla veri görünürlüğü ve öngörüler sunuyor
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazırlama zorluklarının üstesinden gelmek için eksiksiz bir veri entegrasyon platformuyla birlikte gelir. Bold BI, ham veri kaynaklarından tamamen etkileşimli kontrol panellerine kadar, veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu rekor sürede kapatır. Platform, Azure SQL Veri Ambarı, Microsoft SQL Server ve Oracle dahil olmak üzere 130'dan fazla yaygın veri kaynağıyla entegrasyonun yanı sıra REST API ile herhangi bir veri kaynağına genel erişim sunar. Ek Bold BI özellikleri şunları içerir: • Analitiği bir JavaScript SDK'sı ile kolayca ekleyin. • İlk katılımdan bitmiş ürüne kadar uçtan uca destek. • Modern veri mimarisi; özel küpler yoktur. • Tüm önemli çerçeveler için ayarlanmış güçlü SDK. • İstediğiniz yere konuşlandırın. • OAuth2 ve OpenID ile tek oturum açma deneyimi. • Ölçeklenebilir, sürpriz olmayan lisanslama. • Sürükle ve bırak tasarım özellikleri. • Kontrol panellerinde gerçek zamanlı işbirliği. • Office 365 ve Active Directory ile entegrasyon. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Veri görselleştirme uzmanlığını basitleştirilmiş ancak kapsamlı Bold BI çözümüne kanalize etmek, geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada bir sonraki adımdır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ve müşterileriniz için kod gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Yol haritanızı hızlandırmak için geliştirme zamanınızı temel teklifinize odaklayabilirsiniz ve müşteriniz, teknik becerilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararlar almak için kendi kendine hizmet verebilir.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezgisel platformuyla yalnızca 45 dakikada güvenilir, ölçeklenebilir bir veri altyapısı oluşturun. Anlayışlı karar almayı desteklemek için hızlı veri bağlantılarını, güçlü sorgulamayı ve sorunsuz dışa aktarmayı deneyimleyin.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, herkese modern işletmelere özel olarak tasarlanmış doğru, kapsamlı ve akıllı karar desteği sağlar.
Vizzly
vizzly.co
Vizzly, müşteriye yönelik gösterge tabloları oluşturmak için düşük kodlu bir çözüm sağlayarak, minimum teknik ek yük ile şirket içi geliştirme süreciyle aynı düzeyde esneklik sunar. Vizzly ile herhangi bir SQL veritabanına veya API'ye bağlanma ve kontrol panelini bir React veya Vue bileşeni olarak sorunsuz bir şekilde yerleştirme olanağına sahipsiniz. Ürün, kod yoluyla oldukça genişletilebilir olduğundan, ürün ve oluşturduğunuz kullanıcı deneyimi üzerinde tam kontrole sahip olacaksınız.
Lumenore
lumenore.com
Lumenore, yapay zekanın, doğal dil sorgulamanın ve tahmine dayalı analitiğin gücüyle işletmelerin verileri eyleme geçirilebilir iş zekasına dönüştürmesine yardımcı olur. Güçlü bir BI platformuna yerleştirilmiş sektöre özel çözümlerle Lumenore, ham verilerinizi doğru içgörülere dönüştürür. Sorunsuz veri entegrasyonunu sağlayın, modern iş hikayesi anlatımını etkinleştirin ve gelişmiş içgörü keşfini teşvik edin. Lumenore ile iş fonksiyonlarında etkili karar alma için hepsi bir arada veri evreni yaratın.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaştırırken ve haritada arama yaparken yeni bakış açıları ve gelişmiş ayrıntılar elde edin. Konum zekası elde etmek için akıllı, veriye dayalı haritalama stillerini ve sezgisel analiz araçlarını kullanın. Haritaları işbirliği içinde oluşturup kullanarak kuruluşunuz genelinde etkili bir şekilde çalışın. İçgörülerinizi belirli kişilerle veya tüm dünyayla paylaşın.
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
intuizi
intuizi.com
Intuizi, Inc., medya kampanyalarını iyileştirmek için kullanılabilecek, bir işletmenin müşterilerini ve potansiyel müşterilerini daha iyi anlamasını sağlayabilecek ve kurumsal müşterilerini önemli ölçüde iyileştirebilecek, kullanımı kolay bir abonelik yazılımı çözümü oluşturmak amacıyla deneyimli pazarlama ve teknoloji profesyonelleri tarafından 2019 yılında kuruldu. Dijital harcamanın finansal getirisi. Başından beri, kullanıcı rızasını temel alan (ve GDPR ve CCPA ile uyumlu), ürkütücü olmayacak veya hissettirmeyecek ve hem yayıncılar hem de reklamverenler için daha iyi mali sonuçlar sağlayacak bir veri çözümü oluşturmak istedik. Müşterinin mevcut DSP, SSP, DMP, CMP vb. ile birlikte kullanılabilmesi için mevcut iş akışına uyacak, bunların yerine geçmeyecek bir çözüm istedik. Herhangi bir veri setini görebilmek ve onu kamuya açık veya özel olarak diğer veri setleriyle karşılaştırabilmek istedik. Ayrıca başka birinin verilerinin yararlı olup olmadığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bir platform oluşturmak istedik. Son olarak pazarlama sektörünün dışında da aynı derecede değerli olacak bir çözüm oluşturmak istedik. Intuizi Platformunu oluştururken veri toplama, işleme ve görüntüleme konularında büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Dijital kampanyalar için ROAS'ı iyileştirmenin en uygun maliyetli yolunu zaten sağlıyoruz ve eklediğimiz her Sinyal Sağlayıcı ve Müşteri için daha iyi oluyoruz. Artık platformumuzu araştırma, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam gibi konularda pazarlama dışında kullanılmak üzere hazırlıyoruz.
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş zekası, perakende, seyahat, veri görselleştirme, tüketici uygulamaları, hava durumu, Nesnelerin İnterneti, coğrafi analiz ve ötesini kapsamaktadır. Web ve mobil cihazlara yönelik lider harita oluşturma teknolojisine sahip Mapbox, geliştiricilerin, şirketlerin ve iş liderlerinin güvendiği yüksek performanslı, özelleştirilebilir, güvenilir ve ölçeklenebilir konum hizmetleri sağlamasıyla tanınır. Mapbox hizmetleri, küresel harita verilerini, gerçek zamanlı trafiği, coğrafi kodlamayı ve adres aramayı ve navigasyon için yönlendirme ve yol tariflerini içerir. API'ler, kod kitaplıkları, SDK'lar ve kapsamlı geliştirici belgeleri aracılığıyla Mapbox ile derleme yapın. Her ölçekteki işletme için tasarlanan Mapbox'ı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve fiyatlandırma aylık kullanıma dayalıdır; ön lisans veya sözleşme gerekmez. Mapbox, Washington D.C., Helsinki ve Tokyo'da ofisleri bulunan 700'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekiptir. Mapbox 2010 yılında kuruldu. Bugün Mapbox, dünya çapındaki platformların, uygulamaların ve markaların konum zekasına güç sağlıyor.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri, yatırımcılar ve belediyeler bilinçli kararlar almak ve teklifleri kazanmak için Placer.ai'ye güveniyor. Temel özellikler şunları içerir: - Ziyaret ölçümü ve trendler - Gerçek Ticaret Alanı - Müşteri öngörüleri ve demografisi - Müşteri yolculukları - Rekabetçi kıyaslama - Zincir ve endüstri analizi - Çevrimiçi analiz platformu - Veri akışı, özel raporlar ve API Ücretsiz bir hesap ve Placer için kaydolun. yapay zeka
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere etkili pazar araştırması için konum zekası sağlayan çevrimiçi bir bölge haritalama aracıdır. En iyi iş yerleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ticaret alanlarını görselleştirin, nüfus bilgilerine erişin ve rakipleri analiz edin. Sürüş süresi alanları sayesinde lojistiği de kolaylıkla yönetebilir ve yerel pazarlama stratejilerini yönlendirebilirsiniz. Konum zekasının gücünün kilidini açın ve Smappen ile iş başarınızı bugün optimize edin!
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify, gerçek zamanlı coğrafi verileri yönetmek ve işlemek ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturmak için uçtan uca bir platformdur. Mapify ile çözümlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları Akıllı Şehirler, IoT ve Endüstri 4.0'da kullanabilirsiniz. Google Haritalar ile karmaşık Coğrafi Bilgi Sistemleri arasındaki boşluğu basit, az kodlu bir SaaS platformuyla dolduruyoruz. Kolay ama güçlüdür: Al > İşle > Görselleştir > Harekete geç!
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle birlikte gelen lider coğrafi konum izleme platformudur. Hem iç hem de dış olayları görselleştirmek ve akıllı bir şekilde tetiklemek için veri öğelerini yakalayıp işlemelerine yardımcı olarak tahmine dayalı görünürlük ve konum zekası çözümleri arayan her büyüklükteki şirketle çalışır. Glympse, konum paylaşımının geçici olması gerektiği ve bu konum paylaşımında zaman sınırlarını ve coğrafi sınırları belirleme kontrolünün her zaman son kullanıcıda olması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Kolay, güvenli, kullanışlı, geçici ve özel arasında uyumlu bir denge kuran konum paylaşımı deneyimleri sağlamak için on yıldan fazla zaman harcadı. Konum verilerine dayalı etkileşimli deneyimler oluşturmanın inceliklerinde uzmanlaştı. Gelişmiş varış tespiti ve coğrafi sınırlama mantığına dayalı olarak müşterinin gördüklerine yönelik güncellemeleri otomatikleştirmek, pil ömrünü optimize etmek ve tüm bunları sorunsuz UX/UI yetenekleriyle dengelemek gibi şeyler yapmaktan gurur duyuyor. Glympse'deki herkesin bir teknoloji meraklısı olması ve en son çözümleri yaratma konusunda heyecan duyması nedeniyle, kurumsal markaların insanlar, ürünler ve hizmetler hareket halindeyken daha sorunsuz bir müşteri öncelikli deneyim sunmasını sağlayan çözümler geliştirmeye de aynı yaklaşımı uyguladı. Glympse, Saha Hizmetleri, Filo ve Lojistik, Ürün Teslimatı ve Perakende Varış Bildirimleri için kendi konum tabanlı ürün veya hizmet çözümlerinizi oluşturmak için kurumsal düzeyde konum SDK'ları, API'ler, gösterge tabloları ve daha fazlasını içeren esnek bir coğrafi konum izleme platformu sunar veya kurumsal müşteriler için Glympse En Route ve küçük işletmeler için Glympse PRO olmak üzere önceden paketlenmiş iki ürününden birini kullanın.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene, işletmelerin ağ hizmetlerini satın alma ve satma şeklini değiştiren, veri odaklı bir pazar platformudur. Cloudscene, satın almayı düzene sokarak ve satış faaliyetlerini basitleştirerek, ileriyi düşünen kuruluşlar için daha güçlü bağlantılara, daha kolay takip ve yönetime, güçlendirilmiş ve çevik ekiplere, zaman ve maliyet verimliliğine ve artan üretkenliğe yol açar. En iyi iş kararlarının güçlü verilere dayandığına inandığımızdan, platformumuz benzersiz pazar istihbaratıyla desteklenmektedir.
Nrby
nrby.com
Nrby, mobil ekiplerin iletişim kurmasının daha akıllı yoludur. Onlarca yıllık tecrübeye sahip saha operasyonları emektarları tarafından oluşturulan Nrby, saha personeli, yükleniciler ve yöneticiler tarafından mobil, tablet ve masaüstünde kullanımı kolay ve sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulama, yöneticilere, direktörlere ve yöneticilere tüm projeler, durumları, görevleri, işçi güvenliği ve daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sağlayan güçlü Konum Zekası özelliklerine sahiptir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://nrby.com veya daha fazla bilgi edinmek için [email protected] adresine e-posta gönderin.
Fielda
fielda.com
Fielda, özellikle saha faaliyetleri için oluşturulmuş, Az Kodlu ve Kullanımı Kolay Mobil Veri Toplama ve İş Akışı yönetim platformudur. Kuruluşunuz ister Saha Varlık denetimi, Cihaz Kurulum projeleri isterse basit veri toplama yapıyor olsun, Fielda programa uymanıza, verileri paylaşmanıza, hataları ortadan kaldırmanıza ve denetim uyumluluğunu sürdürmenize yardımcı olabilir. Tescilli Jeo-Uzaysal Yazılım (GIS) Haritaları, mobil veri toplamayı hızlandırabilir ve derinlemesine bilgiler sağlayabilir. Çevrimdışı veri toplama özelliğine sahip kodsuz form oluşturucu, tamamen özelleştirilebilir formlar, iş akışları, gerçek zamanlı bilgiler, görüntü yakalama ve diğer uygulamalarla kolay entegrasyon dahil olmak üzere bir dizi özellik, Fielda'yı müşterilerimiz arasında popüler kılmaktadır.