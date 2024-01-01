İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan En Popüler Son Eklenenler

İş Zekası Platformları — En yaygın BI araçları türü iş zekası platformlarıdır. BI platformları, veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılan kapsamlı analiz araçlarıdır. Genellikle belirli düzeyde kodlama veya veri hazırlama bilgisi gerektirirler. Bu çözümler veritabanlarına, veri ambarlarına veya büyük veri dağıtımlarına bağlanır ve analistlere içgörüleri keşfetmek için veriler üzerinde inceleme yapma olanağı sunar. Bazı BI platformları, tahmine dayalı analitik, büyük veri analitiği ve yapılandırılmamış verileri alma yeteneği gibi gelişmiş analitik özellikleri sunar. Ek olarak, BI platformları, temel iş kullanıcılarının aracı kullanabilmesi için self servis işlevsellik sunabilir, ancak bunların özünde veri ve BT ekipleri tarafından kullanılması gerekir.