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İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
İş Zekası Platformları — En yaygın BI araçları türü iş zekası platformlarıdır. BI platformları, veri analistleri ve bilim adamları tarafından kullanılan kapsamlı analiz araçlarıdır. Genellikle belirli düzeyde kodlama veya veri hazırlama bilgisi gerektirirler. Bu çözümler veritabanlarına, veri ambarlarına veya büyük veri dağıtımlarına bağlanır ve analistlere içgörüleri keşfetmek için veriler üzerinde inceleme yapma olanağı sunar. Bazı BI platformları, tahmine dayalı analitik, büyük veri analitiği ve yapılandırılmamış verileri alma yeteneği gibi gelişmiş analitik özellikleri sunar. Ek olarak, BI platformları, temel iş kullanıcılarının aracı kullanabilmesi için self servis işlevsellik sunabilir, ancak bunların özünde veri ve BT ekipleri tarafından kullanılması gerekir.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Kittl
kittl.com
Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Litmaps
litmaps.com
Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Rose AI
rose.ai
Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Haritaları Kolayca Oluşturun, Analiz Edin ve Paylaşın. Arkadaşlarınızla paylaşın, web sitelerine haritalar yerleştirin ve resimler veya pdf oluşturun.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaşt...
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü (iAuditor) Denetimler yapın. Sorunları yakalayın. Görevleri yönetin. Açıkça iletişim kurun. Çalışma ekiplerini eğitin. Her büyüklükteki işletme, SafetyCulture ile işlerini halleder.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Mapbox
mapbox.com
Geliştiriciler için haritalar ve konum. Dünyayı dolaşma şeklimizi değiştirecek hassas konum verileri ve güçlü geliştirici araçları.
Observable
observablehq.com
Verileri keşfedin, analiz edin ve açıklayın. Takım olarak. Yeni bilgiler ortaya çıkarın, daha fazla soruyu yanıtlayın ve daha iyi kararlar alın.
Sisense
sisense.com
Karmaşık veriler için iş zekası alanında endüstri lideri olan Sisense'nin İş Zekası yazılımı - birden fazla kaynaktan gelen büyüyen verileri kolayca hazırlayın, analiz edin ve keşfedin.
Grist
getgrist.com
Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Mode Analytics
mode.com
Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
GoodData
gooddata.com
GoodData, hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay analizler sağlayan yerleşik bir iş zekası ve analiz platformudur. Tüm iş kullanıcılarınız düşünülerek tasarlandı.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Lider Saha Satış Platformu Artık Oyunlaştırmayla Birlikte Oyunlaştırma, verileri büyük ölçüde geliştirilmiş temsilci performansına dönüştüren, satış ekibinizin üstün olma yeteneğini %107'ye kadar artıran devrim niteliğinde bir araç setidir. Bunu şimdi yalnızca SalesRabbit platformunda deneyimleyin.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin ön ka...
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
TravelTime
traveltime.com
TravelTime Konum API'leriyle mükemmel uygulamalar oluşturun. Veri gizliliğine ve aktarım verilerinin doğruluğuna adanmıştır.
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IP...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.
Reportz
reportz.io
Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, konum teknolojisinin öncüsü ve yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle önde gelen coğrafi konum izleme platformudur. İnsanların, ürünlerin ve varlıkların hareket halindeyken nerede olduklarını tahmine dayalı olarak görselleştirmek ve bildirimler ve güncellemeler sağlamak amacıyla v...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
Chartbrew
chartbrew.com
Ekibinizi ve müşterilerinizi canlı ve tamamen bağlantılı kontrol panelleriyle güncel tutun.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy'nin iş analitiği ve mobilite platformu, işletmelerin işlerini dönüştürmek için analitik ve mobilite uygulamaları oluşturmalarına ve dağıtmalarına yardımcı olur.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Smappen
smappen.com
Sürüş yarıçapı haritası uygulaması. Smappen, seyahat sürelerine göre alanlar oluşturmak için kullanabileceğiniz etkileşimli bir haritadır. Hizmet toplama alanlarını hızlı ve kolay bir şekilde analiz edin, lojistiğinizi optimize edin ve yerel pazarlama stratejileri hazırlayın.
Aiven
aiven.io
Aiven'in tümüyle yönetilen, açık kaynaklı bulut veri platformu, her zaman hayalini kurduğunuz veri hatlarını 10 dakikadan kısa sürede oluşturmanıza olanak tanır. Her yerdeki tüm büyük bulutların üzerinde.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin v...
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.