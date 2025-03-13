İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İş anlık mesajlaşma yazılımı, metin tabanlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla şirketler için bir iç iletişim aracı olarak işlev görür. Bu yazılım, bire bir doğrudan mesajlaşmanın yanı sıra grup ve ekip mesajlaşmasını da destekler. Anlık mesajlaşmanın hızlı doğası, basit sorular veya endişeler için karşılıklı e-posta ihtiyacını ortadan kaldırarak, kişisel telefon mesajlaşması gibi resmi olmayan yöntemlere başvurmadan iş arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için özel bir alan sunar. Her boyutta ve türde şirket, diğer ürünlerin yanı sıra veya entegrasyonlar yoluyla kurumsal anlık mesajlaşma çözümlerinden yararlanır. Bu araçlar genellikle çalışan intraneti veya katılım platformları gibi diğer yazılımlara gömülür. Bununla birlikte, diğer çeşitli kategorilerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunan çok sayıda bağımsız kurumsal anlık mesajlaşma çözümü mevcuttur.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.
Slack
slack.com
Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq, işbirliğini kolaylaştıran anlık mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri sunan bir ekip iletişim uygulamasıdır.
Verizon
verizon.com
Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük gruplar için iletişim ve iş yönetimi sağlayan bir mobil uygulamadır. Görev atama, veri toplama ve dosya paylaşımını destekler.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, grup sohbeti, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve video konferans hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliğini artırmasını sağlayan bir iletişim platformudur.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, kullanıcıların çeşitli IRC sunucularına bağlanmasını sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Kullanıcı dostu arayüzüyle sohbetleri verimli bir şekilde yönetir.
Copilot
copilot.com
Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.
Chatway
chatway.app
Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketler için güvenli ve GDPR uyumlu bir mesajlaşma uygulamasıdır; telefon numarası gerektirmeden metin, sesli ve görüntülü iletişim sağlar.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.
Gitter
gitter.im
Gitter, geliştiriciler için GitHub ve GitLab depolarıyla entegre anlık mesajlaşma ve sohbet odaları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.
Moxo
moxo.com
Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Pumble
pumble.com
Pumble, sınırsız kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan bir ekip sohbet uygulamasıdır. Ekipler arası iletişimi kolaylaştırır ve dosya paylaşımına olanak tanır.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Zulip
zulip.com
Zulip, gerçek zamanlı sohbeti konulara göre düzenleyerek verimli grup iletişimi sağlayan açık kaynaklı bir uygulamadır.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Twist
twist.com
Twist, ekiplerin yapılandırılmış ve zamanında iletişim kurmasını sağlayan, asenkron iletişimi destekleyen bir iletişim uygulamasıdır.
Flock
flock.com
Flock, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Mesajlaşma, video aramaları ve entegrasyonlar sunar.
Hibox
hibox.co
Hibox, projeleri yönetmek, görev durumunu izlemek ve ekip içi iletişimi sağlamak için tasarlanmış bir görev yönetim uygulamasıdır.
Vowel
vowel.com
Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.
Trengo
trengo.com
Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.
Diligent Director
diligent.com
Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin iletişim kurmasını, görev yönetimini yapmasını ve belgeleri paylaşmasını sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.
Nucleus
nucleusapp.io
Nucleus, toplantı, mesajlaşma, görev, not ve belgeler için tek bir platform sunarak iş yerinde iletişimi birleştirir.
uShare.to
web.ushare.to
uShare.to, ekipler için iletişim merkezi; grup sohbeti, video konferans, belgeler ve görev paylaşımları sunar. Ayrıca müşteri etkileşimi için araçlar içerir.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekiplerin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Şirket verilerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.
Fleep
fleep.io
Fleep, ekipler arası ve projeler üzerindeki iletişimi kolaylaştıran bir mesajlaşma uygulamasıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve görev yönetimi sunar.
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