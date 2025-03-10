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İş Anında Mesajlaşma Yazılımı
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İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İş anlık mesajlaşma yazılımı, metin tabanlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla şirketler için bir iç iletişim aracı olarak işlev görür. Bu yazılım, bire bir doğrudan mesajlaşmanın yanı sıra grup ve ekip mesajlaşmasını da destekler. Anlık mesajlaşmanın hızlı doğası, basit sorular veya endişeler için karşılıklı e-posta ihtiyacını ortadan kaldırarak, kişisel telefon mesajlaşması gibi resmi olmayan yöntemlere başvurmadan iş arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için özel bir alan sunar. Her boyutta ve türde şirket, diğer ürünlerin yanı sıra veya entegrasyonlar yoluyla kurumsal anlık mesajlaşma çözümlerinden yararlanır. Bu araçlar genellikle çalışan intraneti veya katılım platformları gibi diğer yazılımlara gömülür. Bununla birlikte, diğer çeşitli kategorilerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunan çok sayıda bağımsız kurumsal anlık mesajlaşma çözümü mevcuttur.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.

Slack

Slack

slack.com

Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

monday.com

monday.com

monday.com

Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Zoho Cliq, işbirliğini kolaylaştıran anlık mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri sunan bir ekip iletişim uygulamasıdır.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon uygulaması, kullanıcıların Verizon hesaplarını yönetmelerine, faturalarını ödemelerine ve veri kullanımını izlemelerine olanak tanır.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.

Element

Element

element.io

Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala, büyük gruplar için iletişim ve iş yönetimi sağlayan bir mobil uygulamadır. Görev atama, veri toplama ve dosya paylaşımını destekler.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork, grup sohbeti, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve video konferans hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

İşyeri Sohbeti, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliğini artırmasını sağlayan bir iletişim platformudur.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud, kullanıcıların çeşitli IRC sunucularına bağlanmasını sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Kullanıcı dostu arayüzüyle sohbetleri verimli bir şekilde yönetir.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot, işletmelerin müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı ve sözleşmeler gibi işlemlerini tek çatı altında yönetmelerini sağlar.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway, web siteleri için canlı sohbet uygulaması olup, gerçek zamanlı müşteri desteği ve özelleştirilebilir araçlar sunar.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work, şirketler için güvenli ve GDPR uyumlu bir mesajlaşma uygulamasıdır; telefon numarası gerektirmeden metin, sesli ve görüntülü iletişim sağlar.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter, geliştiriciler için GitHub ve GitLab depolarıyla entegre anlık mesajlaşma ve sohbet odaları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo, dış projeleri yönetmek ve müşteri etkileşimini kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri yönetimi platformudur.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble, sınırsız kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan bir ekip sohbet uygulamasıdır. Ekipler arası iletişimi kolaylaştırır ve dosya paylaşımına olanak tanır.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.

Hive

Hive

hive.com

Hive, ekiplerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır. Görev atama, iletişim ve zaman takibi gibi özellikler sunar.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip, gerçek zamanlı sohbeti konulara göre düzenleyerek verimli grup iletişimi sağlayan açık kaynaklı bir uygulamadır.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.

Twist

Twist

twist.com

Twist, ekiplerin yapılandırılmış ve zamanında iletişim kurmasını sağlayan, asenkron iletişimi destekleyen bir iletişim uygulamasıdır.

Flock

Flock

flock.com

Flock, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Mesajlaşma, video aramaları ve entegrasyonlar sunar.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox, projeleri yönetmek, görev durumunu izlemek ve ekip içi iletişimi sağlamak için tasarlanmış bir görev yönetim uygulamasıdır.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep, toptancı dağıtıcılar için müşteri iletişimini merkezi hale getiren ve satışları artıran bir yönetim yazılımıdır.

Chanty

Chanty

chanty.com

Chanty, ekiplerin iletişim kurmasını, görev yönetimini yapmasını ve belgeleri paylaşmasını sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.

Nucleus

Nucleus

nucleusapp.io

Nucleus, toplantı, mesajlaşma, görev, not ve belgeler için tek bir platform sunarak iş yerinde iletişimi birleştirir.

uShare.to

uShare.to

web.ushare.to

uShare.to, ekipler için iletişim merkezi; grup sohbeti, video konferans, belgeler ve görev paylaşımları sunar. Ayrıca müşteri etkileşimi için araçlar içerir.

Grape Messenger

Grape Messenger

chatgrape.com

Grape, ekiplerin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Şirket verilerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby, işletmelerin müşteri iletişimini yönetmesini ve SMS pazarlaması yapmasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir iletişim platformudur.

Fleep

Fleep

fleep.io

Fleep, ekipler arası ve projeler üzerindeki iletişimi kolaylaştıran bir mesajlaşma uygulamasıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve görev yönetimi sunar.

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