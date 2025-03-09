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İş anlık mesajlaşma yazılımı, metin tabanlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla şirketler için bir iç iletişim aracı olarak işlev görür. Bu yazılım, bire bir doğrudan mesajlaşmanın yanı sıra grup ve ekip mesajlaşmasını da destekler. Anlık mesajlaşmanın hızlı doğası, basit sorular veya endişeler için karşılıklı e-posta ihtiyacını ortadan kaldırarak, kişisel telefon mesajlaşması gibi resmi olmayan yöntemlere başvurmadan iş arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için özel bir alan sunar. Her boyutta ve türde şirket, diğer ürünlerin yanı sıra veya entegrasyonlar yoluyla kurumsal anlık mesajlaşma çözümlerinden yararlanır. Bu araçlar genellikle çalışan intraneti veya katılım platformları gibi diğer yazılımlara gömülür. Bununla birlikte, diğer çeşitli kategorilerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunan çok sayıda bağımsız kurumsal anlık mesajlaşma çözümü mevcuttur.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Slack
slack.com
Slack, ekip iletişimini kolaylaştıran bir işbirliği platformudur. Mesajlaşma, ses ve video görüşmeleri ile dosya paylaşımı sunar.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, ekiplerin iletişim kurmasını, dosya paylaşmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan bir işbirliği platformudur.
monday.com
monday.com
Pazartesi.com, ekiplerin görevleri ve projeleri yönetmelerine olanak tanıyan bir proje yönetim aracıdır.
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow iş iletişimi çözümleri, işbirliği, zaman yönetimi, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış kullanıcı dostu çevrimiçi araçlardır.
Assembly
joinassembly.com
Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.
Atolia
atolia.com
Başarılı ekip çalışmasını tek bir dijital işyerinden hızlı ve kolay bir şekilde başlatın. Görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla kolayca iletişim kurun. Projelerinizi yönetin ve daha hızlı tamamlayın. Takvimlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın ve senkronize edin. Belgelerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın ve birlikte düzenleyin. Bunların hepsi tek bir platformda. Kullanımı ve uygulaması son derece kolay olsa da (indirme yok, karmaşık kurulum yok), size yardım etmeye hazır harika bir destek ekibimiz var. Üstelik Cherry, Atolia, Slack + Asana + Dropbox + Zoom'a abone olmaktan 10 kat daha ucuz (hala harika araçlar ;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Beekeeper
beekeeper.io
Arıcı, cephe işçileri için iletişim ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır. Çalışanlar arasında güncel bilgileri paylaşır ve katılımı artırır.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, işletmelere CRM, proje yönetimi, iletişim ve web sitesi oluşturma gibi araçlar sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin iletişim kurmasını, görev yönetimini yapmasını ve belgeleri paylaşmasını sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork, grup sohbeti, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve video konferans hizmetleri sunan bir iş iletişim uygulamasıdır.
ClickUp
clickup.com
ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Crugo
crugo.com
Crugo, gruplar aracılığıyla güvenli iletişim, dosya paylaşımı ve takvim organizasyonu sağlayan bir platformdur.
Diligent Administrator
diligent.com
Çalışkan Yönetici Uygulaması, idari görevleri yönetmeyi kolaylaştıran, toplantı ve politika süreçlerini destekleyen kapsamlı bir araçtır.
Diligent Director
diligent.com
Çalışkan Yönetmen, kurullara ve liderlik ekiplerine toplantı yönetimi, politika uyumu ve belge yönetimi araçları sunarak yönetişimi destekleyen bir platformdur.
Element
element.io
Element, güvenli iletişim sağlayan bir platformdur. Sohbet, görüntülü görüşme ve dosya paylaşımı gibi özellikler sunar.
Fleep
fleep.io
Fleep, ekipler arası ve projeler üzerindeki iletişimi kolaylaştıran bir mesajlaşma uygulamasıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşma, dosya paylaşımı ve görev yönetimi sunar.
Flock
flock.com
Flock, ekiplerin iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Mesajlaşma, video aramaları ve entegrasyonlar sunar.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Gitter
gitter.im
Gitter, geliştiriciler için GitHub ve GitLab depolarıyla entegre anlık mesajlaşma ve sohbet odaları sunan açık kaynaklı bir iletişim platformudur.
Gmelius
gmelius.com
Gmelius, Gmail içinde ekip işbirliği ve iş akışı otomasyonu sağlayan, projeleri yönetmeye ve e-posta iletişimini kolaylaştırmaya yardımcı bir platformdur.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekibinizin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Derin hizmet entegrasyonunu kullanır, böylece tüm şirket verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz, bu da onu piyasadaki en verimli iş sohbeti haline getirir.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
heycollab
heycollab.com
Heycollab, ekiplerin görevleri yönetmesine, işbirliği yapmasına ve projeleri takip etmesine yardımcı olan kapsamlı bir organizasyon aracıdır.
Hibox
hibox.co
Hibox, projeleri yönetmek, görev durumunu izlemek ve ekip içi iletişimi sağlamak için tasarlanmış bir görev yönetim uygulamasıdır.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, kullanıcıların çeşitli IRC sunucularına bağlanmasını sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Kullanıcı dostu arayüzüyle sohbetleri verimli bir şekilde yönetir.
Jandi
jandi.com
Jandi, ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran grup odaklı bir mesajlaşma platformudur. Görev yönetimi ve dosya paylaşımı yapar.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, şifreleri ve hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kullanıcılar, güçlü şifreler üretebilir ve paylaşabilir.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Leverice
leverice.com
Leverice, ekiplerin iletişimini ve iş süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir verimlilik mesajlaşma platformudur. Kullanıcılar iş akışlarını optimize edebilir.
Maqpie
maqpie.com
Maqpie, ekip sohbetinin gücünü getirir ve kullanıcıların SaaS uygulamanızı elde tutmasını artırır.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, yazılım geliştirme süreçleri için güvenli işbirliği sağlayan açık kaynaklı bir ekip iletişim platformudur.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük gruplar için iletişim ve iş yönetimi sağlayan bir mobil uygulamadır. Görev atama, veri toplama ve dosya paylaşımını destekler.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
Nifty
nifty.pm
Nifty, ekiplerin projelerini, görevlerini ve iletişimlerini tek bir platformda yönetmelerine olanak tanır. Proje süreçlerini optimize eder ve işbirliğini kolaylaştırır.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase, iş akışlarını kolaylaştıran ve müşteri projelerini yönetmeyi sağlayan AI destekli bir işbirliği platformudur.
Nucleus
nucleusapp.io
İşyeri iletişiminizi birleştirin. Toplantılar, mesajlaşma, görevler, notlar ve belgeler için tek bir platform. Odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için tasarlandı.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekiplerin projeleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir proje yönetimi platformudur.
Pumble
pumble.com
Pumble, sınırsız kullanıcıya ücretsiz olarak sunulan bir ekip sohbet uygulamasıdır. Ekipler arası iletişimi kolaylaştırır ve dosya paylaşımına olanak tanır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat, ekiplerin güvenli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayan özelleştirilebilir bir işbirliği platformudur.
Ryver
ryver.com
Ryver, ekiplerin mesajlaşma, görev yönetimi ve ses/video görüşmeleri yapabileceği entegre bir iletişim platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Slenke
slenke.com
Ekiplerinizin iş yapmaya odaklanabilmesi için ekipler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak için Slenke'yi yarattık. Slenke ile neler yapabilirsiniz? Projeleri Organize Edin ve Yönetin Ekibinizle iletişim kurun Görevleri Yönetin ve Atayın Zamanınızı takip edin Tüm işinizi Slenke ile yönetin
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
Swit
swit.io
Swit, görev yönetimi, iletişim ve işbirliğini tek bir platformda birleştiren bir uygulamadır. Kullanıcıların işleri verimli bir şekilde organize etmelerini sağlar.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
Teamwork
teamwork.com
Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.
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