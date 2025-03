Swit

Swit, her ekibin ortak çalışma temellerini (görevler, sohbet, hedefler, onaylar ve Google Workspace ve Microsoft 365 ile entegrasyonlar) tek bir yerde birleştiren çalışma merkezidir. Çalışan Bağlantısını Önemli Olduğu Yere taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm şirketinizi iletişimi, iş yönetimini, görev takibini, hedef belirlemeyi ve çok daha fazlasını destekleyen birleşik bir platformda bir araya getirin! Swit, her büyüklükteki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. E-postaları Kanallara sürükleyip bırakın veya bunları görev kartlarına dönüştürün. Görev kartlarını Kanallara veya DM'lere sürükleyip bırakın. Onayları veya OKR'leri doğrudan görev kartlarına ekleyin. Swit'in Küçük İşletmelerden Kurumsal müşterilere kadar her ölçekteki kuruluş tarafından neden sevildiğini görün.