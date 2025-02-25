İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

Team Engine

teamengine.io

Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç ​​yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi