İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İş anlık mesajlaşma yazılımı, metin tabanlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla şirketler için bir iç iletişim aracı olarak işlev görür. Bu yazılım, bire bir doğrudan mesajlaşmanın yanı sıra grup ve ekip mesajlaşmasını da destekler. Anlık mesajlaşmanın hızlı doğası, basit sorular veya endişeler için karşılıklı e-posta ihtiyacını ortadan kaldırarak, kişisel telefon mesajlaşması gibi resmi olmayan yöntemlere başvurmadan iş arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için özel bir alan sunar. Her boyutta ve türde şirket, diğer ürünlerin yanı sıra veya entegrasyonlar yoluyla kurumsal anlık mesajlaşma çözümlerinden yararlanır. Bu araçlar genellikle çalışan intraneti veya katılım platformları gibi diğer yazılımlara gömülür. Bununla birlikte, diğer çeşitli kategorilerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunan çok sayıda bağımsız kurumsal anlık mesajlaşma çözümü mevcuttur.
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Zoom
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlaması vardır. Kullanıcılar, en yüksek planın aynı anda 1.000 kişiye kadar izin verdiği ve zaman sınırlaması olmaksızın planlarından birine abone olarak yükseltme seçeneğine sahiptir.COVID-19 salgını sırasında Zoom ve benzeri ürünlerin kullanımında büyük bir artış yaşandı. uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve çevrimiçi sosyal ilişkiler.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, Slack gibi hizmetlerin rakibidir ve Microsoft Skype Kurumsal'ın evrimi ve yükseltme yoludur.Microsoft, Teams'i New York'taki bir etkinlikte duyurdu ve hizmeti 14 Mart 2017'de dünya çapında başlattı. Hackathon şirketin genel merkezinde gerçekleştiriliyor ve şu anda Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brian MacDonald tarafından yönetiliyor.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon dolar topladı. Monday.com, Uygulamalar, Mobil ve Ses kategorisinde 2020 Webby Verimlilik Ödülü'nü kazandı.
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow iş iletişimi çözümleri, işbirliği, zaman yönetimi, güvenlik ve gizlilik ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış kullanıcı dostu çevrimiçi araçlardır.
Assembly
joinassembly.com
Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.
Atolia
atolia.com
Başarılı ekip çalışmasını tek bir dijital işyerinden hızlı ve kolay bir şekilde başlatın. Görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla kolayca iletişim kurun. Projelerinizi yönetin ve daha hızlı tamamlayın. Takvimlerinizi iş arkadaşlarınızla paylaşın ve senkronize edin. Belgelerinizi gerçek zamanlı olarak paylaşın ve birlikte düzenleyin. Bunların hepsi tek bir platformda. Kullanımı ve uygulaması son derece kolay olsa da (indirme yok, karmaşık kurulum yok), size yardım etmeye hazır harika bir destek ekibimiz var. Üstelik Cherry, Atolia, Slack + Asana + Dropbox + Zoom'a abone olmaktan 10 kat daha ucuz (hala harika araçlar ;))
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirmeye kaydı. İlk ticari uygulaması Basecamp'tı, ardından Backpack, Campfire ve Highrise geldi. Açık kaynaklı web uygulaması çerçevesi Ruby on Rails, ilk olarak 37signals'ın dahili kullanımı için oluşturuldu ve ardından 2004'te halka açık hale getirildi. Şubat 2014'te şirket, tamamen amiral gemisi ürünü olan Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketin adının 37signals'tan Basecamp'a değiştirilmesi. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37signals adı altında birçok kitap yayınladılar.
Beekeeper
beekeeper.io
Arı sahibi, mümkün olan en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle cephe işletmelerini ve işçilerini güçlendirir. 2012 yılında kurulan arıcının mobil ilk platformu, küresel işgücünün% 80'ini temsil etmesine rağmen, işyeri teknolojisi söz konusu olduğunda kronik olarak yetersiz hizmet veren masmasız çalışanlar için tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Arıcının Cephe Başarı Sistemi ile şirketler kağıt tabanlı süreçleri otomatikleştirebilir, çalışanlarla gerçek zamanlı olarak her yerden iletişim kurabilir ve cephe takımlarının katılımını, verimliliğini ve güvenliğini artırabilir.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Blink
joinblink.com
Blink, insanlarınızı, sistemlerinizi ve kültürünüzü tek bir süper uygulamaya bağlayan mobil ilk çalışan deneyim platformudur. Dijital bölünmeyi masasız ve masa tabanlı işçiler arasında, çalışanların iletişimini ve McDonald's, Nokia, Domino’nun, JD Sports, Ratp Dev ve Stagecoach gibi sektör lideri şirketlerde katılımını süper şarj ediyor.
Chanty
chanty.com
Chanty, ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için iletişimi, proje yönetimini ve otomasyonu birleştiren bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Bu araç şunları yapmanızı sağlar: · Ekip üyelerinizle sohbet edin; · Grup ve 1'e 1 sesli/görüntülü aramaları kullanarak iletişim kurun ve ekranınızı paylaşın; · Anlık mesajları, dosyaları veya beğendiğiniz diğer içerikleri paylaşın; · Doğrudan Chanty'de oluşturun, atayın, son tarihleri belirleyin ve görevleri tartışın; · Mesajlaşmayı Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana ve diğerleri gibi çeşitli uygulamalarla entegre edin; · Kanban Board'u kullanarak ekip iş akışını takip edin; · YouTube videolarını, GIF'leri ve sosyal medya içeriğini izleyin; · Teambook aracılığıyla tüm sohbetlerinize, görevlerinize ve dosyalarınıza hızlı erişim sağlayın. Chanty, ekiplerin üretkenliği ve iş iletişimini geliştirmesine yardımcı olur. Sınırsız mesaj geçmişi, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve güçlü bildirimler gününüzü organize eder ve kurtarır. Tek bir yerde etkili bir şekilde işbirliği yapın ve iletişim kurun.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork iş amaçlı bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için üretkenliği artırın.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Crugo
crugo.com
Crugo, grupları kullanarak her şeyi güvenli bir şekilde iletişim kuran, paylaşan ve organize eden, gerçek zamanlı sohbet eden, dosya paylaşan, RSS akışlarını izleyen, yapılacaklar listeleri oluşturan ve hatta takvimler düzenleyen bir platformdur.
Diligent Administrator
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Element
element.io
Element, Matrix üzerine kurulu güvenli bir iletişim platformudur: merkezi olmayan ve uçtan uca şifrelenmiş bir protokol. Verilerinizin tam sahipliğini korurken ekiplerinizi bir araya getirin, üretkenliği ve iş yeri memnuniyetini artırın. Element, Forrester Wave: Güvenli İletişim raporunda lider konumdadır. 21. yüzyılın e-postası gibi görüntülü aramalar ve anlık mesajlaşma yoluyla iş ortaklarınız, tedarikçileriniz veya müşterilerinizle kolayca işbirliği yapın. Slack, MS Teams, WhatsApp hesaplarınızı bile bağlayabilirsiniz. Öte yandan Element, güvenli sınır ve etki alanları arası ağ geçitleri ve hatta hava boşluklu dağıtımlar kullanılarak yüksek güvenlikli ortamlar için kapatılabilir. Matrix üzerine inşa edildiğinden, merkezi olmayan ağ mimarisi sayesinde ağ için tek bir arıza noktası yoktur, bu da onu kritik görev ortamları için mükemmel kılar. İşletmenizin Element'ten nasıl yararlanabileceğini keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Fleep
fleep.io
Fleep messenger, ekip sohbetleriniz, proje iletişiminiz veya 1:1 konuşmalarınız olsun, kuruluşlar içinde ve arasında iletişimi sağlar.
Flock
flock.com
Flock, modern ekipler ve işletmelere yönelik bir iletişim ve işbirliği uygulamasıdır. Flock, paylaşılan notlar, hatırlatıcılar, yapılacaklar, anketler gibi çok sayıda yerleşik üretkenlik aracı sağlayarak ekiplere güç verir. Kullanıcılar uzaktaki ekiplerle sesli ve görüntülü aramalar yoluyla konuşabilir. Ekran paylaşımı ekiplerin işbirliği yapmasına ve bilgileri daha iyi paylaşmasına olanak tanır. Flock ayrıca Google Drive ile derinlemesine entegre olarak gelir. Diğer popüler üçüncü taraf entegrasyonları arasında Google Takvim, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook ve çok daha fazlası yer alıyor. Flock'un App Store'u, ekiplerin uygulamaları Flock'a bağlamasına ve işleri tamamlamak için birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasına olanak tanır. Flock'un son konuşmaları canlandırma, kolay klavye kısayolları ve son mesajın önizlemesi gibi özellikleri, ekiplerin sohbet sekmelerine tek tek tıklamak yerine sohbetleri kolayca kullanmasına olanak tanır. Flock'un sihirli araması, önemli özel kanalları ve kişileri yazmaya gerek kalmadan otomatik olarak görüntüler. Flock, ekipler, konuşmalar, uygulamalar ve çok daha fazlası arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. Flock Uygulamaları, temel ürünle kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak daha entegre bir deneyim sağlar.
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladılar, ardından sorunları çözmek ve ekiplerin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve otomasyonla güçlendirdiler. Müşteriler, ister basit, anında bir yanıt ister en karmaşık sorunlarıyla ilgili kişiselleştirilmiş yardım arıyor olsunlar, olağanüstü hizmet alırlar ve müşteri deneyimlerini optimize etmek için işlerinin ihtiyaç duyduğu analitik ve öngörülere ulaşırlar. ClickUp'tan Şube Sigortası'na, Echo Global Logistics'ten Reed & Mackay'a kadar her şekil ve boyutta 8.500'den fazla işletme, müşterileri ömür boyu kazanan ve elinde tutan, oyunun kurallarını değiştiren hizmet sunmak için Front'a güveniyor.
Gitter
gitter.im
Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.
Gmelius
gmelius.com
GMelius, Google Workspace (eski adıyla G Suite) içinde yerel olarak entegre olan ve şirketiniz tarafından Slack veya Trello gibi kullanılan diğer uygulamalarla birleştiren ilk işbirliği platformudur. GMelius, zaten bildikleri ve sevdikleri araçlardan çalışırken ekiplerin işbirliği yapmalarına izin verir. Verileri farklı bir üçüncü taraf çözümüne taşımaya veya başka bir uygulamanın nasıl kullanılacağını öğrenmeye gerek yoktur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusundan harika bir ekip çalışmasını gerçekleştirir. Güçlü paylaşılan Gmail etiketleri, görsel Kanban panoları ve Gmail'in hemen içinde akıllı iş akışı otomasyonları ile başlayan GMelius, bir kullanıcının günlük uygulamalarının geri kalanıyla entegre olan benzersiz bir işbirliği platformu sunar. Bir kullanıcı, en sevdikleri araçları benzersiz 2 yönlü entegrasyonlarla (Slack ve Trello dahil), bir kamu API'sı veya Zapier aracılığıyla bağlayabilir. * E -posta yönetimini basitleştirin * Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırın * İş yükünün dağılımını otomatikleştirin ve optimize edin * İş akışlarını kolaylaştırın ve herhangi bir homurdanmayı otomatikleştirin GMelius, piyasada önde gelen ortak gelen kutusu çözümünü sunuyor ve işte: 1. GMELIUS mevcut araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. GMelius, bir kullanıcının Gmail gelen kutusunda yaşıyor ve rahat oldukları bir ekosistemde çalışmalarına izin veriyor. Bu, göç, yönetim ve eğitim için zaman ve para tasarrufu sağlar. 2. GMelius ihtiyaçlarla ölçeklendirilir. Eşsiz mimarisi hem küçük hem de büyük kuruluşları günlük olarak destekler. En büyük müşterileri 8.000'den fazla aktif paylaşılan gelen kutusunu ve on binlerce kullanıcıyı sayıyor. 3. GMelius, tasarım modeline göre katı bir gizlilik uygular. Merkezi İsviçre, Avrupa'da ve gizlilik her zaman proaktif olarak platforma entegre edilmiştir. Diğer hizmetlerden farklı olarak, GMelius bir kullanıcının e -postalarının içeriğini asla saklamaz.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape, ekibinizin tüm cihazlarda güvenli iletişim kurmasını sağlar. Derin hizmet entegrasyonunu kullanır, böylece tüm şirket verilerine tek bir yerden erişebilirsiniz, bu da onu piyasadaki en verimli iş sohbeti haline getirir.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi ve iç iletişimleri birleşik bir yerde yönetmelerine yardımcı olan yeni nesil bir intranettir. Şablon tabanlı bir sayfa oluşturucunun yanı sıra tüm şirket araçlarında entegrasyonlar ve evrensel arama sunan Happeo, herhangi bir büyüklükteki şirketler için kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolaydır. Bu yüzden Doctolib, Gant ve Marqeta gibi pazar liderleri, takımlarını bilgilendirme, hizalanmış ve üretken tutmak için Happeo'ya güveniyor. Evlat edinme oranları ile 3x endüstri ortalaması, Happsters kuruluşların olağanüstü şekillerde büyümelerine yardımcı olmak için bir görevdir.
heycollab
heycollab.com
Heycollab, düzenli kalmanıza, görevleri yönetmenize ve ekiplerin birlikte çalışmasına olanak tanıyarak çalışanların işbirliği yapmasına yardımcı olan bir araçtır. Kaynakları yönetmenize ve projelerde görünürlüğü korumanıza yardımcı olmak için işbirliğini kapsamlı özelliklerle birleştiren, ekipler ve serbest çalışanlar için hepsi bir arada bir üretkenlik yönetimi aracıdır. Gerçek zamanlı olarak sohbet edebilir, dosya paylaşabilir, iş akışını yönetebilir ve ekibinizi düzenli tutabilirsiniz. Heycollab ile projeleri kolaylıkla görevlere ayırabilir, son tarihleri belirleyebilir, ekibin iş yüklerini takip edebilir ve ekip üyeleriyle dosya ve görsel paylaşabilirsiniz. Projeleri planlamak ve organize etmek, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için 1. günden Son Teslim Tarihine kadar tek bir araç kullanın.
Hibox
hibox.co
Hibox, ekiplerin birlikte çalışma şeklini yeniden tasarlayan bir görev yönetimi aracıdır. Hibox, projeler oluşturmanıza, görev durumunu gözden geçirmenize, takvim görünümüyle bitiş tarihlerini görselleştirmenize ve planlamanıza, alt görevler ve yinelenen görevler oluşturmanıza, görev bildirimleri almanıza ve çok daha fazlasına olanak tanır. Hibox, ekip mesajlaşmasını ve video konferansı aynı araçta birleştirir, böylece telefonu açmanıza veya yüz yüze toplantıları koordine etmenize gerek kalmadan iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Hibox'ın Android ve iOS için bir mobil uygulaması vardır, böylece görevlerinizi ve projelerinizi her yerden yönetebilirsiniz.
Hive
hive.com
Hive, ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetim platformu, ihtiyacınız olan ve istediğiniz tüm araçları içerir-ve değilse, bunları sizin için oluşturacaktır. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, şartlarınızda proje yönetimi sunar, başarıyı garanti eder. Görev ataması, son tarih izleme ve gerçek zamanlı iletişim gibi özelliklerle Hive, dünyanın dört bir yanındaki binlerce takımın çalışmalarını daha verimli ve zamanında yapmasına yardımcı olur. Projeleri kolayca görüntülemek, görevler hakkında yorum yapmak, mesaj takım arkadaşlarını ve yapılacaklar listenizi yönetmek için mobil uygulamayı kullanın. Temel Özellikler: - Masaüstü uygulamasıyla doğrudan ve devam eden senkronizasyon -Hareket halindeyken görev ve proje oluşturun - İletişim kolaylığı için doğrudan ve grup sohbeti - Dosyaların doğrudan telefonunuzdan yüklenmesine izin veren ekler - Takım arkadaşlarını doğrudan aksiyon kartlarında yorumlama ve etiketleme yeteneği - İş deneyiminizi projelerinizde özelleştirin Hive, binlerce hızlı hareket eden takım tarafından yardımcı olmak için kullanılır: - Proje yönetimi - Araçları entegre etmek - Kaynak - Zaman izleme - Prova ve onaylar - Not alımı - Görev Yönetimi - Raporlama ve Analitik
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, hiçbir yük olmadan bağlantıda kalmanızı sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Web ve mobil uygulamalarımızla nerede olursanız olun senkronize kalın ve bildirimde bulunun.
Jandi
jandi.com
JANDI, ekiplerin bağlantıda kalmasına ve birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olan, işyerine yönelik grup odaklı bir mesajlaşma platformudur. Ekipler konuya dayalı grup sohbetleri oluşturabilir, dosyalar paylaşabilir ve dosyalara yorum yapabilir, mesajları yapılacaklar listesine dönüştürebilir, anket başlatabilir veya video konferans başlatabilir. Dünya çapında 2 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla JANDI, ekiplerin birlikte etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanıyan lider kurumsal iletişim uygulamasıdır.
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katılım oranlarıyla işe neşe, organizasyonlara da hayat katıyoruz.
Keeper
keepersecurity.com
Milyonlarca kişi ve binlerce işletme, tüm çalışan oturum açma bilgileri, uygulamalar ve sitelerde güçlü parolaları yönetmek, güvence altına almak ve uygulamak için Keeper'ın parola güvenliği ve yönetim platformuna güveniyor. Çalışanlar Keeper'a tüm mobil işletim sistemlerinde, masaüstü bilgisayarlarda ve tarayıcılarda yerel olarak erişebilir. Keeper ile işletmeniz yüksek güçlü şifreleri otomatik olarak oluşturabilir, hassas dosyaları şifrelenmiş bir dijital kasada koruyabilir, kayıtları ekiplerle güvenli bir şekilde paylaşabilir ve SSO, LDAP ve 2FA ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Şimdi 14 Günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Leverice
leverice.com
Leverice, sizin ve ekibinizin önemli olana odaklanmasına olanak tanıyan bir üretkenlik mesajlaşma platformudur. Çoğu iş süreci bir tür mesajlaşmayla başlar ve biter. Mesajlaşmanın öncelikli olduğu Leverice platformu için oluşturulmuş yerel uygulamalarla işinizi geliştirin. Açık uygulama mağazası ekosistemimiz, iş akışlarınızı otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için ağır ve maliyetli harici hizmetlerin yerine geçen zengin yerel uygulamalar içerir. Uygulama mağazamızdan seçim yapın veya kendinizinkini kodlayın. Microtopics, Deep Nesting, Intelligent Routing, Granular Engagement ve Selective Distraction gibi yalnızca Leverice'de bulunan yenilikleri keşfedin. * Benzersiz iş parçacığı mimarisi ve kaosu ortadan kaldıran özellikler. Tartışmaların ait oldukları belirli kanallara ve alt kanallara bağlı kalmasını sağlayan son teknoloji sohbet akışı yönetiminin ve akıllı yönlendirmenin keyfini çıkarın. *Yalnızca bilinmesi gerekenler. Mecbur kaldığınızda tepki verin; birisi konu dışı bir konuda tüm ekibe mesaj gönderdiğinde değil. İçeride olmaya ara verin
Maqpie
maqpie.com
Maqpie, ekip sohbetinin gücünü getirir ve kullanıcıların SaaS uygulamanızı elde tutmasını artırır.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca güvenli işbirliği için açık kaynaklı bir platformdur. Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, ekip iletişimini, görev ve proje yönetimini ve iş akışı orkestrasyonunu çevik yazılım geliştirme için birleşik bir platformda bir araya getirerek üretkenliklerini artırma konusunda Mattermost'a güveniyor. 2016 yılında kurulan Mattermost'un açık kaynak platformu, geliştirici topluluğundan 4.000'den fazla katılımcının desteğiyle dünya çapında 800.000'den fazla çalışma alanına güç sağlıyor. Şirket, aralarında Avrupa Parlamentosu, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Wealthfront'un da bulunduğu 800'den fazla müşteriye hizmet veriyor ve Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity gibi birinci sınıf yatırımcılar tarafından destekleniyor. Daha fazla bilgi edinmek için www.mattermost.com adresini ziyaret edin.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kolaylaştırır. Kaizala ile, kuruluşunuzda olmasalar bile bireylerle veya büyük gruplarla verimli bir şekilde görev atayıp takip edebilir veya onlarla veri toplayabilirsiniz.
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missive, birçok özelliğinin yanı sıra dört temel özellik sunmaktadır: - Ekip Gelen Kutuları. - Dahili Takım Sohbeti. - İş akışlarını otomatikleştirmeye yönelik kurallar. - Entegrasyonlar.
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin tüm önemli özelliklerini tek bir yazılımda birleştirerek proje geliştirme döngülerinin azaltılmasına yardımcı olur ve ekip verimliliğini artırır. Nihai sonuç, her paydaşı aynı hizada tutan ve organizasyonel hedeflerin programa uygun kalmasını sağlayan kilometre taşı odaklı ilerleme otomasyonudur. Nifty'nin yazılımı görevleri Kanban, Liste ve Zaman Çizelgesi görünümleri aracılığıyla yönetmenize olanak tanır. Nifty üzerinde işbirliği yapmak doğaldır çünkü her projenin ayrı bir tartışma konusu vardır ve projelerin özel bir bilgi merkezine sahip olmasını teşvik eder. Nifty, departmanlar arası işbirliğini başka hiçbir şeye benzemeyen bir şekilde teşvik etmek için tasarlandı. Yerleşik bir takvimle Nifty, Google, Outlook'un yanı sıra dosya ve belge paylaşımıyla da entegre edilebilir.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve bilgi yönetimi ve hatta içerik oluşturmaya yönelik yüzlerce gelişmiş ancak sezgisel özellik ile profesyonel hizmetleri güçlendirir. Markanız altında hizmetler sunun ve iletişimi, proje ilerleme takibini ve bilgi yönetimini merkezileştiren beyaz etiketli müşteri portallarıyla olağanüstü, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunun. 2000'den fazla desteklenen entegrasyondan herhangi bir dosya formatı ve yerleştirmeyle etkileşimli süper belgeler oluşturmak için yenilikçi sürükle ve bırak belge oluşturucuyu kullanın. Verimli işbirliği için FuseBase (eski adıyla Nimbus) ekip çalışma alanlarındaki Kanban panolarını, proje izleme araçlarını, gerçek zamanlı düzenlemeyi ve daha fazla özelliği deneyin. Gelişmiş FuseBase (eski adıyla Nimbus) yapay zeka asistanıyla günlük operasyonları optimize edin, içerik oluşturma ve çeviri gibi görevleri otomatikleştirin, verilere dayalı kararlar almak için içgörüler elde edin ve işi ölçeklendirmek için boş zaman ayırın.
Nucleus
nucleusapp.io
İşyeri iletişiminizi birleştirin. Toplantılar, mesajlaşma, görevler, notlar ve belgeler için tek bir platform. Odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için tasarlandı.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılarda, röportajlarda, konferanslarda ve önemli konuşmaların gerçekleştiği her yerde daha odaklı, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.
Pumble
pumble.com
Pumble, her büyüklükteki ekibin işbirliği yapmasına olanak tanıyan ücretsiz bir ekip sohbeti uygulamasıdır. Diğer takım sohbeti uygulamalarının aksine, Pumble sınırsız sayıda kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmaktadır. Pumble, tarayıcıda çalışan çevrimiçi bir web uygulamasıdır, ancak kolaylık sağlamak için onu bilgisayarınıza veya cep telefonunuza yükleyebilirsiniz.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - İletişimleri üzerinde daha fazla kontrol gerektiren kuruluşlar için inşa edilen yüksek düzenlenmiş kuruluşlar için güvenli işbirliği, veri sahipliği, özelleştirmeleri veya entegrasyonlardan ödün vermeden meslektaşları, ortakları, müşterileri, topluluklar ve hatta platformlar arasında işbirliğini mümkün kılar. 150'den fazla ülkede on milyonlarca kullanıcı ve Deutsche Bahn, ABD Donanması ve Credit Suisse Trust Rocket gibi kuruluşlar.
Ryver
ryver.com
TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. çalışma alanı.
Slenke
slenke.com
Ekiplerinizin iş yapmaya odaklanabilmesi için ekipler arasındaki engelleri ortadan kaldırmak için Slenke'yi yarattık. Slenke ile neler yapabilirsiniz? Projeleri Organize Edin ve Yönetin Ekibinizle iletişim kurun Görevleri Yönetin ve Atayın Zamanınızı takip edin Tüm işinizi Slenke ile yönetin
Speakap
speakap.com
SpeakAP, şirketlerin herhangi bir yerden masrafsız işçilerini desteklemek ve bilgilendirmek için cephe personeli ile yapılandırılmış diyalog kurmalarını sağlayan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstünde bulunan çözüm, işgücü bağlar ve çalışanlara optimum müşteri deneyimleri sağlamaları için güç verir. Mesajlaşma ve haber öğelerinden özel gruplara ve etkinliklere kadar, Speakap işletmelere işgücülerine alakalı ve zamanında içerik sunma fırsatı sunar ve hem iş büyümesini hem de çalışanların elde tutulmasını destekler. 2011 yılında kurulan Speakap, misafirperverlik, perakende, üretim ve daha fazlası gibi çeşitli endüstrilerde dünyanın dört bir yanında 400'den fazla kuruluşla ortaklık kurdu ve New York, Londra, Amsterdam, Barcelona, Köln ve Brüksel'de yerlere sahip.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek gizlilik ve veri güvenliği standartlarını da karşılar. Tüm veriler Almanya'da saklanmaktadır, AB dışından erişim mümkün değildir. Ayrıca Stackfield, tüm proje yönetimini ve tüm iş akışlarını uçtan uca şifrelemeyle koruyan tek sağlayıcıdır. Böylece Stackfield çalışanları dahil hiç kimse sohbet mesajlarının, görevlerin veya dosyaların içeriğini göremez. 10.000'den fazla şirket, projelerini yönetmek, ekip olarak daha iyi iletişim kurmak ve hedeflerine ulaşmak için Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracını kullanıyor.
Swit
swit.io
Swit, her ekibin ortak çalışma temellerini (görevler, sohbet, hedefler, onaylar ve Google Workspace ve Microsoft 365 ile entegrasyonlar) tek bir yerde birleştiren çalışma merkezidir. Çalışan Bağlantısını Önemli Olduğu Yere taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm şirketinizi iletişimi, iş yönetimini, görev takibini, hedef belirlemeyi ve çok daha fazlasını destekleyen birleşik bir platformda bir araya getirin! Swit, her büyüklükteki kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. E-postaları Kanallara sürükleyip bırakın veya bunları görev kartlarına dönüştürün. Görev kartlarını Kanallara veya DM'lere sürükleyip bırakın. Onayları veya OKR'leri doğrudan görev kartlarına ekleyin. Swit'in Küçük İşletmelerden Kurumsal müşterilere kadar her ölçekteki kuruluş tarafından neden sevildiğini görün.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, ekip çalışmasına yönelik işbirliğine dayalı bir platformdur. Tek bir basit genel bakışla bağlanmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Tüm özellikler tam da beklediğiniz yerde konumlandırılmıştır ve üç temel alanı kapsar: 1) İşbirliği Gruplar aracılığıyla işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayın: projeleri düzenleyin, geri bildirim toplayın, etkinlikler oluşturun ve fikirleri, bilgileri ve belgeleri paylaşın. 2) İletişim İş sohbeti aracılığıyla anında iletişim sağlayın: sorular sorun, beyin fırtınası yapın, kararlar alın, görüntülü sohbetler başlatın, hızla dosya gönderin ve ara sıra ortamı yumuşatmak için GIF'ler gönderin. 3) Bağlantı Haber akışı aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir bilgi merkezi sağlayın: Her iş arkadaşınız yeni ilgili bilgilerden anında haberdar olur ve harekete geçmeye hazır olur. talkspirit, işletmenizin halihazırda kullandığı tüm uygulamalar, araçlar ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Kurulumu ve kullanımı kolay bir dizi yerel entegrasyon sağlar; 500'den fazla entegrasyon mevcuttur. Tüm içerik, Android ve iOS için mobil uygulama aracılığıyla hareket halindeyken de aranabilir, güvenli ve erişilebilir durumdadır. 8 dilde mevcuttur (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL ve PL).
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.
Teamwork
teamwork.com
Ekip çalışması, kuruluşların çeşitli karmaşık projeleri özgürce planlaması, izlemesi, yönetmesi ve sunması için tasarlanmış dünya lideri bir proje yönetim platformudur. Dünyada 20.000'den fazla işletme ve 6.000 ajans tarafından güvenilir. Ekip, piyasadaki en gelişmiş ürün yönetim platformunu sunarak müşterilerle sürekli olarak çalışır. İster şirket sahibi, ekip kurşun, proje yöneticisi veya bireysel katılımcı olun, ekip çalışması sizi günlük etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için tüm araçlarla donatır. Uygulama, projelerde meslektaşlarıyla işbirliği yapmak, iş akışlarına ilişkin bütünsel bir görünüm sağlamak, görevleri yönetmek, kaynakları izlemek ve en önemlisi projeleri zamanında sunmak için gereken özellikleri sunar.
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