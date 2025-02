İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Speakap

Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine bağlıyor ve çalışanlara en iyi müşteri deneyimlerini sunma gücü veriyor. Mesajlaşma ve haberlerden özel gruplara ve etkinliklere kadar Speakap, işletmelere iş güçlerine alakalı ve zamanında içerik sunma fırsatı sağlar ve hem işletmenin büyümesini hem de çalışanların elde tutulmasını destekler. 2011 yılında kurulan Speakap, dünya çapında konaklama, perakende, üretim ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde 400'den fazla kuruluşla ortaklık kurmuştur ve New York, Londra, Amsterdam, Barselona, ​​Köln ve Brüksel'de şubeleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.speakap.com adresinde bulabilirsiniz.