İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

ProofHub

proofhub.com

2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.000'den fazla ekip tarafından kullanılan, üst düzey bir iş yönetimi uygulamasıdır. ProofHub, görevlerin ve ilerlemenin birleştirilmiş bir görünümünü sağlayan şaşırtıcı derecede basit ama güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Bu proje yönetimi yazılımı, ekiplerin herhangi bir cihazı kullanarak herhangi bir yerden iş konusunda iletişim kurmasına olanak tanır. Zengin özelliklerin tek bir yerde toplandığı bu çevrimiçi SaaS aracı, işletmelerin her boyuttaki projeyi hızlı bir şekilde planlamasına, koordine etmesine, organize etmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki her büyüklükteki ekip ve işletmenin kullandığı uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, görev yönetiminden zaman takibine, özel iş akışlarından çevrimiçi provaya ve çok daha fazlasına kadar çeşitli özelliklerle işletmelerin zamandan ve kaynaklardan tasarruf ederken iş süreçlerini yapılandırmalarına yardımcı olabilir. ProofHub, sohbet, tartışmalar, duyurular, üçüncü taraf entegrasyonları, dosya aktarımı ve daha fazlası gibi çok sayıda işbirliği özelliği sunar. ProofHub, kullanıcıların kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan düşük öğrenme eğrisine sahip temiz ve basit bir düzene sahiptir. ProofHub, İngilizcenin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Felemenkçe, Çince (Tayvan), Türkçe ve Lehçe dillerinde de mevcuttur. ProofHub, çeşitli sektörlerdeki ekiplerin ve işletmelerin kullanabileceği uygun maliyetli bir çözümdür. ProofHub, proje oluşturmaktan görev atamaya, ilerlemeyi takip etmeye, ekibinizle etkileşime girmeye ve sonuçta projelerinizi zamanında tamamlamaya kadar işinizi verimli bir şekilde yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlar.