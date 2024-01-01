Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İş Anında Mesajlaşma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika
İş anlık mesajlaşma yazılımı, metin tabanlı bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla şirketler için bir iç iletişim aracı olarak işlev görür. Bu yazılım, bire bir doğrudan mesajlaşmanın yanı sıra grup ve ekip mesajlaşmasını da destekler. Anlık mesajlaşmanın hızlı doğası, basit sorular veya endişeler için karşılıklı e-posta ihtiyacını ortadan kaldırarak, kişisel telefon mesajlaşması gibi resmi olmayan yöntemlere başvurmadan iş arkadaşlarınızla hızlı bir şekilde iletişime geçmek için özel bir alan sunar. Her boyutta ve türde şirket, diğer ürünlerin yanı sıra veya entegrasyonlar yoluyla kurumsal anlık mesajlaşma çözümlerinden yararlanır. Bu araçlar genellikle çalışan intraneti veya katılım platformları gibi diğer yazılımlara gömülür. Bununla birlikte, diğer çeşitli kategorilerle kapsamlı entegrasyon yetenekleri sunan çok sayıda bağımsız kurumsal anlık mesajlaşma çözümü mevcuttur.
Yeni Uygulama Gönder
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams, işyeri sohbeti, görüntülü toplantılar, dosya depolama ve uygulama entegrasyonunu birleştiren bir iletişim ve işbirliği platformudur. Hizmet, Office 365 abonelikli ofis üretkenlik paketiyle entegre olur ve Microsoft dışı ürünlerle entegre olabilen uzantılar içerir. Microsoft Teams, S...
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
Slack
slack.com
Slack, Amerikan yazılım şirketi Slack Technologies tarafından geliştirilen tescilli bir iş iletişimi platformudur. Slack, konuya göre düzenlenen kalıcı sohbet odaları (kanallar), özel gruplar ve doğrudan mesajlaşma dahil olmak üzere birçok IRC tarzı özellik sunar.
Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Nifty
nifty.pm
Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.
Gitter
gitter.im
Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda ö...
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Workplace Chat
workplace.com
İşyeri Sohbeti herkesle, her zaman, her yerde bağlantı kurmanın eğlenceli, sezgisel ve hızlı bir yoludur. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı...
Mattermost
mattermost.com
Mattermost, dosya paylaşımı, arama ve entegrasyonlara sahip, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılabilen bir çevrimiçi sohbet hizmetidir. Kuruluşlar ve şirketler için dahili bir sohbet olarak tasarlanmıştır ve çoğunlukla kendisini Slack ve Microsoft Teams'e açık kaynaklı bir alternatif olarak paza...
Threema Work
threema.ch
Threema Work, şirketlerin ve kuruluşların gereksinimlerine göre özel olarak tasarlanmış, güvenli ve gizlilikle uyumlu anlık mesajlaşma programıdır.
Pumble
pumble.com
Ücretsiz takım sohbeti uygulaması. E-postayı değiştirin ve iş arkadaşlarınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapın. Sınırsız kullanıcı ve mesaj geçmişi, sonsuza kadar ücretsiz.
Grape Messenger
chatgrape.com
En esnek mesajlaşma programı her yerde barındırılabilir ve yazılımınıza entegre edilebilir.
Zoho Cliq
zoho.com
Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala, büyük grup iletişimi ve iş yönetimi için tasarlanmış bir mobil uygulama ve hizmettir. Kaizala, nerede olurlarsa olsunlar saha çalışanları, satıcılar, iş ortakları ve müşteriler de dahil olmak üzere değer zincirinizin tamamıyla bağlantı kurmanızı ve çalışmayı koordine etmenizi kola...
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Rocket.Chat
rocket.chat
Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork iş amaçlı bir grup sohbet uygulamasıdır. Güvenli mesajlaşma, görüntülü sohbet, görev yönetimi ve dosya paylaşımı. Gerçek zamanlı iletişim ve ekipler için üretkenliği artırın.
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper, parolayla ilgili veri ihlallerine ve siber tehditlere karşı koruma sağlayan en yüksek puan alan kişisel ve kurumsal parola yöneticisidir. Şimdi ücretsiz deneyin!
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Front
front.com
Front, e-postaları, uygulamaları ve ekip arkadaşlarını tek bir görünümde sorunsuz bir şekilde birleştiren müşteri iletişim platformudur. Meşgul olmayı bırak. Etki yaratmaya başlayın.
Beekeeper
beekeeper.io
Ön Cephe Çalışanları için Temel Platform Mobil iş gücü için mobil bir platform. Daha iyi iletişim kurun. Daha hızlı koordine edin. Daha fazlasını yapın.
Missive
missiveapp.com
Üretken ekipler için e-posta, grup sohbeti ve görevler. Tüm iç ve dış iletişiminiz için tek bir uygulama. İş yönetimi en iyi şekilde. Ücretsiz dene!
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud, hiçbir yük olmadan bağlantıda kalmanızı sağlayan modern bir IRC istemcisidir. Web ve mobil uygulamalarımızla nerede olursanız olun senkronize kalın ve bildirimde bulunun.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekibinizin işleri birlikte daha hızlı halletmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı içeren bir proje planlama yazılımıdır. Kullanıcı başına ücret yok. Ücretsiz deneme. Öğrenme eğrisi yok.
Copilot
copilot.com
Copilot, hizmet işletmeleri için modern müşteri portalıdır Mesajlaşmayı, ödemeleri, dosya paylaşımını, yardım merkezlerini, özel uygulama erişimini ve daha fazlasını kolaylaştıran bir müşteri portalı ile müşterilerinize tek noktadan alışveriş deneyimi sunun.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Twist
twist.com
Twist ekip iletişimini daha az kaotik hale getiriyor. Ekip çalışmasını düzenli, konuyla ilgili ve bulunması kolay (sonsuza kadar) tutan bir Slack alternatifi. Todoist'in yaratıcıları Doist'ten.
Moxo
moxo.com
Moxo etkileşim çalışma alanları, dünyanın dört bir yanındaki önde gelen işletmeler tarafından, hesap katılımından hesap yönetimine kadar milyonlarca B2B projesini kolaylaştırmak için kullanılıyor.
Zulip
zulip.com
Zulip, Jessica McKellar ve Tim Abbott tarafından 2012 yılında oluşturulan açık kaynaklı bir sohbet ve ortak çalışmaya dayalı yazılımdır.
Flock
flock.com
En iyi ekip iletişimi uygulaması ve çevrimiçi işbirliği platformu olan Flock, ekip mesajlaşması, proje yönetimi ve verimliliği artıran ve yürütme hızını artıran diğer harika özelliklerle birlikte gelir.
Chanty
chanty.com
Ekibinizi süper üretken hale getirecek sınırsız mesaj geçmişi, güçlü özellikler ve uygulamalarla hepsi bir arada ekip işbirliği aracınız Chanty'ye katılın
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Trengo
trengo.com
Müşterilerinizi favori kanallarında memnun edin. Tüm mesajlaşma kanallarını tek bir görünümde birleştiren çok kanallı iletişim platformu Trengo'yu keşfedin. Müşteri iletişimini kolaylaştırın.
Stackfield
stackfield.com
İş ekipleri için son derece güvenli işbirliği. Bir Alman platformu olarak Stackfields'ın birinci önceliği, Avrupalı şirketlerin verilerini mümkün olan en iyi önlemlerle korumaktır!
Troop Messenger
troopmessenger.com
Ekip sohbeti yazılımımız, birden fazla özelliği ve işlevi tek bir arayüzde birleştirerek kullanım kolaylığı ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar. Troop messenger, iş için ofis sohbetini ve anlık mesajlaşmayı bir sonraki seviyeye taşımanın ve bir kilometre taşını geride bırakmanın yepyeni bir yoludur...
Ryver
ryver.com
TEK BİR UYGULAMADA tüm ekibinizle işbirliği yaparak daha fazlasını yapın ve paradan tasarruf edin. Grup sohbeti + görev yöneticisi + sesli ve görüntülü aramalar. Bugün ücretsiz başlayın!
Hibox
hibox.co
Şirketinizin verimliliğini artırmaya yardımcı olacak tek bir uygulamada görev ve proje yönetimi, sohbet ve görüntülü aramalar.
Jostle
jostle.us
Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Trillian
trillian.im
Trillian insanlar, işletmeler ve sağlık hizmetleri için modern ve güvenli anlık mesajlaşmadır Trillian, 20 yılı aşkın süredir insanların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Günümüzün Trillian'ı, sağlık uzmanlarına ve her büyüklükteki işletmeye güvenli (ve HIPAA uyumlu) mesajlaşma sağlıyor. Kökleri...
Nucleus
nucleusapp.io
İşyeri iletişiminizi birleştirin. Toplantılar, mesajlaşma, görevler, notlar ve belgeler için tek bir platform. Odaklanmayı ve üretkenliği artırmak için tasarlandı.
Fleep
fleep.io
Fleep messenger, ekip sohbetleriniz, proje iletişiminiz veya 1:1 konuşmalarınız olsun, kuruluşlar içinde ve arasında iletişimi sağlar.
Gmelius
gmelius.io
Gmail kullanan ekipler için ortak çalışma platformu. Gmelius, ekiplerinize e-posta üzerinde ortak çalışma, projelerini ve işlem hatlarını yönetme, müşterilerinize hizmet verme ve Gmail'den ve şirketinizde günlük olarak kullanılan diğer uygulamalardan ayrılmadan iş akışlarını otomatikleştirme konusu...
Pronto
pronto.io
Her Kayıt Önemlidir. Pronto'nun misyonu, üniversiteye girişten mezuniyete ve ötesine kadar tüm yolculukları boyunca öğrencilerle bağlantı kurarak ve onların ilgisini çekerek kurumların öğrencileri işe almasına ve elde tutmasına yardımcı olmaktır. Pronto tüm kampüsünüzü birbirine bağlayarak öğrenci...