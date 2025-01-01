İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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"İşletme Finansmanı Sağlayıcıları", ticari operasyonları desteklemek için çeşitli finansal hizmetler sunan çeşitli kuruluşları ve bireyleri kapsayan, kurumsal finansal ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sağlayıcılar, işletmelerin sermayeyi güçlendirmelerine ve finansmanı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için borç verme, mali yardım, mali risk yönetimi gibi ürünler ve mali hizmetler ve diğer çeşitli destek biçimlerini sunar.
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Revolut
revolut.com
Revolut, harcama, tasarruf ve yatırım işlemlerini yönetmeyi sağlayan bir mobil finans uygulamasıdır.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business, işletmelere çoklu para birimi hesapları, gider yönetimi ve güvenli ödemeler ile finans yönetimi sağlar.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia uygulaması, hesap yönetimi, fon transferi ve ödemeleri dijital olarak gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ Yeni Zelanda uygulaması, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini, işlemleri takip etmelerini ve ödemeleri gerçekleştirmelerini sağlar.
Carta
carta.com
Carta, özel şirketlerin özkaynak yönetimini kolaylaştıran ve profesyonel değerleme hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio, kullanıcıların ticaret fikirlerini paylaşmasına, yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir sosyal ticaret platformudur.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Wolters Kluwer uygulaması, sağlık, yasal ve finans alanlarında profesyonellere etkin çözümler sunarak bilgi ve süreçleri kolaylaştırır.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd, yatırım fırsatlarını araştırmak ve başlangıç ekosistemi hakkında bilgi edinmek için tasarlanmış bir platformdur.
Holvi
holvi.com
Holvi, KOBİ'ler için bankacılık, faturalandırma ve muhasebe hizmetlerini bir arada sunan dijital bir platformdur.
Lendio
lendio.com
Lendio, işletmelere çeşitli finansal çözümler sunan bir çevrimiçi kredi platformudur. Kullanıcılar, mobil uygulama ile hızlıca finansman başvurusu yapabilir.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube, girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan bir hisse senedi crowdfunding platformudur.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo, çek işlemlerini yönetmek için otomasyon ve entegrasyon sağlayan bir finansal süreç yönetim uygulamasıdır.
Fincent
fincent.com
Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, küçük işletmelere 150.000 dolara kadar hızlı ve kolay finansman sağlayan bir platformdur.
Minveo
minveo.de
Minveo, AI tabanlı bir dijital varlık yönetim uygulamasıdır; kullanıcıların yatırımlarını izlemelerine ve portföylerini yönetmelerine yardımcı olur.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Pilot
pilot.com
Pilot, ABD merkezli bir muhasebe firmasıdır ve startuplar için muhasebe, CFO ve vergi hizmetleri sunar.
Neo.Tax
neo.tax
neo.tax, erken aşama girişimlerin Ar-Ge vergi kredisi talep etmesini sağlayan hızlı ve kolay bir vergi beyan uygulamasıdır.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank uygulaması, kullanıcıların hesap yönetimi, işlem izleme ve ödemeleri kolayca gerçekleştirmesine olanak tanıyan dijital bankacılık hizmetleri sunar.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, özel sermaye yatırımlarına erişim sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara düşük minimumlarla çeşitli yatırım fırsatları sunar.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter, kredi puanını etkilemeyen anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş kredi teklifleri sunan bir finansal uygulamadır.
Moula
moula.com.au
Moula, işletmenizi büyütmek için hızlı kredi sağlayan bir uygulamadır. İyi iş fırsatlarını değerlendirerek 24 saat içinde onay ve fonlama yapar.
Lendino
lendino.dk
Lendino, yatırımcıların kredili firmalara doğrudan borç verebildiği bir kredi pazar yeridir. Bu sayede, hem borç veren hem de borç alan için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova, SEC düzenlemeleri altında çalışarak bir fon aracılığıyla 12'den fazla alternatif yatırım varlığına yatırım yapma imkanı sunar.
Kiva
kiva.org
Kiva, bireylerin küçük işletmelere ve girişimcilere eşler arası kredi vererek destek olmasına olanak tanıyan bir platformdur.
Clara
clarafinds.com
Clara, kişisel finansman ve küçük işletmeler için fintech yazılımı ve donanımını bulup karşılaştırarak en iyi ürünü seçmenize yardımcı olur.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, çevrimiçi defter tutma, vergi hazırlama, faturalandırma ve gider takibi gibi finansal yönetim hizmetleri sunar.
inDinero
indinero.com
inDinero, küçük işletmelere muhasebe, finansal raporlama ve vergi hizmetleri sunan bir yazılım ve hizmet platformudur.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, profesyonel hisse analistlerinin uzmanlığını kullanarak kişiye özel hisse portföyleri oluşturur ve piyasa performansını aşmayı hedefler.
StackSource
stacksource.com
StackSource, ticari gayrimenkul projeleri geliştiren veya satın alan yatırımcıları bankalar ve özel kredi verenlerle bir araya getiren bir finansman platformudur.
Kriya
kriya.co
Kriya uygulaması, tüm açık faturalarınız karşılığında gizli bir fatura iskonto olanağı sunar. Düzenli nakit akışı olan işletmelere uygundur.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough, işletmelere fatura faktoringi ile hızlı bütçe erişimi sağlayan online bir platformdur. Nakit akışlarını etkili yönetmeye yardımcı olur.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann uygulaması, finansal yönetim, analiz ve muhasebe hizmetlerini kolaylaştırarak bireyler ve işletmelere kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Crowe
crowe.com
Crowe, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayarak, uzmanlık bilgisi ve teknoloji sunan bir kamu muhasebe ve danışmanlık uygulamasıdır.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan hisse senedi crowdfunding platformudur ve sermaye artırma sürecine destek sunar.
Bench Accounting
bench.co
Bench, küçük işletmelerin muhasebesini yapar. Uzman muhasebeciler, aylık finansal raporları hazırlar ve sorularınıza 1 iş günü içinde yanıt verir.
Vouch
vouch.us
Vouch, girişimciler için tasarlanmış yeni nesil bir sigorta uygulamasıdır. İşletme sigortasını sıfırdan yeniden tasarlayarak hız kazanmanızı sağlar.
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub, bireyler ve işletmeler için sanal vergi hazırlama platformudur. Kullanıcılar, CPAs ile iletişim kurarak vergi belgelerini güvenli bir şekilde yönetebilir.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge vergi kredisi hesaplamalarını otomatikleştirir ve elde ettiğiniz avantajlar için ücret almaz. Kullanımı kolay bir platformdur.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, küçük işletmelere hızlı ve verimli sermaye erişimi sağlayarak, finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın önde gelen öz sermaye toplama platformudur. Yatırımcılar ve girişimciler arasında doğrudan etkileşim sağlar.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago, yatırımcıların girişim ve gayrimenkul fırsatlarına ulaşmasını sağlayan kitle fonlaması platformudur.
Invesdor
invesdor.com
Invesdor, Avrupa'daki girişimlere ve yatırımcılara dijital bir platform sunarak, yatırım fırsatlarını bulmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlar.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting uygulaması, ekipman finansmanı sektörüne yönelik ekipman kiralama ve kredi yazılımları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
American Century Investments
americancentury.com
American Century Investments uygulaması, yatırım analizi, portföy yönetimi ve sürdürülebilirlik faktörleriyle etkili yatırım yönetimi sunmaktadır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, küçük işletmeler için muhasebe, vergi, bordro ve finansal planlama hizmetleri sunan dijital bir platformdur.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co uygulaması, kullanıcıların finansal belgelere güvenli erişim ve paylaşım yapmasını sağlayarak muhasebe yönetimini kolaylaştırır.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme aşamasındaki girişimlere muhasebe, finansal raporlama ve AR-GE vergi desteği sunan bir finans uygulamasıdır.
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın lider M&A platformudur; girişimcileri ve alıcıları iş satın alma işlemlerinde 30 günde tamamlanmasına yardımcı olur.
Embroker
embroker.com
Embroker, iş sigortası poliçelerini çevrimiçi olarak satın alma ve yönetme imkanı sunan dijital bir platformdur.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub, işletmelerin finansal projeksiyonlar oluşturmasına yardımcı olan bir finansal planlama aracıdır.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, bireylerin ve işletmelerin vergi hazırlık süreçlerini kolaylaştıran ve vergi uyumluluğunu yönetmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi uygulamadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için çevrimiçi bir arka ofis platformudur. İş kurma, muhasebe ve vergi hizmetlerini tek bir çatı altında sunar.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'ların müşterileri için eyalet ve federal vergi teşviklerini hızlıca belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan bir SaaS platformudur.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax, şirketlerin Ar-Ge vergi kredilerini online platformda talep etmesine yardımcı olan bir yazılımdır. Kolay kullanım ve bordro entegrasyonu sunar.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini otomatikleştiren bir platformdur. Küçük ve orta ölçekli işletmelere Ar-Ge kredileri konusunda destek sağlar.
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