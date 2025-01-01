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İşletme Finansmanı Sağlayıcıları
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İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

"İşletme Finansmanı Sağlayıcıları", ticari operasyonları desteklemek için çeşitli finansal hizmetler sunan çeşitli kuruluşları ve bireyleri kapsayan, kurumsal finansal ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sağlayıcılar, işletmelerin sermayeyi güçlendirmelerine ve finansmanı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için borç verme, mali yardım, mali risk yönetimi gibi ürünler ve mali hizmetler ve diğer çeşitli destek biçimlerini sunar.

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Revolut

Revolut

revolut.com

Revolut, harcama, tasarruf ve yatırım işlemlerini yönetmeyi sağlayan bir mobil finans uygulamasıdır.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Revolut Business, işletmelere çoklu para birimi hesapları, gider yönetimi ve güvenli ödemeler ile finans yönetimi sağlar.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ Australia uygulaması, hesap yönetimi, fon transferi ve ödemeleri dijital olarak gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

ANZ Yeni Zelanda uygulaması, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini, işlemleri takip etmelerini ve ödemeleri gerçekleştirmelerini sağlar.

Carta

Carta

carta.com

Carta, özel şirketlerin özkaynak yönetimini kolaylaştıran ve profesyonel değerleme hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Wikifolio, kullanıcıların ticaret fikirlerini paylaşmasına, yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir sosyal ticaret platformudur.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

wolterskluwer.com

Wolters Kluwer uygulaması, sağlık, yasal ve finans alanlarında profesyonellere etkin çözümler sunarak bilgi ve süreçleri kolaylaştırır.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

OurCrowd, yatırım fırsatlarını araştırmak ve başlangıç ekosistemi hakkında bilgi edinmek için tasarlanmış bir platformdur.

Holvi

Holvi

holvi.com

Holvi, KOBİ'ler için bankacılık, faturalandırma ve muhasebe hizmetlerini bir arada sunan dijital bir platformdur.

Lendio

Lendio

lendio.com

Lendio, işletmelere çeşitli finansal çözümler sunan bir çevrimiçi kredi platformudur. Kullanıcılar, mobil uygulama ile hızlıca finansman başvurusu yapabilir.

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube, girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan bir hisse senedi crowdfunding platformudur.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo, çek işlemlerini yönetmek için otomasyon ve entegrasyon sağlayan bir finansal süreç yönetim uygulamasıdır.

Fincent

Fincent

fincent.com

Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox, küçük işletmelere 150.000 dolara kadar hızlı ve kolay finansman sağlayan bir platformdur.

Minveo

Minveo

minveo.de

Minveo, AI tabanlı bir dijital varlık yönetim uygulamasıdır; kullanıcıların yatırımlarını izlemelerine ve portföylerini yönetmelerine yardımcı olur.

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.

Pilot

Pilot

pilot.com

Pilot, ABD merkezli bir muhasebe firmasıdır ve startuplar için muhasebe, CFO ve vergi hizmetleri sunar.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

neo.tax, erken aşama girişimlerin Ar-Ge vergi kredisi talep etmesini sağlayan hızlı ve kolay bir vergi beyan uygulamasıdır.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank uygulaması, kullanıcıların hesap yönetimi, işlem izleme ve ödemeleri kolayca gerçekleştirmesine olanak tanıyan dijital bankacılık hizmetleri sunar.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare, özel sermaye yatırımlarına erişim sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara düşük minimumlarla çeşitli yatırım fırsatları sunar.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

RateSetter, kredi puanını etkilemeyen anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş kredi teklifleri sunan bir finansal uygulamadır.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula, işletmenizi büyütmek için hızlı kredi sağlayan bir uygulamadır. İyi iş fırsatlarını değerlendirerek 24 saat içinde onay ve fonlama yapar.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino, yatırımcıların kredili firmalara doğrudan borç verebildiği bir kredi pazar yeridir. Bu sayede, hem borç veren hem de borç alan için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova, SEC düzenlemeleri altında çalışarak bir fon aracılığıyla 12'den fazla alternatif yatırım varlığına yatırım yapma imkanı sunar.

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva, bireylerin küçük işletmelere ve girişimcilere eşler arası kredi vererek destek olmasına olanak tanıyan bir platformdur.

Clara

Clara

clarafinds.com

Clara, kişisel finansman ve küçük işletmeler için fintech yazılımı ve donanımını bulup karşılaştırarak en iyi ürünü seçmenize yardımcı olur.

KPMG Spark

KPMG Spark

kpmgspark.com

KPMG Spark, çevrimiçi defter tutma, vergi hazırlama, faturalandırma ve gider takibi gibi finansal yönetim hizmetleri sunar.

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero, küçük işletmelere muhasebe, finansal raporlama ve vergi hizmetleri sunan bir yazılım ve hizmet platformudur.

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo, profesyonel hisse analistlerinin uzmanlığını kullanarak kişiye özel hisse portföyleri oluşturur ve piyasa performansını aşmayı hedefler.

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource, ticari gayrimenkul projeleri geliştiren veya satın alan yatırımcıları bankalar ve özel kredi verenlerle bir araya getiren bir finansman platformudur.

Kriya

Kriya

kriya.co

Kriya uygulaması, tüm açık faturalarınız karşılığında gizli bir fatura iskonto olanağı sunar. Düzenli nakit akışı olan işletmelere uygundur.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

FundThrough, işletmelere fatura faktoringi ile hızlı bütçe erişimi sağlayan online bir platformdur. Nakit akışlarını etkili yönetmeye yardımcı olur.

Rehmann

Rehmann

rehmann.com

Rehmann uygulaması, finansal yönetim, analiz ve muhasebe hizmetlerini kolaylaştırarak bireyler ve işletmelere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Crowe

Crowe

crowe.com

Crowe, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayarak, uzmanlık bilgisi ve teknoloji sunan bir kamu muhasebe ve danışmanlık uygulamasıdır.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Seedrs, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan hisse senedi crowdfunding platformudur ve sermaye artırma sürecine destek sunar.

Bench Accounting

Bench Accounting

bench.co

Bench, küçük işletmelerin muhasebesini yapar. Uzman muhasebeciler, aylık finansal raporları hazırlar ve sorularınıza 1 iş günü içinde yanıt verir.

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch, girişimciler için tasarlanmış yeni nesil bir sigorta uygulamasıdır. İşletme sigortasını sıfırdan yeniden tasarlayarak hız kazanmanızı sağlar.

TaxHub

TaxHub

gettaxhub.com

TaxHub, bireyler ve işletmeler için sanal vergi hazırlama platformudur. Kullanıcılar, CPAs ile iletişim kurarak vergi belgelerini güvenli bir şekilde yönetebilir.

TaxRobot

TaxRobot

taxrobot.com

TaxRobot, Ar-Ge vergi kredisi hesaplamalarını otomatikleştirir ve elde ettiğiniz avantajlar için ücret almaz. Kullanımı kolay bir platformdur.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital, küçük işletmelere hızlı ve verimli sermaye erişimi sağlayarak, finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan bir uygulamadır.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise, Avustralya'nın önde gelen öz sermaye toplama platformudur. Yatırımcılar ve girişimciler arasında doğrudan etkileşim sağlar.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago, yatırımcıların girişim ve gayrimenkul fırsatlarına ulaşmasını sağlayan kitle fonlaması platformudur.

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

Invesdor, Avrupa'daki girişimlere ve yatırımcılara dijital bir platform sunarak, yatırım fırsatlarını bulmalarını ve etkileşimde bulunmalarını sağlar.

Ivory Consulting

Ivory Consulting

ivorycc.com

Ivory Consulting uygulaması, ekipman finansmanı sektörüne yönelik ekipman kiralama ve kredi yazılımları ile danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

American Century Investments

American Century Investments

americancentury.com

American Century Investments uygulaması, yatırım analizi, portföy yönetimi ve sürdürülebilirlik faktörleriyle etkili yatırım yönetimi sunmaktadır.

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant, küçük işletmeler için muhasebe, vergi, bordro ve finansal planlama hizmetleri sunan dijital bir platformdur.

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co uygulaması, kullanıcıların finansal belgelere güvenli erişim ve paylaşım yapmasını sağlayarak muhasebe yönetimini kolaylaştırır.

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud, yüksek büyüme aşamasındaki girişimlere muhasebe, finansal raporlama ve AR-GE vergi desteği sunan bir finans uygulamasıdır.

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy, Avrupa'nın lider M&A platformudur; girişimcileri ve alıcıları iş satın alma işlemlerinde 30 günde tamamlanmasına yardımcı olur.

Embroker

Embroker

embroker.com

Embroker, iş sigortası poliçelerini çevrimiçi olarak satın alma ve yönetme imkanı sunan dijital bir platformdur.

ProjectionHub

ProjectionHub

projectionhub.com

ProjectionHub, işletmelerin finansal projeksiyonlar oluşturmasına yardımcı olan bir finansal planlama aracıdır.

TaxBasket

TaxBasket

taxbasket.com

TaxBasket, bireylerin ve işletmelerin vergi hazırlık süreçlerini kolaylaştıran ve vergi uyumluluğunu yönetmelerine yardımcı olan bir çevrimiçi uygulamadır.

Collective

Collective

collective.com

Collective, tek kişilik işletmeler için çevrimiçi bir arka ofis platformudur. İş kurma, muhasebe ve vergi hizmetlerini tek bir çatı altında sunar.

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible, CPA'ların müşterileri için eyalet ve federal vergi teşviklerini hızlıca belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan bir SaaS platformudur.

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax, şirketlerin Ar-Ge vergi kredilerini online platformda talep etmesine yardımcı olan bir yazılımdır. Kolay kullanım ve bordro entegrasyonu sunar.

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Clarus R+D, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini otomatikleştiren bir platformdur. Küçük ve orta ölçekli işletmelere Ar-Ge kredileri konusunda destek sağlar.

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