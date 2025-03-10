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"İşletme Finansmanı Sağlayıcıları", ticari operasyonları desteklemek için çeşitli finansal hizmetler sunan çeşitli kuruluşları ve bireyleri kapsayan, kurumsal finansal ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sağlayıcılar, işletmelerin sermayeyi güçlendirmelerine ve finansmanı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için borç verme, mali yardım, mali risk yönetimi gibi ürünler ve mali hizmetler ve diğer çeşitli destek biçimlerini sunar.
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Revolut
revolut.com
Revolut, harcama, tasarruf ve yatırım işlemlerini yönetmeyi sağlayan bir mobil finans uygulamasıdır.
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business, işletmelere çoklu para birimi hesapları, gider yönetimi ve güvenli ödemeler ile finans yönetimi sağlar.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia uygulaması, hesap yönetimi, fon transferi ve ödemeleri dijital olarak gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ Yeni Zelanda uygulaması, kullanıcıların hesaplarını yönetmelerini, işlemleri takip etmelerini ve ödemeleri gerçekleştirmelerini sağlar.
Carta
carta.com
Carta, özel şirketlerin özkaynak yönetimini kolaylaştıran ve profesyonel değerleme hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai, işletmeleri serbest finans uzmanlarıyla eşleştirerek finansal proje ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlar.
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio, kullanıcıların ticaret fikirlerini paylaşmasına, yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir sosyal ticaret platformudur.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Wolters Kluwer uygulaması, sağlık, yasal ve finans alanlarında profesyonellere etkin çözümler sunarak bilgi ve süreçleri kolaylaştırır.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd, yatırım fırsatlarını araştırmak ve başlangıç ekosistemi hakkında bilgi edinmek için tasarlanmış bir platformdur.
Holvi
holvi.com
Holvi, KOBİ'ler için bankacılık, faturalandırma ve muhasebe hizmetlerini bir arada sunan dijital bir platformdur.
Lendio
lendio.com
Lendio, işletmelere çeşitli finansal çözümler sunan bir çevrimiçi kredi platformudur. Kullanıcılar, mobil uygulama ile hızlıca finansman başvurusu yapabilir.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yeni başlayanlar için AI destekli finansal yönetim platformudur; defter tutma, vergi, bordro gibi hizmetleri tek bir noktada sunar.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube, girişimcilerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan bir hisse senedi crowdfunding platformudur.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo, çek işlemlerini yönetmek için otomasyon ve entegrasyon sağlayan bir finansal süreç yönetim uygulamasıdır.
Fincent
fincent.com
Finent, defter tutma, vergi dosyalama, faturalama ve harcama takibi gibi finansal yönetim süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, küçük işletmelere 150.000 dolara kadar hızlı ve kolay finansman sağlayan bir platformdur.
Minveo
minveo.de
Minveo, AI tabanlı bir dijital varlık yönetim uygulamasıdır; kullanıcıların yatırımlarını izlemelerine ve portföylerini yönetmelerine yardımcı olur.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors uygulaması, bireylere ve işletmelere karmaşık vergi durumlarında vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sunar.
Pilot
pilot.com
Pilot, ABD merkezli bir muhasebe firmasıdır ve startuplar için muhasebe, CFO ve vergi hizmetleri sunar.
Neo.Tax
neo.tax
neo.tax, erken aşama girişimlerin Ar-Ge vergi kredisi talep etmesini sağlayan hızlı ve kolay bir vergi beyan uygulamasıdır.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank uygulaması, kullanıcıların hesap yönetimi, işlem izleme ve ödemeleri kolayca gerçekleştirmesine olanak tanıyan dijital bankacılık hizmetleri sunar.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, özel sermaye yatırımlarına erişim sağlayan bir platformdur. Kullanıcılara düşük minimumlarla çeşitli yatırım fırsatları sunar.
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter, kredi puanını etkilemeyen anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş kredi teklifleri sunan bir finansal uygulamadır.
Moula
moula.com.au
Moula, işletmenizi büyütmek için hızlı kredi sağlayan bir uygulamadır. İyi iş fırsatlarını değerlendirerek 24 saat içinde onay ve fonlama yapar.
Lendino
lendino.dk
Lendino, yatırımcıların kredili firmalara doğrudan borç verebildiği bir kredi pazar yeridir. Bu sayede, hem borç veren hem de borç alan için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova, SEC düzenlemeleri altında çalışarak bir fon aracılığıyla 12'den fazla alternatif yatırım varlığına yatırım yapma imkanı sunar.
Clara
clarafinds.com
Clara, kişisel finansman ve küçük işletmeler için fintech yazılımı ve donanımını bulup karşılaştırarak en iyi ürünü seçmenize yardımcı olur.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, çevrimiçi defter tutma, vergi hazırlama, faturalandırma ve gider takibi gibi finansal yönetim hizmetleri sunar.
inDinero
indinero.com
inDinero, küçük işletmelere muhasebe, finansal raporlama ve vergi hizmetleri sunan bir yazılım ve hizmet platformudur.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, profesyonel hisse analistlerinin uzmanlığını kullanarak kişiye özel hisse portföyleri oluşturur ve piyasa performansını aşmayı hedefler.
StackSource
stacksource.com
StackSource, ticari gayrimenkul projeleri geliştiren veya satın alan yatırımcıları bankalar ve özel kredi verenlerle bir araya getiren bir finansman platformudur.
Kriya
kriya.co
Kriya uygulaması, tüm açık faturalarınız karşılığında gizli bir fatura iskonto olanağı sunar. Düzenli nakit akışı olan işletmelere uygundur.
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough, işletmelere fatura faktoringi ile hızlı bütçe erişimi sağlayan online bir platformdur. Nakit akışlarını etkili yönetmeye yardımcı olur.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann uygulaması, finansal yönetim, analiz ve muhasebe hizmetlerini kolaylaştırarak bireyler ve işletmelere kapsamlı çözümler sunmaktadır.
Crowe
crowe.com
Crowe, işletmelerin ihtiyaçlarını anlayarak, uzmanlık bilgisi ve teknoloji sunan bir kamu muhasebe ve danışmanlık uygulamasıdır.
Seedrs
seedrs.com
Seedrs, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını sağlayan hisse senedi crowdfunding platformudur ve sermaye artırma sürecine destek sunar.
Bench Accounting
bench.co
Bench, küçük işletmelerin muhasebesini yapar. Uzman muhasebeciler, aylık finansal raporları hazırlar ve sorularınıza 1 iş günü içinde yanıt verir.
Vouch
vouch.us
Vouch, girişimciler için tasarlanmış yeni nesil bir sigorta uygulamasıdır. İşletme sigortasını sıfırdan yeniden tasarlayarak hız kazanmanızı sağlar.
Kiva
kiva.org
Kiva, bireylerin küçük işletmelere ve girişimcilere eşler arası kredi vererek destek olmasına olanak tanıyan bir platformdur.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, kullanıcıların gelir vergisi belgelerini vergi uzmanlarıyla sanal olarak iletişim kurmasına ve paylaşmasına olanak tanırken, onları geleneksel kendin yap çevrimiçi platformlarıyla ilişkili uzun ve karmaşık anketleri doldurma zorunluluğundan da kurtarır. Benzersiz düşük maliyetli iş modelimiz, geleneksel vergi hazırlık franchise'larına göre yaklaşık %50 tasarruf sunmamıza olanak tanıyarak müşterilerimize gerçek ve tanınabilir bir değer teklifi sunmamıza olanak tanır.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge kredisi hesaplamanızı otomatikleştirmenin ve paranızı almanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Sınıfının en iyisi doğrulama raporlarını, denetim savunmasını hiçbir ek ücret ödemeden sağlıyoruz ve en iyisi, bir fayda tespit etmediğimiz sürece ücret almıyoruz.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. İşletme sermayesini hızlı ve verimli bir şekilde sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar ve kredi birlikleri kadar odaklanmaz. Sonuç olarak, çoğu zaman sahiplere hızlı bir şekilde, genellikle 24 saat içinde fon sağlıyoruz.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarruflarının bir kısmını yeni kurulan şirketlerin finansmanına ayırarak ekonominin, inovasyonun ve istihdamın gelişimine katkıda bulunuyor.
Invesdor
invesdor.com
İddialı Avrupalı işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
American Century Investments
americancentury.com
Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve topluluğunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak, anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyi için güçlü bir güç olabiliriz.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma çıkarırken görevleri en aza indirmesine olanak tanır. Bu, gerisini biz hallederken, sahiplerinin zamanlarını ve enerjilerini işlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, teknoloji, yiyecek ve içecek, otomobil bayilikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere birçok sektörde uzmanlaşmıştır. Müşteri hizmetleri mükemmelliği alanında ClearlyRated'in En İyi Muhasebe™ ödülünü 10 yıldır alan, 16 yıldır Portland Business Journal'ın En Beğenilen Şirketi, çoğunluğu kadınların sahip olduğu bir firma ve bölgenin En Çeşitli Muhasebe Firmalarından biri olan Perkins, bulunmaktan gurur duyuyor kalabalığın arasından çıktım. Perkins farkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizi arayın!
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve yönetim bilgileri sağlayan yazılımımıza erişebilir. Son 5 yılda müşterilerin gelirleri ortalama 3 kat arttı, değerlemesi 500 milyon £'un üzerinde gerçekleşti ve Facebook, Coinbase ve Just Eat dahil 10 çıkışı destekledik.
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerinin satın alma işlemlerini geleneksel birleşme ve satın alma sürecine kıyasla 3 kata kadar daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur.
Embroker
embroker.com
İşletme sigortası dünyadaki en eski sektörlerden biridir. Teknolojik ilerlemeden ziyade kişisel ilişkiler üzerine kuruludur. Aynı zamanda köklü oyuncuların hakimiyetindedir. Şu ana kadar. Embroker, fiyatları artıran ve sinir bozucu müşteri deneyimlerine yol açan verimsizlikleri ortadan kaldırmak için sıfırdan modern teknolojiyle kurulmuş, dijital olarak yerel bir işletme sigortası şirketidir. Politikaları daha özelleştirilmiş, daha ucuz ve satın alınması daha kolay hale getirmek için makine öğreniminden yapay zekaya kadar en son teknolojiyi kullanıyoruz. Misyonumuz, doğru işletme sigortasını en iyi fiyata almayı radikal bir şekilde kolaylaştırmaktır.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, çevrimiçi vergi hazırlama hizmetleri sunan bir firmadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bir platformda ele alarak önemli olana odaklanma özgürlüğü verir. Üyelerimiz katıldıkları ilk yılda ortalama 10.000$ tasarruf ediyorlar. Collective ile kendi işinizi yürütmenin, tam zamanlı bir işe girmek kadar sorunsuz olmasını istiyoruz. Serbest meslek sahibi kişilerin, büyük şirketlerin elde ettiği vergi tasarruflarının aynısından yararlanmalarını sağlamanın önemine inanan bir grup seri girişimci ve tek kişilik işletme tarafından yönetiliyoruz.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. TaxCredible, emek yoğun bir süreçte verimlilik yaratır ve ek gelir elde ederken müşterilere hizmet verme yeteneğinizi geliştirir.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim sunarak karmaşık bir vergi kredisi teşvikindeki tüm tahminleri ortadan kaldırır. GOAT'ın SmartCreditEngine'i her şirketin maksimum vergi avantajından yararlanmasını sağlamaya yardımcı olur.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak Ar-Ge vergi çalışmaları karmaşık ve pahalıdır. Clarus Ar-Ge'de misyonumuz, gelir öncesi girişimler de dahil olmak üzere Ar-Ge vergi kredilerini KOBİ'ler için daha erişilebilir hale getirmektir. Değerini yazılım, mühendislik, biyoteknoloji ve tıp teknolojisi gibi sektörlere genişletmenin yanı sıra. İşe almak, yenilik yapmak ve büyümek için işletmenize para kazandırın. Hepsi geleneksel bir Ar-Ge vergi çalışmasının maliyetinin çok küçük bir kısmı karşılığında.
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