İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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"İşletme Finansmanı Sağlayıcıları", ticari operasyonları desteklemek için çeşitli finansal hizmetler sunan çeşitli kuruluşları ve bireyleri kapsayan, kurumsal finansal ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sağlayıcılar, işletmelerin sermayeyi güçlendirmelerine ve finansmanı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için borç verme, mali yardım, mali risk yönetimi gibi ürünler ve mali hizmetler ve diğer çeşitli destek biçimlerini sunar.
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growney
growney.de
Kurulan Robo-Advice teknolojisi, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulacak.
StackSource
stacksource.com
StackSource, teknoloji destekli bir ticari gayrimenkul kredisi platformudur. Ticari mülk geliştiren veya satın alan yatırımcıları kolay ve şeffaf bir süreçle bankalar, sigorta şirketleri ve özel kredi verenler gibi finansman seçenekleriyle buluşturuyoruz.
RateSetter
ratesetter.com
Kontrolün sizde olmasını sağlayan ödüllü bireysel kredi sağlayıcısı. Kredi puanınızı etkilemeyen bir teklifle anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş oranınızı alın.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest emeklilik planlaması ve hesap yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik hesabınızı yöneterek ve piyasayı sizin adınıza takip ederek işin zor kısmını sizin adınıza biz yapıyoruz.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline, 50'den fazla yüksek nitelikli sektör uzmanı ve fon analistinden oluşan bir ekiple tüm AMC'leri tek çatı altında toplayan Hindistan'ın en gelişmiş Yatırım Fonu Yatırım Platformudur. Her yatırımcının ihtiyaçlarını anlayan ve onlara kağıtsız bir şekilde yatırım konforunu riskle eşleştirme kolaylığı sunan otomatik bir platformdur.
Moula
moula.com.au
Moula, işinizi büyütmek için borç almanın daha iyi bir yoludur. İyi işleri belirlemek için akıl ve kalp kombinasyonunu kullanırlar ve kredileri 24 saat içinde onaylayıp finanse edebilirler.
Minveo
minveo.de
Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.
Lendino
lendino.dk
Lendino, özel ve profesyonel yatırımcıların her iki tarafın da yararına doğrudan kredibilitesi yüksek şirketlere borç verebilecekleri bir kredi pazarıdır. Kredi piyasasını kullanmak hem borç veren hem de alan olarak zamandan, paradan ve güçlüklerden tasarruf sağlar.
Gusher
gusher.co
Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarım, finans ve oyuna kadar her şey.
Swish Funding
swishfunding.com
Türler: Yükümlülük Olmayan Teklifler, Ekipman Finansmanı, İş Genişletme, Hızlı Finansman, Çevrimiçi Başvuru
FlexFunding
flexfunding.com
Flex Funding ile sağlıklı Danimarka şirketlerine yönelik kredilere yatırım yapabilirsiniz. Gelişimleri ve büyümeleri için para alıyorlar, siz de cazip bir getiri elde ediyorsunuz.
Finhaven
finhaven.com
Kriptografik teknolojiyi geleneksel olarak parçalanmış ve verimsiz sermaye piyasalarına uygulayan Finhaven Platformu, hem küresel ihraççılara hem de kendi pazarındaki yatırımcılara fayda sağlayan yenilikler sunuyor.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Gelişmiş teknoloji ve işinizi büyütmenize yardımcı olmaya adanmış bir ekiple güneş enerjisi ve depolama finansmanı sağlamak için ülke çapında konut güneş enerjisi kurulumcularıyla ortaklık yapıyoruz.
Debexpert
debexpert.com
Çevrimiçi kredi piyasamız aracılığıyla bankaların ve diğer borç verenlerin borç portföylerini verimli bir şekilde ve en iyi piyasa fiyatıyla satmalarına yardımcı oluyoruz. Tahsilat acentelerine, borç satın alma şirketlerine, gayrimenkul alıcılarına, tıbbi borç alıcılarına, taşıt kredisi portföy alıcılarına, riskten korunma fonlarına, aile ofislerine ve diğer kurumsal borç alıcılarına borç satma konusunda uzmanız. Kredi piyasamızda her türlü borç portföyünü alıp satıyorlar: Emlak Senetleri, Otomobil Senetleri, Maaş Portföyleri, Taksitli Portföyler, Tıbbi Borçlar, Ticari Senetler, MCA Borçları, Kredi Kartları Portföyleri, Karar Portföyleri, İflaslar, Öğrenci Kredileri Portföyleri ve diğerleri .
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Crowd2Fund Exchange, yatırımcıların işletmelerdeki hisselerini alıp satmalarına olanak tanır.
Companisto
companisto.com
Companisto, hisse bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Companisto, yeni kurulan ve büyüyen şirketlere yönelik yatırım platformudur.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerinizi, teslimatlarınızı ve çok daha fazlasını yönetmek, takip etmek ve analiz etmek için muhasebeci dostu araçlar sunar. Raporlara güvenli müşteri portalımıza erişilerek 7/24 ulaşılabilir. Checkflo, çekinizin bir parçası olarak şirketinizin logosunu ve tanıtım metnini ekleyebilir, böylece sıradan çek ödemelerini pazarlama temas noktalarına dönüştürebilir! Checkflo, kağıt çeklerle ilgili zorluklar olmadan, her zaman, her yerde çek gönderebilme konusunda en üst düzeyde esneklik sunar. Çeklerimiz piyasadaki en gelişmiş ve güvenli çek kağıdına basılmakta ve aynı iş günü merkezimizden gönderilmektedir. Aceleye getirilen ödemeler için, ertesi gün öğlene kadar FedEx aracılığıyla çek gönderme seçeneğimiz bulunmaktadır. Checkflo doğrudan QuickBooks ile senkronize olur, bu nedenle çek hesabınızı mutabakat etme zamanı geldiğinde çift veri girişine daha az zaman harcarsınız ve defterler her zaman çekle ödenen en son harcamalarla doğru ve güncel olur.
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim sunarak karmaşık bir vergi kredisi teşvikindeki tüm tahminleri ortadan kaldırır. GOAT'ın SmartCreditEngine'i her şirketin maksimum vergi avantajından yararlanmasını sağlamaya yardımcı olur.
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, kullanıcıların gelir vergisi belgelerini vergi uzmanlarıyla sanal olarak iletişim kurmasına ve paylaşmasına olanak tanırken, onları geleneksel kendin yap çevrimiçi platformlarıyla ilişkili uzun ve karmaşık anketleri doldurma zorunluluğundan da kurtarır. Benzersiz düşük maliyetli iş modelimiz, geleneksel vergi hazırlık franchise'larına göre yaklaşık %50 tasarruf sunmamıza olanak tanıyarak müşterilerimize gerçek ve tanınabilir bir değer teklifi sunmamıza olanak tanır.
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, çevrimiçi vergi hazırlama hizmetleri sunan bir firmadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bir platformda ele alarak önemli olana odaklanma özgürlüğü verir. Üyelerimiz katıldıkları ilk yılda ortalama 10.000$ tasarruf ediyorlar. Collective ile kendi işinizi yürütmenin, tam zamanlı bir işe girmek kadar sorunsuz olmasını istiyoruz. Serbest meslek sahibi kişilerin, büyük şirketlerin elde ettiği vergi tasarruflarının aynısından yararlanmalarını sağlamanın önemine inanan bir grup seri girişimci ve tek kişilik işletme tarafından yönetiliyoruz.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma çıkarırken görevleri en aza indirmesine olanak tanır. Bu, gerisini biz hallederken, sahiplerinin zamanlarını ve enerjilerini işlerini büyütmeye odaklamalarına olanak tanır.
Crowe
crowe.com
Crowe, müşterilerinin işlerini, sektörlerindeki eğilimleri ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek dürüstlük ve tarafsızlıkla müşteriler için değer yaratmak amacıyla derin sektör ve uzmanlık bilgisini yenilikçi teknolojiyle birleştiren bir kamu muhasebe, danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO firmasını satın aldı. 1 Şubat 2019'da inDinero, Indianapolis merkezli bir muhasebe ve vergi firması olan mAccounting adlı ikinci bir şirketi satın aldı.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. TaxCredible, emek yoğun bir süreçte verimlilik yaratır ve ek gelir elde ederken müşterilere hizmet verme yeteneğinizi geliştirir.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarruflarının bir kısmını yeni kurulan şirketlerin finansmanına ayırarak ekonominin, inovasyonun ve istihdamın gelişimine katkıda bulunuyor.
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge kredisi hesaplamanızı otomatikleştirmenin ve paranızı almanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Sınıfının en iyisi doğrulama raporlarını, denetim savunmasını hiçbir ek ücret ödemeden sağlıyoruz ve en iyisi, bir fayda tespit etmediğimiz sürece ücret almıyoruz.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak Ar-Ge vergi çalışmaları karmaşık ve pahalıdır. Clarus Ar-Ge'de misyonumuz, gelir öncesi girişimler de dahil olmak üzere Ar-Ge vergi kredilerini KOBİ'ler için daha erişilebilir hale getirmektir. Değerini yazılım, mühendislik, biyoteknoloji ve tıp teknolojisi gibi sektörlere genişletmenin yanı sıra. İşe almak, yenilik yapmak ve büyümek için işletmenize para kazandırın. Hepsi geleneksel bir Ar-Ge vergi çalışmasının maliyetinin çok küçük bir kısmı karşılığında.
Pilot
pilot.com
350'den fazla ABD merkezli çalışandan oluşan bir ekiple ABD'deki en büyük startup odaklı muhasebe firmasıyız. Muhasebecilerimiz, kısmi CFO'larımız ve vergi uzmanlarımız, işletmeniz için güçlü bir finans temeli oluşturmaya kendilerini adamıştır. Bir garajdaki iki kurucudan yüz kişilik ekiplere kadar binlerce startup ve küçük işletme için Defter Tutma, CFO, vergi hizmetleri ve daha fazlasını sunuyoruz. İster karar verme sürecinizi güçlendirmek istiyor olun ister uygulamalı bir uyumluluk çözümü istiyor olun, hizmetlerimizi benzersiz ihtiyaçlarınıza göre uyarlayacağız. 8 dakikalık demomuzla Pilot'u çalışırken görün: https://pilot.com/demo Bir uzmanla konuşun: https://pilot.com/talk-to-expert
Neo.Tax
neo.tax
Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ekibinizi güçlendirmenize yardımcı olacak tek bir güvenilir sistem, rekabetçi ücretlendirme araçları ve uzman rehberliği ile ABD genelinde 300.000'den fazla işletmeye hizmet vermekten gurur duymaktadır. Çünkü çalışanlarınız geliştikçe işiniz de gelişir. Daha fazla bilgiyi https://gusto.com adresinde bulabilirsiniz.
Wikifolio
wikifolio.com
Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. İşletme sermayesini hızlı ve verimli bir şekilde sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar ve kredi birlikleri kadar odaklanmaz. Sonuç olarak, çoğu zaman sahiplere hızlı bir şekilde, genellikle 24 saat içinde fon sağlıyoruz.
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, piyasadan daha iyi performans gösterdiği kanıtlanmış özel hisse senedi portföyleri oluşturmak için büyük verileri ve insan uzmanlığını sentezleyerek profesyonel hisse senedi analistlerinin gücünden yararlanır.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank, merkezi Münih'te bulunan, Alman lisanslı, internet tabanlı bir doğrudan bankadır. Fidor Akıllı çek hesabı ile banka, özel ve ticari müşterilere yöneliktir. Fidor Bank kavramı dijital bankacılığın ilke ve mekanizmalarına dayanmaktadır.
Embroker
embroker.com
İşletme sigortası dünyadaki en eski sektörlerden biridir. Teknolojik ilerlemeden ziyade kişisel ilişkiler üzerine kuruludur. Aynı zamanda köklü oyuncuların hakimiyetindedir. Şu ana kadar. Embroker, fiyatları artıran ve sinir bozucu müşteri deneyimlerine yol açan verimsizlikleri ortadan kaldırmak için sıfırdan modern teknolojiyle kurulmuş, dijital olarak yerel bir işletme sigortası şirketidir. Politikaları daha özelleştirilmiş, daha ucuz ve satın alınması daha kolay hale getirmek için makine öğreniminden yapay zekaya kadar en son teknolojiyi kullanıyoruz. Misyonumuz, doğru işletme sigortasını en iyi fiyata almayı radikal bir şekilde kolaylaştırmaktır.
RevOptimal
revoptimal.com
RevOptimal, ekiplerin geliri artırmak için verilerden yararlanmasına yardımcı olur. Öncelikle ideal müşteri profilinizi izole etmek ve yüksek potansiyelli, yüksek niyetli potansiyel müşterilerin bir listesini geliştirmek için ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Daha sonra ekibinizi hedeflenen alıcı adaylarını sabit bir tempoyla besliyoruz. Son olarak, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için etkileşimli kontrol panellerindeki performansınızı ölçüyoruz. Veri uzmanlığımızın stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımasına izin verin.
LBMC
lbmc.com
LBMC, hem işletmeler hem de yüksek net servete sahip bireyler için muhasebe ve finans, insan kaynakları, teknoloji, risk ve bilgi güvenliği ve servet danışmanlığı hizmetleri sunan profesyonel bir hizmet firmasıdır. Geniş yelpazedeki danışmanlık ve iş danışmanlığı teklifleri, farklı bir müşteri tabanının ihtiyaçlarına odaklanmak üzere tasarlandı.
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
American Century Investments
americancentury.com
Her gün dünyayı kendiniz, aileniz ve toplumunuz için daha iyi bir yer haline getirmeye yatırım yapıyorsunuz. Bireysel olarak anlamlı bir fark yaratırsınız. Birlikte iyilik için güçlü bir güç olabiliriz.
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzmanlarından oluşan bir ekip, her finans fonksiyonunu sabit bir aylık ücret karşılığında (günlük defter tutma, yıllık vergiler, faturalar) yönetebilir. ödeme ve faturalandırma, finansal planlama ve analiz, bordro yönetimi ve daha fazlası. Zeni bir B Serisi fintech şirketidir ve bugüne kadar Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures ve çeşitli şirketlerden 47,5 milyon dolar topladı. melek yatırımcılar.
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.
Bench Accounting
bench.co
Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe ekibiniz her ay banka hesap özetlerini alır, işlemleri sınıflandırır ve mali tablolar hazırlar. Sorunuz mu var? Bench muhasebecileri şirket içinde çalışır ve bir iş günü içinde yanıt verirler. Onsuz yapamayacağınız veriler: Aylık mali tablolar ve gider özetleri, paranızın kontrolünün sizde olmasını sağlar. Bir bakışta görsel raporlar büyük resmi görmenize yardımcı olur ve işinizi büyütmenize yardımcı olacak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Bir daha asla karanlıkta kalmayacaksın. Gününüzde daha fazla saat: Defter tutmaya daha az zaman ayırmak, işletmenizin başarılı olmasına yardımcı olmak gibi gerçekten önemsediğiniz şeylere odaklanmak için daha fazla zaman anlamına gelir. Bizi ücretsiz deneyin: Deneme sürümüne kaydolun ve Bench'e tam erişim elde edin. Bir ay boyunca muhasebe ve profesyonel işlerinizi biz yapacağız
Manay CPA
manaycpa.com
ABD'nin Georgia eyaletinde kurulan ve 50 eyalete hizmet veren Manay CPA, ABD pazarında finansal ve stratejik danışmanlık, hukuk, gümrük ve depo çözümleri gibi birçok farklı alanda hizmet veren tam yetkili bir Mali Müşavirlik Şirketidir. Yeni İş Kurma, Vergi, Muhasebe, Bordro gibi CPA hizmetleri.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve yönetim bilgileri sağlayan yazılımımıza erişebilir. Son 5 yılda müşterilerin gelirleri ortalama 3 kat arttı, değerlemesi 500 milyon £'un üzerinde gerçekleşti ve Facebook, Coinbase ve Just Eat dahil 10 çıkışı destekledik.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik etmek için işletmeleri en uygun uzman ve çözümle eşleştirir. Seçkin finans ve muhasebe uzmanlarından oluşan topluluğumuz, müşterilerimize defter tutma ve muhasebeden son derece uzmanlaşmış kurumsal gelişim ve stratejik danışmanlığa kadar çeşitli hizmetler sunmaktadır. Paro, insanların ve teknolojinin gücünden yararlanarak, işletmelere ve profesyonellere anlamlı işler peşinde koşmaları ve en yüce hedeflerinin ötesine geçmeleri için güç veriyor.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, teknoloji, yiyecek ve içecek, otomobil bayilikleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere birçok sektörde uzmanlaşmıştır. Müşteri hizmetleri mükemmelliği alanında ClearlyRated'in En İyi Muhasebe™ ödülünü 10 yıldır alan, 16 yıldır Portland Business Journal'ın En Beğenilen Şirketi, çoğunluğu kadınların sahip olduğu bir firma ve bölgenin En Çeşitli Muhasebe Firmalarından biri olan Perkins, bulunmaktan gurur duyuyor kalabalığın arasından çıktım. Perkins farkı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizi arayın!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalandırma, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
Clara
clarafinds.com
Mali durumunuzu yönetmenize yardımcı olacak doğru ürünleri bulmak bir angarya olabilir, bu yüzden izin verin omuzlarınızdaki yükün bir kısmını almamıza izin verin! Clara, insanların ve küçük işletmelerin fintech yazılım ve donanımlarını bulup karşılaştırmalarına ve en iyi ürünü seçmelerine yardımcı oluyor. Kaliteli ürün seçeneklerine göz atın ve kendiniz veya işletmeniz için en iyi çözümleri etkili bir şekilde bulmak için gelişmiş filtrelerimizi kullanın. İster POS sistemleri hakkında bilgi arıyor olun ister bireysel kredi oranlarını karşılaştırıyor olun, bu süreci kolaylaştırmak için Clara'ya güvenebileceğinizi bilin.
Kriya
kriya.co
Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Invesdor
invesdor.com
İddialı Avrupalı işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.
FundThrough
fundthrough.com
Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi fonlama platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman imkanı, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında değişmektedir. Bir işletme büyüme döngüsünün neresinde olursa olsun, FundThrough kritik nakit akışı açıklarının kapatılmasına yardımcı olabilir.
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