İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB

Clarus R+D

clarusrd.com

Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak A...