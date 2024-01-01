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İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Butan
"İşletme Finansmanı Sağlayıcıları", ticari operasyonları desteklemek için çeşitli finansal hizmetler sunan çeşitli kuruluşları ve bireyleri kapsayan, kurumsal finansal ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sağlayıcılar, işletmelerin sermayeyi güçlendirmelerine ve finansmanı etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için borç verme, mali yardım, mali risk yönetimi gibi ürünler ve mali hizmetler ve diğer çeşitli destek biçimlerini sunar.
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Revolut
revolut.com
Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.
Revolut Business
revolut.com
Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
ANZ Australia
anz.com.au
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
Carta
carta.com
Denetime hazır değerlemeler, sektördeki herkesten daha fazla 409A teslim eden profesyonellerden hızlı Değerlemeler. Carta, her büyüklükteki özel sahne şirketleri için lider bağımsız 409A sağlayıcısıdır. 60.000'den fazla profesyonel değerlemeyle Carta, şirketlerin adil piyasa değerini tohumlama önces...
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak üzere uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi teşvik...
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Lendio
lendio.com
2011 yılında Brock Blake ve Trent Miskin tarafından kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.
Wikifolio
wikifolio.com
Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.
Zeni
zeni.ai
Zeni, yüksek hızda karar almayı destekleyen, startup'lara yönelik yapay zeka destekli ilk finans danışmanıdır. Zeni'nin akıllı defter tutma, muhasebe, vergi ve CFO hizmetleri sayesinde yeni kurulan şirketler, Zeni Kontrol Paneli aracılığıyla gerçek zamanlı finansal bilgilere erişebilir ve finans uzm...
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank, merkezi Münih'te bulunan, Alman lisanslı, internet tabanlı bir doğrudan bankadır. Fidor Akıllı çek hesabı ile banka, özel ve ticari müşterilere yöneliktir. Fidor Bank kavramı dijital bankacılığın ilke ve mekanizmalarına dayanmaktadır.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.
Pilot
pilot.com
350'den fazla ABD merkezli çalışandan oluşan bir ekiple ABD'deki en büyük startup odaklı muhasebe firmasıyız. Muhasebecilerimiz, kısmi CFO'larımız ve vergi uzmanlarımız, işletmeniz için güçlü bir finans temeli oluşturmaya kendilerini adamıştır. Bir garajdaki iki kurucudan yüz kişilik ekiplere kadar ...
Bench Accounting
bench.co
Bench küçük işletme kitaplarınızı sizin için yapar. Sizi şirket içi muhasebecilerimizden birine bağlayacağız. Daha sonra aylık ve yıl sonu mali tablolarınızı hazırlayacaklar, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmayacak. Sadece size özel muhasebeciler: Gerçek insanlar. Mükemmel kitaplar. Muhasebe e...
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalandırma ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
Neo.Tax
neo.tax
Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!
Checkflo
checkflo.com
Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerini...
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors, bireylere ve işletmelere her türlü karmaşık vergi durumunda yardımcı olmak için Vergi hazırlama ve planlama hizmetleri sağlayan bir firmadır.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.
Moula
moula.com.au
Moula, işinizi büyütmek için borç almanın daha iyi bir yoludur. İyi işleri belirlemek için akıl ve kalp kombinasyonunu kullanırlar ve kredileri 24 saat içinde onaylayıp finanse edebilirler.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube, yeni kurulan ve büyüyen işletmelerin girişimcilerinin potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmasına yönelik bir öz sermaye kitle fonlaması platformudur. Crowdcube yatırımcılara fon verdikleri şirketlerde gerçek sermaye sağlıyor. Crowdcube, benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan bir to...
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance, yeni başlayanlar için yeni bir sigorta şirketi türüdür. Kurucular tarafından kurucular için oluşturulan işletme sigortasına ilişkin her şeyi sıfırdan yeniden tasarladık, böylece daha hızlı hareket edebilirsiniz.
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. İşletme sermayesini hızlı ve verimli bir şekilde sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar v...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, piyasadan daha iyi performans gösterdiği kanıtlanmış özel hisse senedi portföyleri oluşturmak için büyük verileri ve insan uzmanlığını sentezleyerek profesyonel hisse senedi analistlerinin gücünden yararlanır.
Minveo
minveo.de
Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.
Lendino
lendino.dk
Lendino, özel ve profesyonel yatırımcıların her iki tarafın da yararına doğrudan kredibilitesi yüksek şirketlere borç verebilecekleri bir kredi pazarıdır. Kredi piyasasını kullanmak hem borç veren hem de alan olarak zamandan, paradan ve güçlüklerden tasarruf sağlar.
Kriya
kriya.co
Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova, yalnızca tek bir fona yatırım yaparak 12'den fazla egzotik alternatif varlık sınıfına yatırım yapmanıza olanak tanıyan, SEC tarafından düzenlenen bir alternatif yatırım fonudur. Yatırım uzmanlarımız paranızı şarap, sanat, yeni girişimler, kripto, emlak ve diğerleri gibi varlıklara tahsis e...
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting Corporation, ekipman finansmanı endüstrisi için ekipman kiralama ve kredi yazılımı, yazılım özelleştirmeleri ve danışmanlık hizmetleri alanında lider sağlayıcıdır.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant, Amerika'nın küçük işletmelere yönelik en büyük sanal muhasebe firmasıdır. Misyonumuz her sektördeki küçük işletmelere finansal uzmanlık sağlamaktır. Hizmetlerimiz, uzman CPA'lar ve teknolojinin bir karışımı tarafından desteklenmektedir ve işletmelerin vergi tasarruflarını maksimuma...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co, 1986 yılında büyük ulusal muhasebe firmalarına alternatif olarak, bölgedeki yakın şirketlerin iş ihtiyaçlarına odaklanmak amacıyla kuruldu. Portland, Oregon ve Vancouver, Washington'da ofisleri bulunan Perkins, imalat, toptan dağıtım, emlak, inşaat, profesyonel ve yaratıcı hizmetler, t...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
Crowe
crowe.com
Crowe, müşterilerinin işlerini, sektörlerindeki eğilimleri ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek dürüstlük ve tarafsızlıkla müşteriler için değer yaratmak amacıyla derin sektör ve uzmanlık bilgisini yenilikçi teknolojiyle birleştiren bir kamu muhasebe, danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...
Clara
clarafinds.com
Mali durumunuzu yönetmenize yardımcı olacak doğru ürünleri bulmak bir angarya olabilir, bu yüzden izin verin omuzlarınızdaki yükün bir kısmını almamıza izin verin! Clara, insanların ve küçük işletmelerin fintech yazılım ve donanımlarını bulup karşılaştırmalarına ve en iyi ürünü seçmelerine yardımcı ...
ProjectionHub
projectionhub.com
ProjectionHub satış yönetimi için yenilikçi bir çözümdür. Girişimcilere gelir, gider, varlık ve yükümlülük projeksiyonu yoluyla finansal görünürlük kazandırın. Böylece iş planları ve yatırımlar hakkında daha fazla fikir edinebilirler.
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalandırma, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
TaxHub
gettaxhub.com
Taxhub, dosyalayanları özel bir EBM ile eşleştiren sanal, kişisel ve ticari gelir vergisi hazırlama platformudur. Evde çevrimiçi vergi beyannamesinin kolaylığını ve düşük fiyatını, profesyonelce hazırlanmış bir vergi beyannamesine sahip olmanın güvencesiyle birleştirmeyi hedefliyoruz. Platformumuz, ...
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket, çevrimiçi vergi hazırlama hizmetleri sunan bir firmadır.
Collective
collective.com
Collective, tek kişilik işletmeler için tasarlanmış ilk çevrimiçi arka ofis platformudur. Collective'in teknolojisi ve güvenilir danışmanlardan oluşan ekibi, üyelerimize, şirket kuruluşundan muhasebeye, muhasebeye, muhasebeye, vergi hizmetlerine ve gelişen bir topluluğa erişime kadar her şeyi tek bi...
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. Tax...
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim su...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot, Ar-Ge kredisi hesaplamanızı otomatikleştirmenin ve paranızı almanın en hızlı, en kolay ve en uygun fiyatlı yoludur. Sınıfının en iyisi doğrulama raporlarını, denetim savunmasını hiçbir ek ücret ödemeden sağlıyoruz ve en iyisi, bir fayda tespit etmediğimiz sürece ücret almıyoruz.
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak A...
Swish Funding
swishfunding.com
Türler: Yükümlülük Olmayan Teklifler, Ekipman Finansmanı, İş Genişletme, Hızlı Finansman, Çevrimiçi Başvuru
StackSource
stacksource.com
StackSource, teknoloji destekli bir ticari gayrimenkul kredisi platformudur. Ticari mülk geliştiren veya satın alan yatırımcıları kolay ve şeffaf bir süreçle bankalar, sigorta şirketleri ve özel kredi verenler gibi finansman seçenekleriyle buluşturuyoruz.
RateSetter
ratesetter.com
Kontrolün sizde olmasını sağlayan ödüllü bireysel kredi sağlayıcısı. Kredi puanınızı etkilemeyen bir teklifle anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş oranınızı alın.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest emeklilik planlaması ve hesap yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik hesabınızı yöneterek ve piyasayı sizin adınıza takip ederek işin zor kısmını sizin adınıza biz yapıyoruz.
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline, 50'den fazla yüksek nitelikli sektör uzmanı ve fon analistinden oluşan bir ekiple tüm AMC'leri tek çatı altında toplayan Hindistan'ın en gelişmiş Yatırım Fonu Yatırım Platformudur. Her yatırımcının ihtiyaçlarını anlayan ve onlara kağıtsız bir şekilde yatırım konforunu riskle eşleştirme ...
Gusher
gusher.co
Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarı...
growney
growney.de
Kurulan Robo-Advice teknolojisi, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulacak.
FlexFunding
flexfunding.com
Flex Funding ile sağlıklı Danimarka şirketlerine yönelik kredilere yatırım yapabilirsiniz. Gelişimleri ve büyümeleri için para alıyorlar, siz de cazip bir getiri elde ediyorsunuz.
Finhaven
finhaven.com
Kriptografik teknolojiyi geleneksel olarak parçalanmış ve verimsiz sermaye piyasalarına uygulayan Finhaven Platformu, hem küresel ihraççılara hem de kendi pazarındaki yatırımcılara fayda sağlayan yenilikler sunuyor.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.