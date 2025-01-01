Ticari Dosyalama ve Lisanslama Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

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Ticari dosyalama ve lisanslama ajansları, işletmelerin dosyalama ve lisanslama düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmaya adanmıştır. Uyguladıkları prosedürler sektöre ve konuma bağlı olarak değişebilir. Ancak işletmelerin çoğunluğunun lisans alması ve devlet kurumlarına rapor sunması gerekiyor. Bu ajanslar genellikle kuruluş yardımı, kayıtlı acente kaydı ve yıllık raporların dosyalanmasını kolaylaştırma gibi hizmetler sağlar. Öncelikle yeni işletmelere veya genişleme veya yapısal değişikliklere uğrayan işletmelere özel olarak tasarlanan bu hizmetler, uyumluluk süreçlerini kolaylaştırır. Belirli başvurular ve lisanslar yalnızca resmi kanallar aracılığıyla elde edilebilirken, dosyalama ve lisanslama kurumları genellikle bu kaynaklara erişim konusunda rehberlik sağlar. Bazı işletmeler, herhangi bir başvuru veya lisans kararını sonuçlandırmadan önce hukuk hizmetlerinden danışmanlık almayı tercih eder. Fikri mülkiyet (IP) ihtilafları durumunda, tecavüzle karşılaşan işletmeler fikri mülkiyet dava hizmetlerine başvurarak çözüme ulaşabilirler.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
ZenBusiness, küçük işletmelerin kurulumu ve yönetimi için kullanıcı dostu bir online platformdur, LLC kaydı ve yasal destek gibi hizmetler sunar.
Firstbase
firstbase.io
Firstbase, herkesin ABD'de bir iş kurmasına yardımcı olur; şirket açma, banka, ödeme ve bordro ayarları yapma işlemlerini çevrimiçi yönetmeyi sağlar.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Roket Avukatı, yasal belgeleri online oluşturma, avukatlardan danışmanlık alma ve iş kurma süreçlerini basit hale getirir.
Clemta
clemta.com
Clemta, ABD'de iş kurma, vergi dosyalama ve otomatik defter tutma hizmetleri sunan, işletme yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services, işletmelere ve küçük hukuk/hesap firmalarına, kayıtlı ve ikamet eden temsilci, şirket dosyalama gibi kurumsal hizmetler sunar.
Incfile
incfile.com
Incfile uygulaması, LLC veya diğer işletme yapıları oluşturmayı kolaylaştırır ve belgeleri yönetmek için kapsamlı araçlar sunar.
Gust
gust.com
GUST, girişimlerin özkaynak hibelerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur; hisse senedi, belge ve yatırımcı iletişimini kolaylaştırır.
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings, küçük ve orta ölçekli işletmeler için Limited Şirketi (LLC) kurma ve yönetme sürecini kolaylaştıran bir uygulamadır.
CorpNet.com
corpnet.com
CorpNet uygulaması, işletmelerin kuruluş belgelerini hazırlayıp dosyalamasına yardımcı olur ve önemli tarihleri takip eder.
Doola
doola.com
Doola, küresel girişimcilere ABD'de şirket kurma, finansal yönetim ve vergi uyumu konularında destek sunan bir işletme yönetimi platformudur.
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks, girişimcilere LLC oluşumu, kayıtlı ajan hizmetleri ve uyumluluk yönetimi gibi iş yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.
Compliable
compliable.com
Compliable, ABD'deki spor bahisleri ve iGaming şirketlerine, çalışanların oyun lisanslarını hızlıca yönetme ve çeşitli eyaletlerde lisans başvurusu yapma imkanı sunar.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Harbor Uyumluluğu, çok eyaletli kuruluşların düzenleyici yükümlülüklerini kolayca yerine getirmesine yardımcı olan bir platformdur.
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