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Ticari Dosyalama ve Lisanslama Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Filistin Bölgeleri
Ticari dosyalama ve lisanslama ajansları, işletmelerin dosyalama ve lisanslama düzenlemelerine uymalarına yardımcı olmaya adanmıştır. Uyguladıkları prosedürler sektöre ve konuma bağlı olarak değişebilir. Ancak işletmelerin çoğunluğunun lisans alması ve devlet kurumlarına rapor sunması gerekiyor. Bu ajanslar genellikle kuruluş yardımı, kayıtlı acente kaydı ve yıllık raporların dosyalanmasını kolaylaştırma gibi hizmetler sağlar. Öncelikle yeni işletmelere veya genişleme veya yapısal değişikliklere uğrayan işletmelere özel olarak tasarlanan bu hizmetler, uyumluluk süreçlerini kolaylaştırır. Belirli başvurular ve lisanslar yalnızca resmi kanallar aracılığıyla elde edilebilirken, dosyalama ve lisanslama kurumları genellikle bu kaynaklara erişim konusunda rehberlik sağlar. Bazı işletmeler, herhangi bir başvuru veya lisans kararını sonuçlandırmadan önce hukuk hizmetlerinden danışmanlık almayı tercih eder. Fikri mülkiyet (IP) ihtilafları durumunda, tecavüzle karşılaşan işletmeler fikri mülkiyet dava hizmetlerine başvurarak çözüme ulaşabilirler.
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ZenBusiness
zenbusiness.com
ZenBusiness, küçük bir işletme kurmayı, yönetmeyi ve büyütmeyi kolaylaştıran çevrimiçi bir platform sunar. Yeni nesil için tasarlanan şirket, mobil ve web tabanlı ürünler, destek, hizmetler ve 7x24 iş korumasıyla işletme sahibi için her şeyi bir araya getiriyor. ZenBusiness, merkezi Austin, Teksas'ta bulunan bir Kamu Yararı Kuruluşudur. Daha fazla bilgi için www.ZenBusiness.com adresini ziyaret edin ve @zenbusinesspbc'yi takip edin.
Rocket Lawyer
rocketlawyer.com
Roket Avukatı yasayı ekonomik ve basit hale getirir. Çevrimiçi olarak yasal belgeler oluşturun ve imzalayın, avukatlardan hukuki tavsiye alın, işinizi kurun ve daha fazlasını yapın!
Firstbase
firstbase.io
Firstbase herkesin ABD'de iş kurmasına yardımcı olur. Her yerden çevrimiçi olarak bir şirket kurun, bankacılık, ödemeler ve maaş bordrosu ayarlarını yapın ve bir işletmeyi yönetin.
Harbor Compliance
harborcompliance.com
Liman Uyumluluğu, çok devletli kuruluşlar için uyumluluğu kolaylaştırır. Yazılımımıza ve hizmetlerimize dilediğiniz zaman çevrimiçi olarak kaydolun veya daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.
Doola
doola.com
doola, küresel girişimcilerin ABD'de şirketlerini güvenle kurmalarına yardımcı olan güvenilir bir ortaktır. Sürekli destek, iş temelleri ve küresel ilk zihniyet sayesinde müşterilerimizin ABD ödeme sistemlerini kurmalarına, erişmelerine ve her yıl yasal kalmalarına yardımcı oluyoruz.
Incfile
incfile.com
0$ + eyalet ücretleri kadar düşük bir ücret karşılığında işinizi bugün başlatın. Incfile, LLC'nizi veya diğer ticari varlığınızı hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi edin.
Clemta
clemta.com
CLEMTA, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işletmenizi/şirketinizi, kuruluştan tasfiyeye kadar, tek ortak - tek çözüm olarak kurar. Ayrıca kuruluş sonrası hizmetler ve daha fazlasını da sunuyoruz! Verdiğimiz tüm hizmetler için profilimize göz atın.
CorpNet.com
corpnet.com
Corpnet, bir iş kurmak için gereken evrakları hazırlayan ve dosyalayan bir firmadır, işleri izler ve kullanıcıyı yaklaşan iş başvurularının son tarihleri konusunda uyarır.
Incorp Services
incorp.com
InCorp Services, dünya çapındaki şirketlere, küçük hukuk firmalarına, muhasebe firmalarına ve işletmelere kayıtlı temsilci, yerleşik temsilci, kurumsal dosyalama, yönetim araçları ve ilgili hizmetler sağlayan bir kurumsal hizmetler firmasıdır. kurumsal bir kuruluş adına.
Swyft Filings
swyftfilings.com
Swyft Filings, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulmasında uzmanlaşmış bir iş kurma firmasıdır.
Compliable
compliable.com
Platformumuz, ABD'deki yasal spor bahis sitelerinin, satıcıların ve iGaming şirketlerinin, çalışanlarının oyun lisanslarını hızlı bir şekilde yönetmelerine ve birden fazla eyalette yeni lisanslar için verimli bir şekilde başvuruda bulunmalarına yardımcı olur. Çalışanların her yetki alanı için farklı formları doldurmak için haftalar harcamasına gerek yok. Bunun yerine, önemli bilgileri yalnızca bir kez girerler ve Compliable, bu bilgileri akıllıca yeniden kullanır ve birden fazla durumun formlarına otomatik olarak doldurarak her seferinde hatasız uygulamalar oluşturur. Compliable, uygulama hazırlık süresini haftalardan günlere indirir ve uyumluluk ekiplerinin iş yükünü büyük ölçüde azaltarak şirketinizin yeni pazarlara hızlı ve verimli bir şekilde girebilmesini sağlamaya yardımcı olur.
Gust
gust.com
Gust Launch, startup'ınızı oluşum aşamasından Seri A'ya kadar birleştirmenin ve yönetmenin en iyi yoludur. Launch, sermaye tablonuzu, sözleşmelerinizi ve bağış toplamanızı deneyimli kurucular ve avukatlar tarafından geliştirilen en iyi uygulamalara dayanarak yönetir, böylece arka ofisinizden ödün vermeden ürününüze odaklanabilirsiniz. .
MyCompanyWorks
mycompanyworks.com
MyCompanyWorks, Inc., dünya çapındaki müşterilerine 50 eyaletin tamamında ve DC'de kuruluş, LLC oluşumu ve ticari varlık yönetimi hizmetleri sunmaktadır.