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Kartvizit Tarama Yazılımı
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Kartvizit Tarama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kartvizit tarama yazılımı, kullanıcıların dijital kartvizitlerdeki bilgileri büyük miktarlarda verimli bir şekilde taramasına ve yönetmesine olanak tanır. Bazı araçlar fiziksel tarama cihazları sunarken en yaygın yöntem, kartvizitin fotoğrafını çekip ürünün mobil uygulamasına yüklemektir. Yazılım, yüklendikten sonra iletişim bilgilerini dijitalleştirir ve sanal bir adres defterinde saklayarak kullanıcıların kişilerini görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır. Bu kişiler ürünün veri tabanında düzenlenebilir veya CRM yazılımıyla entegre edilebilir ve kullanıcılar, kişilerini etkili bir şekilde takip etmek için etiketler ve açıklamalar ekleyebilir. Bu tür yazılımlar özellikle satış ekipleri için faydalıdır ve her ikisi de ağ oluşturma olaylarından sonra potansiyel müşteri bilgilerini toplu olarak yakalamak için etkili olduğundan, müşteri adayı alma yazılımını tamamlar. Kartvizit tarama yazılımının tarama işlevi, belge tarama yazılımınınkine benzer ve tarama işlemini kolaylaştırır. Ancak kartvizit tarama yazılımı gelişmiş kişi yönetimi ve paylaşım yetenekleri sunar.

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Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Kişiler+, iletişimleri yönetmek için tasarlanmış bir uygulamadır. Kartvizitleri tarama, kişileri birleştirme ve çoklu platformlarda erişim gibi özellikler sunar.

Popl

Popl

popl.co

Popl, dijital kartvizitleri kolayca oluşturup paylaşmayı sağlayan bir uygulamadır. NFC ve QR kodları ile desteklenir, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, bulut tabanlı bir kartvizit yönetimi uygulamasıdır. İletişim bilgilerini toplar, düzenler ve ekipler arasında paylaşılmasını sağlar.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmeler için satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan bir müşteri ilişkileri yönetim uygulamasıdır.

HiHello

HiHello

hihello.com

HiHello, işletmeler için dijital kartvizitler oluşturan ve bunları kolayca paylaşmayı sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar bilgilerini özelleştirip yönetebilir.

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