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Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı
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Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bina tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımı, mimarlık ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını kapsar. Bu ürünler genellikle mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) sistemlerinin yanı sıra BIM de dahil olmak üzere mimari tasarım ve inşaat için özel araçlar ve kütüphaneler içerir. BIM yazılımı, binaların ve altyapının tasarlanması ve yönetilmesi için model tabanlı bir yaklaşımı kolaylaştırır ve bir tesisin işlevsel özelliklerinin geleneksel inşaat çizimlerinin ötesinde dijital bir temsilini sunar. Bu kategorideki bazı ürünler daha geniş CAD amaçlarına hizmet ederken, buradaki sıralamaları yalnızca bina tasarımındaki uygulamalarına dayanmaktadır.

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SketchUp

SketchUp

sketchup.com

SketchUp, mimarlık, iç tasarım ve mühendislik gibi alanlarda kullanılan bir 3D modelleme uygulamasıdır. Web tabanlı ve masaüstü sürümleri mevcuttur.

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

AutoCAD Web, web tarayıcısı üzerinden 2D ve 3D CAD tasarımları oluşturma, düzenleme ve işbirliği yapma imkanı sunan bir uygulamadır.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.

TestFit

TestFit

testfit.io

TestFit, gayrimenkul geliştirme için otomatik site planlama yapan, hızlı tasarım önerileri üreten ve maliyet hesaplamaları yapan bir platformdur.

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude, mimarların ve tasarımcıların 3D bina modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, bulut tabanlı işbirliği platformudur.

Hypar

Hypar

hypar.io

Hypar, mimarlara tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek tasarım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir otomasyon platformudur.

Higharc

Higharc

higharc.com

Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

Vectorworks Architect, entegre bir iş akışında tasarım, modelleme ve dokümantasyon yapmanıza olanak tanır. 2D ve 3D grafikler sunar.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io, inşaat sahası lojistiğini hızlandıran bulut tabanlı bir platformdur. 4D planlama, simülasyon ve anlık işbirliği imkanı sunar.

StreamBIM

StreamBIM

streambim.com

StreamBIM, inşaat projelerinde veri yönetimini ve işbirliğini geliştiren bir platformdur. Kullanıcıların belge ve bilgiye erişimini kolaylaştırır.

Imerso

Imerso

imerso.com

Imerso, inşaat projelerini planlarla karşılaştırarak kalite ve ilerlemeyi analiz eden, hata oranını azaltan bir yönetim yazılımıdır.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

Fohlio, iç tasarım ve mimarlık alanında proje yönetimi, spesifikasyon, tedarik ve veri yönetimi süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.

IrisVR Prospect

IrisVR Prospect

irisvr.com

IrisVR Prospect, mimarlık ve inşaat projelerinde 3D modellerin sanal gerçeklikte gözden geçirilmesine ve işbirliğine olanak tanıyan bir uygulamadır.

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Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog