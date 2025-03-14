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En Popüler Son Eklenenler Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bina tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımı, mimarlık ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını kapsar. Bu ürünler genellikle mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) sistemlerinin yanı sıra BIM de dahil olmak üzere mimari tasarım ve inşaat için özel araçlar ve kütüphaneler içerir. BIM yazılımı, binaların ve altyapının tasarlanması ve yönetilmesi için model tabanlı bir yaklaşımı kolaylaştırır ve bir tesisin işlevsel özelliklerinin geleneksel inşaat çizimlerinin ötesinde dijital bir temsilini sunar. Bu kategorideki bazı ürünler daha geniş CAD amaçlarına hizmet ederken, buradaki sıralamaları yalnızca bina tasarımındaki uygulamalarına dayanmaktadır.