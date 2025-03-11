Bina Tasarımı ve Bina Bilgi Modelleme (BIM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bina tasarımı ve Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımı, mimarlık ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD) araçlarını kapsar. Bu ürünler genellikle mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) sistemlerinin yanı sıra BIM de dahil olmak üzere mimari tasarım ve inşaat için özel araçlar ve kütüphaneler içerir. BIM yazılımı, binaların ve altyapının tasarlanması ve yönetilmesi için model tabanlı bir yaklaşımı kolaylaştırır ve bir tesisin işlevsel özelliklerinin geleneksel inşaat çizimlerinin ötesinde dijital bir temsilini sunar. Bu kategorideki bazı ürünler daha geniş CAD amaçlarına hizmet ederken, buradaki sıralamaları yalnızca bina tasarımındaki uygulamalarına dayanmaktadır.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp, mimarlık, iç tasarım ve mühendislik gibi alanlarda kullanılan bir 3D modelleme uygulamasıdır. Web tabanlı ve masaüstü sürümleri mevcuttur.
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD Web, web tarayıcısı üzerinden 2D ve 3D CAD tasarımları oluşturma, düzenleme ve işbirliği yapma imkanı sunan bir uygulamadır.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect, projelerde veri yönetimi ve iletişimi sağlayan bulut tabanlı bir işbirliği platformudur. Gerçek zamanlı durum güncellemeleri sunar.
TestFit
testfit.io
TestFit, gayrimenkul geliştirme için otomatik site planlama yapan, hızlı tasarım önerileri üreten ve maliyet hesaplamaları yapan bir platformdur.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude, mimarların ve tasarımcıların 3D bina modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, bulut tabanlı işbirliği platformudur.
Hypar
hypar.io
Hypar, mimarlara tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek tasarım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir otomasyon platformudur.
Higharc
higharc.com
Higharc, konut tasarım ve inşaat süreçlerini kolaylaştırarak, 3D modelleme ve maliyet tahmini sunan bir platformdur.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Architect, entegre bir iş akışında tasarım, modelleme ve dokümantasyon yapmanıza olanak tanır. 2D ve 3D grafikler sunar.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io, inşaat sahası lojistiğini hızlandıran bulut tabanlı bir platformdur. 4D planlama, simülasyon ve anlık işbirliği imkanı sunar.
StreamBIM
streambim.com
StreamBIM, inşaat projelerinde veri yönetimini ve işbirliğini geliştiren bir platformdur. Kullanıcıların belge ve bilgiye erişimini kolaylaştırır.
Imerso
imerso.com
Imerso, inşaat projelerini planlarla karşılaştırarak kalite ve ilerlemeyi analiz eden, hata oranını azaltan bir yönetim yazılımıdır.
Revizto
revizto.com
Revizto, mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde işbirliği ve sorun takibi için tasarlanmış bir BIM platformudur.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio, iç tasarım ve mimarlık alanında proje yönetimi, spesifikasyon, tedarik ve veri yönetimi süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır.
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR Prospect, mimarlık ve inşaat projelerinde 3D modellerin sanal gerçeklikte gözden geçirilmesine ve işbirliğine olanak tanıyan bir uygulamadır.
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