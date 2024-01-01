Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software - En Popüler Uygulamalar

Revizto

revizto.com

Revizto, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat için işbirliği ve BIM proje koordinasyonuna odaklanan gerçek zamanlı bir sorun takip yazılımıdır. Revizto, BIM zekasını kullanır ve bunu tüm proje ekibi için anında erişilebilir ve uygulanabilir hale getirir.