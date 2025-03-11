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Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hata izleme yazılımı veya sorun izleme yazılımı, kalite güvence (QA) ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından yazılım hatalarını ve sorunlarını bildirmek için kullanılan yazılımı ifade eder. İyi bir yazılım geliştirme için kapsamlı hata takibi şarttır. Hata izleme yazılımı, bir hatanın nasıl yeniden oluşturulacağını ve bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu açıklayan bir havuz sağlar ve bir işletmenin birçok proje veya uygulamadaki farklı hataları ayırmasına, önceliklendirmesine, sıralamasına ve bunlar hakkında iletişim sağlamasına olanak tanır. Hata izleme yazılımı genellikle bir (QA) ekibi tarafından yönetilir ve hataların düzeltilip düzeltilmeyeceği, nasıl ve ne zaman düzeltileceği konusunda geliştiricilerle, işletmeyle ve çoğunlukla müşterilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Hata takip yazılımı Proje Yönetimi, Geliştirme ve Test Otomasyonu araçlarıyla entegre olabilir.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub, yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için GIT tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar kod depoları oluşturup paylaşabilir, projeleri yönetebilir ve işbirliği yapabilir.

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA, ekiplerin sorunları takip etmesini, görev atamasını ve proje yönetimini kolaylaştıran bir yazılımdır.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp, ekiplerin projeleri planlayıp yönetmesine yardımcı olan, görevler, belgeler ve iletişim araçları içeren bulut tabanlı bir üretkenlik platformudur.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog, projeleri yönetmek, görevleri takip etmek ve kod sürüm kontrolü sağlamak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır.

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

YouTrack, projeleri yönetmek ve sorunları takip etmek için özelleştirilebilir bir araçtır. Çağdaş iş akışlarını destekler ve ekip işbirliğini geliştirir.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Shortcut, yazılım projelerini yönetmek için kullanılan bir uygulamadır. Takım planlaması, iş birliği ve başarı ölçümünü kolaylaştırır.

Linear

Linear

linear.app

Doğrusal, yazılım projeleri, görevler ve hata takibini basit bir arayüzle yöneten bir proje yönetim uygulamasıdır.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork, projeleri planlamak, izlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Ekiplerin işbirliği yapmasına olanak tanır.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne, işletmeler ile etik hackerları bir araya getiren güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike, projeleri yönetmek ve ekiplerin işbirliğini artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi platformudur.

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu, serbest çalışanlar ve ekipler için görev ve proje yönetimi, zaman takibi ve faturalama işlevlerini birleştiren bir verimlilik aracıdır.

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker, hataları izlemek ve yönetmek için çevrimiçi bir araçtır. Yazılım geliştirme süreçlerinde ekiplerin işbirliğini ve verimliliği artırır.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar, geliştiricilerin web ve mobil platformlarda hataları izleyip çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

Bugsnag, uygulamalardaki hataları izleyip tanımlayarak geliştiricilerin sorunu çözmesine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun, yazılım performansını izleyip geliştirmeyi sağlayan, hata raporlama ve gerçek kullanıcı izleme araçları sunan bir uygulama izleme platformudur.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb, mühendislik ekiplerinin karmaşık sistemlerde sorunları hızlıca bulup çözmelerine yardımcı olan bir gözlemlenebilirlik platformudur.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io, web geliştirme ekipleri için görsel hata raporlama ve geri bildirim toplama aracıdır. Kullanıcıların geri bildirimlerini kolayca iletmelerini sağlar.

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla, yazılım geliştirme projeleri için güvenli sürüm kontrolü ve işbirliği platformudur. Kod yönetimi ve proje izleme sağlar.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace, yazılım performansını izleyip güvenlik sağlayarak bulut operasyonlarını otomatikleştiren bir gözlemleme platformudur.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

UserSnap, kullanıcı geri bildirimlerini ve hata raporlamalarını toplamak için tasarlanmış bir araçtır. Ekiplerin geri bildirimle etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack, güvenlik açıklarını tespit edip raporlamak için 45,000'den fazla etik hackerı şirketlerle buluşturan bir hata ödül platformudur.

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd, kuruluşların güvenlik açıklarını tanımlamak için güvenlik araştırmacılarıyla işbirliği yaptığı kitle kaynaklı bir güvenlik platformudur.

Userback

Userback

userback.io

Userback, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak, düzenlemek ve yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Görsel geri bildirim ve analiz araçları sunar.

DoneDone

DoneDone

donedone.com

DoneDone, görev yönetimi ve işbirliği için basit bir araçtır. Ekiplerin görevleri atayıp izlemelerine, iletişim kurmalarına yardımcı olur.

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd, web siteleri için görsel geri bildirim ve hata izleme aracıdır. Kullanıcılar, hataları doğrudan web sayfalarına sabitleyebilir.

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase, güvenlik açıklarını belirlemek ve yönetmek için sürekli değerlendirme yapan bir platformdur. Güvenlik tehditlerini analiz eder ve izlemeye yardımcı olur.

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Bugasura, modern teknoloji ekipleri için hata izleme, raporlama ve yönetme süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır. İşbirliğini destekler, analiz sunar ve projelere entegre olur.

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

Ruttl, web ve mobil uygulamalarda görsel geri bildirim toplayıp, içerik düzenleme ve işbirliği yapmayı kolaylaştıran bir araçtır.

Shake

Shake

shakebugs.com

Shake, uygulama veya webdeki sorunları çözmek için veri sağlayan bir hata ve çökme raporlama aracıdır. Geliştiricileri ve test uzmanlarını bir araya getirir.

Webvizio

Webvizio

webvizio.com

WebVizio, ekiplerin web geliştirme projelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasını sağlayan bir geri bildirim ve görev yönetim aracıdır.

JunoOne

JunoOne

juno.one

JunoOne, yazılım geliştirme ve teslimat şirketleri için görev yönetimini kolaylaştıran merkezi bir platformdur.

Bugzilla

Bugzilla

bugzilla.org

Bugzilla, yazılım geliştirme ekiplerinin hataları izleyip yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir hata izleme sistemidir.

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest, test yönetimi, gereksinim ve hata izleme için bulut tabanlı bir platformdur. Ekiplerin sistem projelerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek için kapsamlı bir platform sunar. Kullanıcı dostu deneyimle, güvenlik yönetimini kolaylaştırır.

Errorception

Errorception

errorception.com

Errorception, JavaScript hatalarını bulup gruplandırarak geliştiricilerin sorunları tanımlayıp çözmelerine yardımcı olan bir hata izleme aracıdır.

BetterBugs

BetterBugs

betterbugs.io

BetterBugs, hataları hızlıca tanımlayıp raporlamaya yardımcı olan bir izleme ve yönetim aracıdır. Teknik ve teknik olmayan ekipler için uygundur.

Iteration X

Iteration X

iterationx.com

Iteration X, Chrome uzantısı olarak çalışan bir ekip uygulamasıdır. Ekipler, web sitelerini doğrudan düzenleyip anotasyon yapabilir, projeleri hızlıca yönetebilir.

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo, projeleri ve görevleri yönetmek için AI destekli, entegre bir platformdur. Kullanıcılar belgelerle etkileşimde bulunabilir ve verimli işbirliği yapabilir.

Memfault

Memfault

memfault.com

Memfault, gömülü cihazlar için hata ayıklama, güncelleme yönetimi ve performans izleme araçları sunan bir gözlemleme platformudur.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai, kullanıcı davranışlarını anlamak, gerçek zamanlı hata izlemek ve hata ayıklama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital bir platformdur.

W3Dart

W3Dart

w3dart.com

W3Dart, web sitesi hata bildirimlerini kolaylaştıran bir görsel geribildirim aracıdır. Web sitesi geri bildirim ve hata takibinde %20 zaman tasarrufu sağlar.

errsole

errsole

errsole.com

Errsole, Node.js canlı uygulamaları için hata izleme çözümleri sunan bir platformdur. Hata bildirimleri, yavaş istek kaydı ve merkezi günlükleme özellikleri içerir.

Bugpilot

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcı hatalarını hızlıca belirleyip çözmelerine yardımcı olur. Destek ekipleri, ekran kayıtları ve teknik detaylarla problemi anında anlayabilir.

zipBoard

zipBoard

zipboard.co

Zipboard, dijital içerikler için görsel inceleme, onay ve sorun takibi yaparak ekiplerin hızlı işbirliği yapmasını sağlar.

Scout APM

Scout APM

scoutapm.com

Scout APM, Ruby, PHP, Python ve Elixir uygulamalarının performansını izleyerek sorunları tespit edip çözmeye yardımcı olan bir uygulama performans izleme aracıdır.

Keypup

Keypup

keypup.io

Keypup, mühendislik ekiplerine Git ve biletleme sistemlerinden gerçek zamanlı veriler sunarak yazılım geliştirme süreçlerini anlamalarına yardımcı olan bir SaaS çözümüdür.

Sifter

Sifter

sifterapp.com

Sifter, yazılım ve site geliştirme ekiplerinin hataları ve sorunları kolayca takip etmelerini sağlar. Karmaşık yazılımların getirdiği zorlukları azaltır.

Aiveo

Aiveo

aiveo.ca

Aiveo, ekiplerin proje süreçlerine uyum sağlayabilen basit ve özelleştirilebilir bir sorun izleyicisidir. Planlamadan raporlamaya her aşamada destek sunar.

PageShare

PageShare

pageshare.dev

PageShare, web uygulamaları için görsel inceleme ve hata tespiti aracıdır. Ekipler, herhangi bir web sitesi üzerinde yorum yapabilir ve hataları bağlamında görebilir.

Owltics

Owltics

owltics.com

Owltics, ekiplerin hataları hızla raporlamasını sağlayan bir B2B uygulamasıdır. Hata kaydı verileri, Jira/Slack ile paylaşılabilir.

LogMill

LogMill

logmill.io

LogMill, günlük verileri toplama, analiz etme ve yönetme aracı olup, kullanıcıların sistem performansını izlemelerine yardımcı olur.

Disbug

Disbug

disbug.io

Disbug, ekran kaydı yapmayı ve sesli anlatım eklemeyi sağlayan bir Chrome uzantısıdır. Hata raporlarını Jira'ya tek tıkla gönderir.

Shakebug

Shakebug

shakebug.com

Shakebug, yazılım hatalarını ve çöküşleri raporlama ve izleme aracı olup, geliştiricilerin sorunları daha hızlı çözmelerine yardımcı olur.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable, test hatalarını tanımlayan ve kategoriye ayıran bir yapay zeka aracıdır. Test verilerini analiz ederek geliştirme sürecini hızlandırmayı sağlar.

Gleap

Gleap

gleap.io

Gleap, uygulama ve web siteleri için müşteri geri bildirim aracı. Hata raporlarıyla sorunları hızlıca düzeltir, kullanıcı taleplerini ve anketlerini yönetir.

Dashbird

Dashbird

dashbird.io

Dashbird, AWS Lambda uygulamalarını gerçek zamanlı izleyen ve hata ayıklama sağlayan bir araçtır. Performans analizi ve sorun çözme için detaylı metrikler sunar.

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