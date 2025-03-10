Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Launchable

launchableinc.com

Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı hızlandırmak için yapay zeka yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Akıllı Test Hatası Tanılaması, ister kümeyle ilgili hataları tespit etmek, ister yinelenen sorunları tespit etmek veya test modellerini izlemek istiyor olun, test oturumları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Başlatılabilir ile hata önceliklendirmenin acısını ortadan kaldırın: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Korkusuzca başlatın. Yazılım testlerinin %80'i anlamsızdır. Başlatılabilir, size en önemli %20'yi gösteren Dev Intelligence Platform katmanıdır. Başlatılabilir, veriye dayalı test öngörüleri ve eylemleriyle gönderim zorluklarını çözerek geliştirme geri bildirim döngüsünü hızlandırır. Launchable, makine öğrenimi yoluyla, geliştiricilerin bekleme sürelerini kısaltmak için en yüksek başarısızlık olasılığına sahip testleri tanımlayıp çalıştırarak ve test paketi içgörülerini takip ederek CI ardışık düzenlerini optimize eder. Önde gelen Fortune 100 markaları, önemli olanı test ederek daha fazla özelliği daha hızlı sunmak için Launchable'a güveniyor. Launchable'ın Tahmine Dayalı Test Seçimi, belirli bir kod değişikliği için çalıştırılacak doğru testleri seçmek üzere makine öğrenimini kullanır. Bu, yazılım geliştirme yaşam döngünüzdeki çeşitli noktalarda çok daha küçük bir test kümesi çalıştırma yeteneğinin kilidini açarak teslimatı hızlandırır. Tahmine Dayalı Test Seçimi ile Başlatılabilir, aslında test çalıştırıcınıza, test edilen değişikliklere göre tam olarak hangi testlerin çalıştırılacağını söyler. Başlatılabilir ayrıca test verilerinizi yüzeysel Test Insights'a toplu olarak analiz eder. Bu bilgileri test takımınızın durumunu iyileştirmek ve test çalıştırmalarınızdan maksimum değeri elde etmek için kullanabilirsiniz.