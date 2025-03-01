Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hata izleme yazılımı veya sorun izleme yazılımı, kalite güvence (QA) ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından yazılım hatalarını ve sorunlarını bildirmek için kullanılan yazılımı ifade eder. İyi bir yazılım geliştirme için kapsamlı hata takibi şarttır. Hata izleme yazılımı, bir hatanın nasıl yeniden oluşturulacağını ve bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu açıklayan bir havuz sağlar ve bir işletmenin birçok proje veya uygulamadaki farklı hataları ayırmasına, önceliklendirmesine, sıralamasına ve bunlar hakkında iletişim sağlamasına olanak tanır. Hata izleme yazılımı genellikle bir (QA) ekibi tarafından yönetilir ve hataların düzeltilip düzeltilmeyeceği, nasıl ve ne zaman düzeltileceği konusunda geliştiricilerle, işletmeyle ve çoğunlukla müşterilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Hata takip yazılımı Proje Yönetimi, Geliştirme ve Test Otomasyonu araçlarıyla entegre olabilir.
Yeni Uygulama Gönder
ClickUp
clickup.com
Clickup, hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Takımların görevleri, dokümanları, sohbetleri, hedeflerini, beyaz tahtaları ve daha fazlasını kullanarak iş üzerinde planlamak, organize etmek ve işbirliği yapmak için bir araya geldikleri merkezdir. Sadece birkaç tıklama ile kolayca özelleştirilen Clickup, her tür ve boyuttan ekiplerin işleri daha etkili bir şekilde sunmasına ve üretkenliği yeni yüksekliklere artırmasına izin verir.
Jira
atlassian.com
Jira, harika ürünler planlama ve oluşturan takımların izleyicisidir. Binlerce takım sorunları yakalamak ve organize etmek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için Jira'yı seçer. Masanızda veya yeni mobil arayüzle birlikte hareket halindeyken Jira, ekibinizin işi yapmasına yardımcı olur.
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
GitHub
github.com
Github, Inc., GIT kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan bir Amerikan çokuluslu şirkettir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevini ve kendi özelliklerini sunar. Erişim kontrolü ve her proje için hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wikis gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi California'da bulunan 2018'den beri Microsoft'un bir yan kuruluşudur. Github temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticari. Ücretsiz GitHub hesapları açık kaynaklı projelere ev sahipliği yapmak için yaygın olarak kullanılır. Ocak 2019 itibariyle Github, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlara sınırsız özel depolar sunar, ancak depo başına yalnızca en fazla üç işbirliğine izin verir. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan sınırsız işbirliğine izin veriyor, ancak özel depoları ayda 2.000 eylemle sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibariyle Github, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla depoya sahip olduğunu (en az 28 milyon kamu depoları dahil) rapor ediyor ve bu da onu dünyanın en büyük kaynak kodu olmasını sağlıyor.
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birleştirerek açık kapsamlarını güvence altına alıyor ve web sitelerindeki, mobil uygulamalarındaki güvenlik açıklarını rapor ediyor. altyapı ve bağlı cihazlar. YesWeHack, en katı Avrupa düzenlemelerine uygun olarak dünya çapında yüzlerce kuruluş için özel (yalnızca davete dayalı) programlar ve kamu programları yürütmektedir. YesWeHack, Bug Bounty platformuna ek olarak şunları da sunmaktadır: Güvenlik Açığı Açıklama Politikası (VDP) için bir oluşturma ve yönetim çözümü, bir Pentest Yönetim Platformu, Dojo adı verilen etik bilgisayar korsanları için bir öğrenme platformu ve eğitim kurumları için bir eğitim platformu olan YesWeHackEDU.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirmesine ve otomatikleştirmesine, yazılımı daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmasına ve kusursuz dijital deneyimler sağlamasına olanak tanır.
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM, geliştiricilerin performans sorunlarını müşteriler görmeden bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olarak sorun gidermeyi kolaylaştıran uygulama performansı izleme aracıdır. Gerçek zamanlı uyarı, geliştirici merkezli kullanıcı arayüzü ve darboğazları doğrudan kaynak koduna bağlayan izleme mantığıyla Scout APM, hata ayıklamaya daha az, harika bir ürün oluşturmaya daha fazla zaman ayırmanıza yardımcı olur. İhtiyaç duyduğunuz bağımlılıkları genel giderin çok küçük bir kısmı karşılığında sağlayan bir aracıyla performans sorunlarını (bellek şişmesi, N+1 sorguları, yavaş veritabanı sorguları ve daha fazlası) hızlı bir şekilde tanımlayın, önceliklendirin ve çözün. Scout APM geliştiriciler için, geliştiriciler tarafından oluşturulmuştur ve Ruby, PHP, Python ve Elixir uygulamalarını izler.
TrackJS
trackjs.com
Üretim web sitelerinizdeki ve uygulamalarınızdaki hataları izlemek ve günlüğe kaydetmek için Hata İzleme. TrackJS, uygulamanız, ağınız, konsolunuz ve kullanıcılarınızla ilgili Telemetriyi kaydeder, böylece hataları kolayca anlayabilir ve yeniden oluşturabilirsiniz. Üretim uygulamanızı izlemek, test edilmemiş kod, uyumsuz tarayıcılar, üçüncü taraf değişiklikleri ve altyapı kesintileriyle ilgili sorunları ortaya çıkarır. TrackJS, gerçek son kullanıcı deneyimlerinizi raporlar. Geliştiriciler, QA ve Yöneticiler, üretim ortamını anlamak ve sitelerinin kalitesini artırmak için TrackJS'yi kullanır. TrackJS, hem istemci hem de sunucudaki tüm çerçeveleri ve kitaplıkları destekler. TrackJS, dünya çapında e-Ticaret, BT, Yazılım, Konaklama ve İşletme gibi sektörlerdeki binlerce geliştirici ve web sitesi tarafından kullanılmaktadır.
Iteration X
iterationx.com
Iteration X, ekiplerin herhangi bir canlı web sitesine veya web uygulamasına doğrudan Chrome'da açıklama eklemesine ve düzenlemesine olanak tanır. Artık ekran görüntüleri, video görüşmeleri ve bitmek bilmeyen e-posta ve sohbetlerle zaman ve enerji harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sayfayı geliştirin ve sonucu saniyeler içinde ekibinizle paylaşın. Iteration X, ekibinizin güzel, hatasız ürünleri daha hızlı sunmasına yardımcı olan yapay zekaya özgü, bağlama duyarlı bir proje yönetimi uygulamasıdır. ITX Copilot, tasarımdan yazılıma ve ürün yönetimine kadar her türlü görevi oluşturmaya ve çözmeye yardımcı olmak için ekibinizin bilgi tabanını, belgelerini ve proje geçmişini kullanır.
Airbrake
airbrake.io
Hava Freni Hatası ve Performans İzleme ile korkusuzca konuşlandırın ve hataları daha hızlı düzeltin. Airbrake bildirimleri tüm önemli programlama dilleri ve çerçeveleri için mevcuttur ve birkaç dakika içinde kurulur. Hataları takip etmeye daha az, geliştirmeye daha fazla zaman ayırın. Airbrake, tüm uygulama yığını için sorunsuz hata izleme ve performans öngörüsü sağlar. Yinelenen istisnaları ayrıntılı olarak inceleyin veya parametrelere, kullanıcılara veya ortam değişkenlerine göre filtreleyin. Kullanıcıların önemsiz hatalardan veya çok sayıda e-postadan bunalmamasını sağlamak için akıllı gruplama ve kopya tespiti sunulmaktadır.
Dashbird
dashbird.io
AWS'deki sunucusuz uygulamaları izleyin. Sunucusuz uygulamalarınızı inceleyin. AWS Lambda üzerine kurulu uygulamalar için gerçek zamanlı görünürlük, uyarılar ve sorun giderme özellikleriyle mükemmel kullanıcı deneyimleri sunun. Dashbird, daha hızlı geliştirmenize ve üretim iş yüklerini hiçbir kod değişikliği olmadan güvenle çalıştırmanıza olanak tanır. AWS hizmetleri için tam gözlemlenebilirlik kapsanmaktadır: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS, ECS, Step Functions, Kinesis, HTTP API Gateway, RDS, SNS, OpenSearch, ELB.
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli güvenlik açığı bulgularını incelemenize, gürültüyü filtrelemenize, sizin için önemli olan sinyali almanıza ve eylemlerinizi sorunsuz bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Daha fazla bilgiyi inspectiv.com'da bulabilirsiniz.
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformudur.
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS, etkili testler ve gerçek içgörüler için kitle kaynak platformudur Etkili testleri başlatın. Yetenekli insanlardan oluşan gerçek bir kalabalığın katılımını sağlayın. İhtiyaç duyduğunuz her an güçlü bilgiler ve yanıtlar alın. UNGUESS ile bir kitle testi platformundan çok daha fazlasına sahip olursunuz: dijital çözümlerinizin hak ettiği her şey tek bir yerde.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart, web sitesi hata raporlamasını kolaylaştıran Görsel geri bildirim aracıdır. Web sitesi geribildiriminiz ve Hata takibinizde zamanınızın %20'sinden tasarruf edin.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti, kuruluşların kendilerini siber suçlardan ve veri ihlallerinden korumalarına yardımcı olmak için kitle kaynaklı güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Sektör lideri siber güvenlik platformumuz, şirketlerin, işletmeleri korumak amacıyla güvenlik açıklarını bulmak ve raporlamak için benzersiz uzmanlıklarını kullanan 70.000 güvenlik araştırmacısından oluşan küresel topluluğumuzdan yararlanmasına olanak tanır. Intel, Yahoo! ve Red Bull da dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en ilgi çekici şirketlerinden bazıları Intigriti'ye güvenmektedir ve siber saldırı ve veri ihlali riskini azaltmak için platformumuza güvenmektedir. Tamamlayıcı güvenlik testi hizmetlerimiz, şirketlerin dijital varlıklarını güvende tutmasına ve ihlallerden kaynaklanan hasar riskini azaltmasına yardımcı olur. Çözümlerimiz şunları kapsamaktadır: - Hata Ödülü - Güvenlik Açığı Açıklama Programları (VDP) - Hibrit Sızma Testi - Canlı Hacking Etkinlikleri - Ödül Hizmetleri 2016 yılında kurulan Intigriti, şu anda dünya çapında 100'den fazla çalışandan oluşan küresel bir ekibe sahiptir.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch, doğal ve sezgisel bir uygulama yöntemi sunar. Yeni süreçlere uyum sağlamanın can sıkıcı olduğunu biliyoruz ve sistemlerinize ve çalışma şeklinize uyum sağlayan bir araç geliştirdik. Sorunları tahsis etme ve izleme, bir test senaryosu çalıştırırken bir sorunu yayınlamanıza olanak tanıyan ve yazılımlar arasında aktarım ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik bir işlevdir. Test senaryolarını bir projeden diğerine veya bir proje içindeki modüller arasında kopyalamak ve taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Araç, rekabet ortamını eşitlemeye yardımcı olmak ve şirketlere, ceplerini yakmadan sektörlerindeki devlerle gerçek anlamda rekabet edebilmeleri için bir araç sunmak üzere tasarlandı. QA Touch ile aşağıdakilerin keyfini çıkarın: 1. Tüm test varlıklarınız için tek, ortak bir depo. 2. Kurumsal özellikler, çalışma sürecinizi ve projenizi takip etmek için proje üretkenliğini ve Denetim günlüklerini içerir. 3. Sorunları Yönetmek, JIRA 4 ile kesintisiz iki yönlü entegrasyon sayesinde artık daha kolay. Proje yönetiminizi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Microsoft Azure panoları. 5. Doğrudan kontrol panelinden projeyi sabitleme seçeneği, Durum güncellemeleri, yardım, günlükler ve raporlar gibi sezgisel özelliklerimizle Test yönetimini çocuk oyuncağı haline getirdik. 6. Bir nokta, tüm CI/CD etkinliklerini gerçekleştirmek için Jenkin ile entegrasyondur. 7. Cypress.io otomasyon test sonuçlarınızı QA Touch ile senkronize etmek için kullanışlı QA Touch-Cypress raportör entegrasyonu. 8. Uçtan uca ücretsiz ve açık kaynaklı otomasyon aracı Test Cafe için kullanımı kolay Reporter. 9. Çevik proje yönetimini daha zahmetsiz hale getirmek için QA Dokunmatik Panellerinden yararlanın. Panolar Çalışmalarınızın izlerini Organize Edin, Özelleştirin, Görselleştirin ve Takip Edin. QA Touch, test senaryoları oluşturma, test paketlerini paketleme, test çalıştırmaları gerçekleştirme, üçüncü taraf araç entegrasyonları ve kusursuz test Raporları, Gereksinimler, Dahili Hata Takibi, Zihin Haritaları, Panolar, Performans oluşturma gibi basit özelliklere sahip, uygun fiyatlı bir test çözümü sunar. kişiler test işlemlerini tek bir arayüzden (Dashboard) yönetebilmektedirler. Kullanıcılar, haritalama ve test senaryoları geliştirmeden ekibin eylemlerini izlemeye kadar uzanan geniş yelpazedeki kullanıcı dostu özelliklerden memnun kalacaklardır. QA Touch, yüksek kaliteli projelerin tesliminde mükemmelliği teşvik eder.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu anlayabilir. Veriye dayalı kararlar almak için ekiplerinizi kapsamlı ürün analitiğiyle güçlendirin.
Embrace
embrace.io
Embrace, mühendislere mobilin karmaşıklığını yönetme ve daha iyi, daha cesur deneyimler oluşturma gücü veriyor. Mobil cihazın her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda, ekipler sıklıkla parçalanmış çözümlerle, eksik verilerle ve sorunları yüzeye çıkaramamayla karşı karşıya kalıyor. Embrace ile mühendisler, ayrıntılı teknik bağlamla her türlü sorunun etkisini tanımlayıp önceliklendirebilir ve bunları anında çözebilir. Embrace, varsayımları ortadan kaldırarak mükemmel performansa ve mümkün olan en iyi deneyimleri oluşturmaya yönelik fırsatları aydınlatır.
Essembi
essembi.com
Essembi, yazılım şirketlerinin pazarlarında lider olmak için inovasyon döngülerini hızlandırmalarına yardımcı olan yazılım inovasyon merkezidir. Günümüzün hızlı tempolu yazılım dünyasında mükemmel yazılım geliştirme baskısı her zamankinden daha yüksek. Yazılım inovasyon döngünüzün hızı, başarınızda çok önemli bir rol oynar. Başarılı sektör liderleri genellikle en hızlı yazılım inovasyon döngüsüne sahip olanlardır; değerli geri bildirimleri hızla toplayan, yeni ürün özellikleri hakkında bilinçli kararlar veren ve yüksek kaliteli ürün güncellemelerini rakiplerinden daha hızlı sunan kişilerdir. Essembi, döngüyü tek bir sistemde yönetme işlevselliği sunarak yazılım ekiplerinin yazılım inovasyon döngülerini hızlandırmasına yardımcı olur. Ürün yönetimi, geliştirme, müşteri desteği, satış ve pazarlama ekipleriniz tek bir platformda sorunsuz bir şekilde işbirliği yaptığında herkes kazanır; müşterileriniz özellikleri daha hızlı alır, ürününüz daha hızlı büyür ve işletmeniz daha hızlı ölçeklenir.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi çalışma alanında bir araya getirmek için tasarlanmış dinamik bir çalışma alanıdır; artık uygulamadan uygulamaya atlamaya gerek yok. Platformumuz Projeleri, Hedefleri, Görevleri, Belgeleri ve İşbirliğini sorunsuz bir şekilde entegre ederek günümüzün iş yapma şekli için bütünsel bir çözüm sunar. Temel Özellikler: * Yapay Zeka Destekli Verimlilik: Kroolo'nun kalbinde güçlü bir yapay zeka düzenleme motoru olan Kroo AI yatıyor. 1.000'den fazla şablonla donatılmış Kroo AI, projelerin, hedeflerin ve belgelerin oluşturulmasının yalnızca ışık hızında olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sonuçların hem son derece alakalı hem de anında kullanışlı olmasını sağlayarak yapay zeka destekli üretkenlik için yeni bir standart belirliyor. * Kusursuz Entegrasyon: Günümüzün dijital çalışma hayatında birbirine bağlılığın önemini anlıyoruz. Kroolo, en popüler üretkenlik araçlarıyla tam entegrasyona olanak tanır. Kroolo sorunsuz, birleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağladığından, yinelenen girişlere ve veri kaybına veda edin. * Sezgisel Çalışma Alanı: Kroolo'yu kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde geliştirdik. Araçların nasıl çalıştığını öğrenmek için daha az zaman harcanması, üretken olmaya daha fazla zaman ayrılması anlamına gelir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisayar korsanlarıyla buluşturarak, kontrolü geri almalarına ve en karmaşık tehditlerin bile önünde kalmalarına olanak sağlıyoruz. Bugcrowd Güvenlik Bilgi Platformu, birden fazla aracın maliyet/karmaşıklığının yerini, hizmet olarak kitle kaynaklı kalem testi, yönetilen hata ödülü, yönetilen güvenlik açığı alımı/ifşası ve saldırı yüzeyi yönetimi (alakart fiyatlandırma mevcuttur) için her şeyin paylaşıldığı birleşik bir çözümle değiştirir. ölçek, tutarlılık ve verimlilik için aynı altyapı. Bugcrowd'un OpenAI, National Australia Bank, Indeed, USAA, Twilio ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı dahil olmak üzere her sektörde 10 yıldan fazla deneyimi ve 100'lerce müşterisi vardır.
Errorception
errorception.com
Errorception, JavaScript hatalarını bulmaya yardımcı olur ve hataları birlikte gruplandırır.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir lisans kullanarak Wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım boru hattı özellikleri sağlayan bir Git-Repository yöneticisi sağlayan bir web tabanlı DevOps LifeCcle aracıdır. Yazılım geliştirme konusunda bir ekip içinde işbirliği yapmak için kod yönetimi çözümü. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme ve daha sonra tüm DevOps yaşam döngüsüne dönüştü. Mevcut teknoloji yığını GO, Ruby on Rails ve Vue.JS'yi içerir. Temel işlevselliğin açık kaynaklı (MIT) lisans altında yayınlandığı açık çekirdekli bir geliştirme modelini takip eder, ek işlevsel lisans altındadır.
Shake
shakebugs.com
Uygulamanızdaki veya web'inizdeki gerçek sorunları düzeltmek için gerçek olmayan veriler elde edin. Shake yalnızca bir hata ve çökme raporlama aracı değildir; tüm geliştiricileri, CTO'ları ve test uzmanlarını aynı sayfada buluşturur.
Seagence
seagence.com
Seagence bir üretim izleme çözümüdür. Seagence, Makine Öğrenimi ile birlikte Yürütme Yolu Teknolojisini kullanarak, tüm üretim kusurlarını, ortaya çıktıkça temel nedeni ile birlikte ortaya çıkarır ve uyarır. Seagence'ın sağladığı kusurlar ve bunların temel nedenleri elinizde olduğunda, bozuk kodu düzeltir ve MTTR'yi azaltarak büyük miktarda hata ayıklama süresinden tasarruf edersiniz. Hata ayıklama ve sorun giderme ihtiyacını ortadan kaldıran Seagence, yalnızca kodunuzun kalitesini artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de geliştirir. Seagence, müşteri uygulamasında herhangi bir kod değişikliği gerektirmez; uyarı kuralları, eşikler ve şüpheli istisna yapılandırmaları gibi herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan kusurları bulur. Seagence ayrıca hata ayıklamanın gerekli olması durumunda kapsamlı hata ayıklama ayrıntıları da sağlar.
PageShare
pageshare.dev
PageShare, web uygulamaları için görsel bir inceleme ve hata inceleme aracıdır. Herhangi bir web sitesi veya web uygulaması hakkında yorum yapmanıza ve etkileşimli kayıtlarla hataları doğru bağlamda görmenize olanak tanır. Tüm ekibinizle doğrudan bir tarayıcıdan kullanabilirsiniz. Kod uygulama geri bildirimini görünür kılmak için artık ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Bağlantıyı açıp yorumunuzu web sitesine sabitleyebilirsiniz. Pine tıkladığınızda ekibiniz doğrudan önizlemeye yönlendirilecek ve yorum doğru bağlamda görüntülenecektir. Hataları görsel inceleme moduyla da takip edebilirsiniz. Artık kullanıcı oturumunu izleyebilir ve hataya yol açan adımları takip edebilirsiniz. Görsel inceleme aracı sayesinde sorunları kolayca izleyebilir ve düzeltebilirsiniz. Ekip üyelerinizi veya harici konuklarınızı davet edebilir ve tüm iletişimleri tek bir yerde tutabilirsiniz. Kimin aktif olarak yorum yapabileceğine veya yalnızca proje ilerlemenizi görüntüleyebileceğine karar verin.
Owltics
owltics.com
Ekibinizin hataları yalnızca 2 tıklamayla daha hızlı raporlamasına yardımcı olmak için bir B2B uygulaması geliştirdik. Her hata için Konsol, Ağ, Etkinlikler, Yerel depolama ve Cihaz bilgileri gibi günlükleri yakalarız. Bu günlükler Jira/Slack'e gönderilebilir. Bu verilerle geliştiriciler artık hataları daha hızlı düzeltebilir. Bu kimin için? -QA mühendisleri daha fazla hata bildirecek -Geliştiriciler acı çekmeden hata ayıklayabilecek -Destek/Müşteri müşterileri daha mutlu edecek -Ürün yöneticileri daha hızlı gönderim yapacak https://owltics.com/
LogMill
logmill.io
Bir geliştirici, testçi veya müşteri destek ekibinin üyesiyseniz LogMill yeni ve en iyi aracınızdır. LogMill, uygulamanızın durumunu izlemek ve herhangi bir hata bulunduğunda sizi bilgilendirmek için akıllı sensörler kullanır; böylece hatayı düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenize olanak tanır. Ekip kullanımı ve rol tabanlı erişim desteği, ekip içinde sorunsuz işbirliği sağlarken Basit Posta Aktarım Protokolü, günlüklerin doğrudan size gelmesi anlamına gelir. İhtiyacınız olan tüm bilgiler, ayrıştırma kolaylığı için gruplandırılmış olarak tek bir yerde olacaktır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümümüzle ücretsiz olarak başlayın.
Finotes
finotes.com
Finotes, 2018'de kurulan bir Delaware Corp olan Finotes Inc'in bir ürünüdür. Ürün, mobil uygulama geliştiricilerinin hataları tespit etmesine ve bunları yeniden oluşturmak için olası tüm verileri toplamasına yardımcı olur. Bu, geliştiricilerin sorunları daha hızlı düzeltmelerine yardımcı olur. ⦿ Bellek sızıntılarını, ANR'yi, Uygulama Kilitlenmelerini, Kare hızı sorunlarını, Donmuş çerçeveleri, HTTP sorunlarını, İstisnaları, Ekran yükleme gecikmelerini, Kilitlenmeleri ve daha fazlasını yakalar. ⦿ Geliştirme, test etme ve canlı yayın aşamalarında sorunsuz çalışır. ⦿ Java ve Kotlin için Android SDK mevcuttur. ⦿ Objective-C ve Swift için iOS ve watchOS çerçeveleri mevcuttur. ⦿ Flutter eklentisi
errsole
errsole.com
Errsole Cloud, Node.js canlı uygulamaları için günlük kaydı ve hata ayıklamayı kolaylaştırmaya yardımcı olan bir hata izleme çözümüdür. Platform, hata izleme, yavaş istek günlüğü ve merkezi günlük kaydı gibi çeşitli işlevler sunar. Errsole ayrıca E-posta veya Slack aracılığıyla gerçek zamanlı hata bildirimleri ve günlük özetler sağlar. Ek olarak çözüm, geliştiricilerin canlı uygulamalardaki hataları doğrudan web tarayıcılarından ayıklamasına yardımcı olur. Sunucu ortamları için tasarlanmıştır ve temel neden analizi, gerçek zamanlı bildirimler ve işbirliği araçları gibi çeşitli özellikler sunar.
zipBoard
zipboard.co
Dijital içerik için görsel inceleme, onay ve sorun takibi. İşaretleyin, ekranı kaydedin ve daha hızlı işbirliği yapın. Ücretsiz kaydolun!
Disbug
disbug.io
Disbug, sesli anlatımla ekranı kaydetmenize ve tek bir tıklamayla teknik günlüklerle birlikte jira'ya göndermenize olanak tanıyan bir krom uzantısıdır. QA'dan düzeltmeye kadar, hata düzeltmede büyük miktarda zaman kazanın. Testçiler için daha kolay, geliştiriciler için daha verimli!
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcıların karşılaştığı hatalardan daha hızlı kurtulmasına yardımcı olur. Bugpilot ile Müşteri Desteği ve Mühendisler, hataları anlamak, sorun gidermek ve düzeltmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları saniyeler içinde alır. Yapay zeka destekli otopilotumuz sayesinde teknik bilgisi olmayan kişiler bile sorunun ne olduğunu anlayabilir. ### **ayrıntıları** alın Müşteri Desteği, herhangi bir soru sormadan veya yanıt vermelerini beklemeden, son kullanıcıların ekranında neler olup bittiğini anında anlayabilir; Bugpilot'un Akıllı Oturum Kaydı sayesinde, bir kullanıcı Müşteri desteğiyle görüşme başlattığında ekipteki herkes ekran kayıtlarını ve birçok teknik ayrıntıyı alır. **Sıkıcı görevleri otomatikleştirin!** Siz ve ekibiniz hâlâ manuel olarak hata raporlama formlarını dolduruyorsanız, eksik ayrıntılar üzerinde tartışıyorsanız, anlamsız "bilgisayarımdaki işler" konuşmaları yapıyorsanız ve kullanıcılarınızdan size ekran görüntüleri göndermelerini istiyorsanız Bugpilot tam size göre. . Bugpilot, sizin ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi her zaman içeren, endüstri standardına uygun bir rapor sağlar. ### Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın Ekipteki herkes, yalnızca Bugpilot raporuna 5 saniye boyunca bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcı ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunlar geçmişte kaldı. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. **Neyin yanlış olduğunu saniyeler içinde anlayın** Ekipteki herkes, yalnızca 5 saniye boyunca Bugpilot raporuna bakarak neyin yanlış olduğunu anlayabilir; Yapay zeka destekli otomatik pilotumuz sayfadaki ve kullanıcının ortamındaki potansiyel sorunları vurgular; Reklam Engelleyicilerin, yavaş internet bağlantılarının, proxy'lerin neden olduğu belirsiz sorunların geçmişte kaldığına dikkat çekiyor. Hepsi tek sayfada: video kaydı; çoğaltmak için net adımlar; konsol günlükleri ve ağ etkinliği. ### Ekibinizi daha verimli hale getirin Hatalara daha az zaman harcayın. Mühendisler, tüm ayrıntıların standart bir hata raporu formatında güzel bir şekilde biçimlendirilmesiyle sorunları hemen çözmeye başlayabilirler. Artık tek bir ayrıntı bile eksik olmayacak: Mühendisler saatlerce süren konuşmalardan tasarruf edecek ve son kullanıcılar ve müşteri desteğiyle olan gidiş-gelişleri ortadan kaldıracak. Bugpilot'un esnek API'si ile uygulama sürümü, yayın tarihi ve kullanıcı bilgileri gibi ihtiyacınız olan tüm ek bilgileri toplayabilirsiniz.
Shakebug
shakebug.com
Shakebug, geliştiricilerin hatayı ve çökmeleri görmesine olanak tanıyan bir sorun izleme aracı olarak da bilinen hata ve çökme raporlama aracıdır. Araç, geliştiricilerin zor ve zaman alan hata ve kilitlenme raporlama görevini ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı hızlandırmak için yapay zeka yardımcı pilotunuz olarak düşünün. Akıllı Test Hatası Tanılaması, ister kümeyle ilgili hataları tespit etmek, ister yinelenen sorunları tespit etmek veya test modellerini izlemek istiyor olun, test oturumları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Başlatılabilir ile hata önceliklendirmenin acısını ortadan kaldırın: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Korkusuzca başlatın. Yazılım testlerinin %80'i anlamsızdır. Başlatılabilir, size en önemli %20'yi gösteren Dev Intelligence Platform katmanıdır. Başlatılabilir, veriye dayalı test öngörüleri ve eylemleriyle gönderim zorluklarını çözerek geliştirme geri bildirim döngüsünü hızlandırır. Launchable, makine öğrenimi yoluyla, geliştiricilerin bekleme sürelerini kısaltmak için en yüksek başarısızlık olasılığına sahip testleri tanımlayıp çalıştırarak ve test paketi içgörülerini takip ederek CI ardışık düzenlerini optimize eder. Önde gelen Fortune 100 markaları, önemli olanı test ederek daha fazla özelliği daha hızlı sunmak için Launchable'a güveniyor. Launchable'ın Tahmine Dayalı Test Seçimi, belirli bir kod değişikliği için çalıştırılacak doğru testleri seçmek üzere makine öğrenimini kullanır. Bu, yazılım geliştirme yaşam döngünüzdeki çeşitli noktalarda çok daha küçük bir test kümesi çalıştırma yeteneğinin kilidini açarak teslimatı hızlandırır. Tahmine Dayalı Test Seçimi ile Başlatılabilir, aslında test çalıştırıcınıza, test edilen değişikliklere göre tam olarak hangi testlerin çalıştırılacağını söyler. Başlatılabilir ayrıca test verilerinizi yüzeysel Test Insights'a toplu olarak analiz eder. Bu bilgileri test takımınızın durumunu iyileştirmek ve test çalıştırmalarınızdan maksimum değeri elde etmek için kullanabilirsiniz.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs, teknik ve teknik olmayan ekiplerin (geliştiriciler, QA'lar, tasarımcılar, destek ve diğerleri) sorun çözümü için geri dönüş süresini katlanarak azaltmak amacıyla saniyeler içinde veri açısından zengin hata raporları oluşturmasına yardımcı olan bir hata izleme ve yönetim aracıdır.
ReQtest
reqtest.com
Reqtest, uygulama projelerinizi ve sistem bakımınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir araçtır. Test etme, gereksinimler, hata izleme ve raporlama işlevleriyle kalite güvencenizde başarıya ulaşmak için ihtiyacınız olan tek araçtır. Reqtest'in dünya çapında 12.000'den fazla kullanıcısı var. ERP veya CRM gibi karmaşık sistemlerin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için 1 numaralı bulut tabanlı araçtır. Araç şunları yapmanızı sağlar: - %100 izlenebilirliğe sahip uçtan uca test yönetimi özelliği sayesinde yeni yazılımı tam güvenle yayınlama - Sistemlerinizdeki kaliteyi zahmetsizce koruma ve zaman içinde iyileştirme - Dijital projelerinizi standartlaştırma ve ölçeklendirme
Gleap
gleap.io
Uygulamalar ve web siteleri için hepsi bir arada müşteri geri bildirim aracınız. Ayrıntılı raporlarla hataları 10 kat daha hızlı düzeltin, kullanıcılarınızla bire bir bağlantı kurun, özellik istekleri ve anketlerle kullanıcılarınızın gerçekte ne istediğini keşfedin.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio, yöneticilerin ve ekiplerin web sitesi revizyonları üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapması için tasarlanmış ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracı ve web sitesi inceleme yazılımıdır. Web sitesi geliştirme konusunda işbirliği zor olabilir. Kontrolü ele alın ve ekiplerinize netlik kazandırın! Müşterilerin, yöneticilerin ve geliştirme ekiplerinin görsel geri bildirimde bulunmaları ve web geliştirme projelerinde etkili bir şekilde işbirliği yapmaları için tek bir platform kullanın.
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden daha verimli bir şekilde birlikte çalışabilir.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve mobil uygulamalardaki hataları incelemek ve takip etmek için insanlar genellikle ekran görüntüsü almak, uzun e-posta dizileri oluşturmak veya geliştiricilerle zaman alan toplantılar yapmak gibi geleneksel yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler sinir bozucu olabilir ve çoğu zaman yanlış iletişimlere ve tüm süreçte gecikmelere yol açabilir. Bu yüzden ruttl'u inşa ettik! Güçlü özellikleri sayesinde kullanıcılar artık içerikleri kolaylıkla düzenleyebiliyor, görselleri değiştirebiliyor, web öğelerinde tasarım değişiklikleri yapabiliyor ve geliştiricilerin yapması gereken her türlü değişikliği sorunsuz bir şekilde paylaşabiliyor. 15.000'den fazla kullanıcısı olan ruttl, görsel geri bildirim sürecini kolaylaştırdı ve dünya çapındaki tasarımcıların, geliştiricilerin ve ajansların başvurduğu araç haline geldi.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteriler ve daha üretken geliştirme ekipleri sağlayın.
Memfault
memfault.com
Memfault, gömülü cihazlar için bir gözlemlenebilirlik aracıdır. Cihazlarınız sahada konuşlandırıldıktan sonra kapsamlı hata ayıklama ve kilitlenme verilerinin yanı sıra kritik sağlık ve performans ölçümlerini otomatik olarak toplayın. Memfault ayrıca OTA güncellemelerinin filonuza dağıtımını kontrollü, tekrarlanabilir ve düşük riskli bir süreçle yönetmenize olanak tanır. Memfault, Linux, Android çalıştıran tüm gömülü cihazları ve herhangi bir RTOS veya yalın donanım çalıştıran MCU'ları destekler.
Marker.io
marker.io
Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi olun, ister karmaşık e-ticaret platformlarını yönetiyor olun, Marker.io daha organize, verimli ve işbirliğine dayalı bir geri bildirim süreci için başvuracağınız çözümdür. Temel Özellikler: * Geri Bildirim Widget'ı: Açıklamalı ekran görüntüleri ile geri bildirimleri kolayca yakalayın. * Meta Veri Toplama: Cihaz türü, tarayıcı sürümü ve geri bildirim URL'si gibi temel verileri otomatik olarak toplar. * Oturum Tekrar Videoları: Kullanıcı eylemlerini yakalayan kısa videolarla bağlam kazanın. * Derin Teknik Bilgiler: Geri bildirimin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için konsol günlüklerini ve ağ isteklerini toplayın. * Geri Bildirim Sayfası: Kullanıcılar geri bildirimleriyle ilgili belgeleri görüntüleyebilir, yorum yapabilir ve yükleyebilir. * Sorunsuz Entegrasyonlar: Asana, Trello, Jira ve GitHub gibi popüler araçlara bağlanır. Faydalar: * Kolaylaştırılmış Organizasyon: Kaotik elektronik tablolara veda edin ve organize geri bildirim yönetimine merhaba deyin. * Gelişmiş İşbirliği: Geliştiriciler ve paydaşlar arasında daha iyi iletişimi teşvik edin. * Zaman Verimliliği: Geri bildirimleri doğrudan favori araçlarınızdan yöneterek değerli saatlerinizden tasarruf edin. * Artırılmış Verimlilik: Daha az hatayla daha hızlı, daha hassas web sitesi yapıları elde edin. Şunun için idealdir: * Web Geliştirme Ajansları: Hem iç ekiplerden hem de dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri yönetin. * Proje Yöneticileri: E-posta ve Excel gibi dağınık araçlardan Marker.io'nun modern sistemine geçiş. * SaaS Şirketleri: Geri bildirim sürecinizi geliştirin ve kullanıcılarla iletişimi artırın. * E-ticaret Yöneticileri: Üstün bir son ürün için geri bildirimleri verimli bir şekilde toplayın ve bunlara göre hareket edin. * Web Sitesi Mühendisleri: Daha sorunsuz bir iş akışı için mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olun.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test süreçlerinin doğru yönetimini denetleyebilir, kontrol edebilir, organize edebilir ve etkili olabilirsiniz.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edilen soruna ve alınan geri bildirime ve SDK'sını çalıştıran 2 milyar cihaza ulaştı. Instabug'un yazılım geliştirme kiti (SDK), Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin ve web geliştiricileri tarafından beta testi sırasında ve uygulamalarının canlı üretim sürümlerinde kullanılır. Mobil kullanıcı tarafında kişiselleştirilebilir “Göndermek İçin Salla” özelliği, geliştirici tarafında ise detaylı raporlarıyla tanınıyor. Kullanıcılar, ağ ve cihaz günlüklerini ve yeniden oluşturma adımlarını otomatik olarak içeren hata raporlarını desteklemek için açıklamalı ekran görüntüleri, video kayıtları ve sesli notlar ekleyebilir. SDK ayrıca geliştiriciler tarafından kullanılan Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi üçüncü taraf araçla da entegre olur.
HackerOne
hackerone.com
Hackerone, işletmeleri penetrasyon testçileri ve siber güvenlik araştırmacıları ile birleştiren bir güvenlik açığı koordinasyonu ve böcek ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte, kalabalık kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin linchpinleri olarak kucaklamak ve kullanmak için ilk şirketlerden biriydi; Türünün en büyük siber güvenlik firmasıdır. Mayıs 2020 itibariyle Hackerone'un ağı 100 milyon dolar ödülü ödemişti.
Sifter
sifterapp.com
Hataları ve Sorunları Takip Etmek Kolay Olmalı. Aşırı karmaşık sorun izleme yazılımı çalışmayı zorlaştırır. Sifter, yazılım ve site geliştirme ekiplerinin önemli olanı yapmaya odaklanmasına yardımcı olur.
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol kullanıyor. Küçük takımlar için sonsuza kadar ücretsiz. Proje planlama ve ürün oluşturmaya yönelik hızlı, hafif ve güçlü bir yaklaşım.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla bir "Kusur Takip Sistemi" veya "Hata Takip Sistemi"dir. Kusur Takip Sistemleri, bireysel veya geliştirici grupların, ürünlerindeki göze çarpan hataları etkili bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Çoğu ticari kusur izleme yazılımı satıcısı çok büyük lisans ücretleri talep eder. olmasına rağmen
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü segmentasyon ve odaklanmış uyarılarla uygulamanıza gerçek zamanlı görünürlük sağlar. 30'dan fazla entegrasyonla BugSnag'in tam yığın izlemesi, hızlı hata araştırması ve yönlendirme için favori araçlarınızla birlikte çalışarak kullanıcı deneyimine daha fazla etkiyi en aza indirir.
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan kaldırmak, daha verimli çalışmak ve karmaşık projeleri basitleştirmek için Backlog'u kullanır. Göze çarpan özellikler arasında alt görev yönetimi, özelleştirilebilir durumlar, Kanban tarzı panolar, Gantt grafikleri, iş bitirme grafikleri, Git ve SVN entegrasyonları ve Wikiler yer alır.
Axosoft
axosoft.com
Yazılımı seviyoruz. Başkalarının yazılım oluşturmasına yardımcı olmayı seviyoruz. Yazılımın işletmelere sağlayabileceği rekabet avantajını seviyoruz. Akşam yemeği için masa ayırtmaktan, arabalarımızda otomatik olarak fren uygulayıp hayat kurtarmaya kadar yazılımın her gün hayatımızı kolaylaştırmasını seviyoruz. Yazılım tek kelimeyle harika! Yazılımınızın daha hızlı gönderilmesinden mutluluk duyuyoruz. Scrum ekibiniz var mı? Ardından ürün birikimlerinizi, sprintlerinizi ve kullanıcı hikayelerinizi Axosoft Scrum'da yönetmeyi deneyin. Ekibiniz, Scrum uygulamasını daha da verimli hale getiren otomatikleştirilmiş iş akış çizelgelerini, özelleştirilebilir iş akışlarını ve sürüm planlama yeteneklerini sevecektir. Ekibiniz Axosoft Scrum'ı diğer bileşenlerle birleştirdikçe kusurları sürümlerle ilişkilendirebilecek ve özellik isteklerini birikmiş öğelere dönüştürebileceksiniz. Yalnızca hataları takip etmesi gereken ekipler için Axosoft Bug Tracker, çevik kusur ve sorun takibi için en iyi araçtır. Ekipler hızla yeni hatalar ekleyebilir, bunları sürümlere veya kullanıcılara atayabilir ve bunları çeşitli özel iş akışlarında taşıyabilir. Axosoft Bug Tracker diğer bileşenlerle entegre edildiğinde ekibiniz olayları otomatik olarak kusurlara dönüştürebilir ve hataların ne kadar hızlı ortadan kaldırıldığını görmek için iş bitim grafiklerini kullanabilir. Üstelik yılda sadece 1$! Ayrıca destek biletleriyle de yanınızdayız. Axosoft Yardım Masası, e-postadan bilete otomasyon, hazır yanıtlar ve uygulama içi ileti dizileri ile müşterilerinizin destek sorunlarını daha iyi takip etme ve çözme yeteneği sağlar. Müşterileriniz ayrıca web tabanlı Müşteri Portalında sorunları kendi kendilerine bildirebilecekleri bir merkeze de sahip olacak. Ekibiniz Yardım Masasını diğer bileşenlerle entegre ettiğinde, destek ekibi olayları anında kusurlara ve kullanıcı hikayelerine dönüştürebilecektir.
Atatus
atatus.com
Basit ve Uygun Fiyatlı Tam Yığın Gözlemlenebilirlik Platformu. Web ve arka uç uygulamalarınızı teşhis etmek ve düzeltmek için eyleme geçirilebilir, gerçek zamanlı bilgilerle tam kapsamlı izleme sağlıyoruz. Birleştirilmiş izlemeyi kullanarak performans darboğazlarını bulun ve kullanıcılarınıza en iyi dijital deneyimi sunmak için uygulamanızı optimize etmeye başlayın.
Assembla
assembla.com
Assembla dünyadaki en güvenli sürüm kontrolü ve proje işbirliği platformudur. Dünya çapında 5.500'den fazla müşteriye entegre proje yönetimi ile Subversion, Perforce ve Git depoları için güvenli bulut barındırma sağlıyoruz. Assembla, en iyi uygulamamız VCS ile geliştirme ekiplerinin HIPAA, SOC 2, PCI ve GDPR uyumluluk standartlarını karşılamalarına ve hatta aşmalarına yardımcı olur. Tüm projelerinizi ve kaynak kodunuzu sektör lideri uyumluluk ve güvenlikle merkezi bir kontrol noktasından yönetirken çevikliği benimseyin, uyumluluğu karşılayın ve yenilikçi kalın.
Aiveo
aiveo.ca
Ekibinizin benzersiz sürecine uyacak şekilde özelleştirilebilen basit bir sorun izleyici. Aiveo, planlamadan çalışmaya ve raporlamaya kadar projenizin başından sonuna kadar yanınızdadır. Aiveo, her büyüklükteki ekip için basit, özelleştirilebilir bir sorun izleyicidir.
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