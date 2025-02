Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

QA Touch

QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch, doğal ve sezgisel bir uygulama yöntemi sunar. Yeni süreçlere uyum sağlamanın can sıkıcı olduğunu biliyoruz ve sistemlerinize ve çalışma şeklinize uyum sağlayan bir araç geliştirdik. Sorunları tahsis etme ve izleme, bir test senaryosu çalıştırırken bir sorunu yayınlamanıza olanak tanıyan ve yazılımlar arasında aktarım ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşik bir işlevdir. Test senaryolarını bir projeden diğerine veya bir proje içindeki modüller arasında kopyalamak ve taşımak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Araç, rekabet ortamını eşitlemeye yardımcı olmak ve şirketlere, ceplerini yakmadan sektörlerindeki devlerle gerçek anlamda rekabet edebilmeleri için bir araç sunmak üzere tasarlandı. QA Touch ile aşağıdakilerin keyfini çıkarın: 1. Tüm test varlıklarınız için tek, ortak bir depo. 2. Kurumsal özellikler, çalışma sürecinizi ve projenizi takip etmek için proje üretkenliğini ve Denetim günlüklerini içerir. 3. Sorunları Yönetmek, JIRA 4 ile kesintisiz iki yönlü entegrasyon sayesinde artık daha kolay. Proje yönetiminizi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Microsoft Azure panoları. 5. Doğrudan kontrol panelinden projeyi sabitleme seçeneği, Durum güncellemeleri, yardım, günlükler ve raporlar gibi sezgisel özelliklerimizle Test yönetimini çocuk oyuncağı haline getirdik. 6. Bir nokta, tüm CI/CD etkinliklerini gerçekleştirmek için Jenkin ile entegrasyondur. 7. Cypress.io otomasyon test sonuçlarınızı QA Touch ile senkronize etmek için kullanışlı QA Touch-Cypress raportör entegrasyonu. 8. Uçtan uca ücretsiz ve açık kaynaklı otomasyon aracı Test Cafe için kullanımı kolay Reporter. 9. Çevik proje yönetimini daha zahmetsiz hale getirmek için QA Dokunmatik Panellerinden yararlanın. Panolar Çalışmalarınızın izlerini Organize Edin, Özelleştirin, Görselleştirin ve Takip Edin. QA Touch, test senaryoları oluşturma, test paketlerini paketleme, test çalıştırmaları gerçekleştirme, üçüncü taraf araç entegrasyonları ve kusursuz test Raporları, Gereksinimler, Dahili Hata Takibi, Zihin Haritaları, Panolar, Performans oluşturma gibi basit özelliklere sahip, uygun fiyatlı bir test çözümü sunar. kişiler test işlemlerini tek bir arayüzden (Dashboard) yönetebilmektedirler. Kullanıcılar, haritalama ve test senaryoları geliştirmeden ekibin eylemlerini izlemeye kadar uzanan geniş yelpazedeki kullanıcı dostu özelliklerden memnun kalacaklardır. QA Touch, yüksek kaliteli projelerin tesliminde mükemmelliği teşvik eder.