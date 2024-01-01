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Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao
Hata izleme yazılımı veya sorun izleme yazılımı, kalite güvence (QA) ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından yazılım hatalarını ve sorunlarını bildirmek için kullanılan yazılımı ifade eder. İyi bir yazılım geliştirme için kapsamlı hata takibi şarttır. Hata izleme yazılımı, bir hatanın nasıl yeniden oluşturulacağını ve bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu açıklayan bir havuz sağlar ve bir işletmenin birçok proje veya uygulamadaki farklı hataları ayırmasına, önceliklendirmesine, sıralamasına ve bunlar hakkında iletişim sağlamasına olanak tanır. Hata izleme yazılımı genellikle bir (QA) ekibi tarafından yönetilir ve hataların düzeltilip düzeltilmeyeceği, nasıl ve ne zaman düzeltileceği konusunda geliştiricilerle, işletmeyle ve çoğunlukla müşterilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Hata takip yazılımı Proje Yönetimi, Geliştirme ve Test Otomasyonu araçlarıyla entegre olabilir.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan k...
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyond...
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve ku...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
todo.vu
todo.vu
todo.vu, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için çok yönlü, hepsi bir arada bir üretkenlik aracı sağlamak üzere görev ve proje yönetimini zaman takibi ve faturalandırmayla birleştirir. Müşteriyle ilgili veya şirket içi herhangi bir sayıda görevi yönetmek basitleştirilmiştir. Görevleri hızlı ...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker, dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcının güvendiği bir marka olan Zoho'nun işbirliğine dayalı hata izleme yazılımıdır. BugTracker, hataların yaşam döngüsünü baştan sona izlemenize yardımcı olarak her seferinde harika ürünler oluşturup zamanında göndermenizi sağlar. Hataları dah...
Rollbar
rollbar.com
Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteril...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü s...
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Marker.io
marker.io
Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi ol...
Assembla
assembla.com
Bulutta Güvenli Git, yazılım geliştirme ve kaynak kodu yönetimi. Assembla, bulutta Git, Perforce ve NextGenSVN sunan dünyadaki tek çoklu depo platformudur.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, ürün ekiplerinin ürüne özel bilgiler toplaması, kullanıcı testini hızlandırması ve paydaş geri bildirim döngülerini iyileştirmesi için tasarlanmış bir kullanıcı geri bildirim platformudur. Ürün ekipleri kullanıcı merkezli süreçler için çabalıyor ve ürün kararlarında netlik sağlamak için Us...
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden ...
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Raygun
raygun.com
Sorunları müşterilerinizi etkilemeden önce proaktif bir şekilde belirlemek ve çözmek için yazılımınızın durumuna ilişkin anında görünürlük elde edin. Raygun'un dijital deneyim izleme araçları paketi, tüm teknoloji yığınınız genelinde eyleme geçirilebilir, müşteri odaklı içgörüleri ortaya çıkarır. Mü...
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve...
Honeycomb
honeycomb.io
En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.
BugHerd
bugherd.com
BugHerd, Ajanslar, Tasarımcılar, Web Geliştiricileri, Pazarlamacılar ve Proje Yöneticileri için ideal bir web sitesi geri bildirimi ve hata izleme aracıdır. BugHerd, web sitelerindeki geri bildirimleri toplamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. BugHerd ile siz ve müşterileriniz web sitesini görüntülerken...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, tes...
Axosoft
axosoft.com
Yazılımı seviyoruz. Başkalarının yazılım oluşturmasına yardımcı olmayı seviyoruz. Yazılımın işletmelere sağlayabileceği rekabet avantajını seviyoruz. Akşam yemeği için masa ayırtmaktan, arabalarımızda otomatik olarak fren uygulayıp hayat kurtarmaya kadar yazılımın her gün hayatımızı kolaylaştırmasın...
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformud...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisa...
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace, yazılımın mükemmel çalışmasını sağlamak için mevcuttur. Platformumuz, verilerden yanıtlar ve akıllı otomasyon sağlamak için geniş ve derin gözlemlenebilirliği ve sürekli çalışma zamanı uygulama güvenliğini gelişmiş AIOps ile birleştirir. Bu, yenilikçilerin bulut işlemlerini modernleştirme...
Userback
userback.io
Kullanıcıları anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek isteyen küçük ekipler için önde gelen kullanıcı araştırma platformu Userback ile tanışın. Userback ile meta verilerle zenginleştirilmiş görsel geri bildirimler toplayabilir ve NPS, CES ve CSAT ölçümleri gibi uygulama içi anketlerle kullanıcıların...
Memfault
memfault.com
IoT Cihazlarınız için Bulutta Hata Ayıklama ve Gözlemlenebilirlik. Android ve MCU tabanlı cihazlarınızı Memfault ile yükselterek riski azaltın, ürünleri daha hızlı gönderin ve sorunları proaktif bir şekilde çözün.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio, yöneticilerin ve ekiplerin web sitesi revizyonları üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapması için tasarlanmış ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracı ve web sitesi inceleme yazılımıdır. Web sitesi geliştirme konusunda işbirliği zor olabilir. Kontrolü ele alın ve ekipleri...
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birl...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilg...
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla bir "Kusur Takip Sistemi" veya "Hata Takip Sistemi"dir. Kusur Takip Sistemleri, bireysel veya geliştirici grupların, ürünlerindeki göze çarpan hataları etkili bir şekilde takip etmelerine olanak tanır. Çoğu ticari kusur izleme yazılımı satıcısı çok büyük lisans ücretleri talep eder. olmasın...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug, geliştiricilerin hatayı ve çökmeleri görmesine olanak tanıyan bir sorun izleme aracı olarak da bilinen hata ve çökme raporlama aracıdır. Araç, geliştiricilerin zor ve zaman alan hata ve kilitlenme raporlama görevini ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı h...
zipBoard
zipboard.co
Dijital içerik için görsel inceleme, onay ve sorun takibi. İşaretleyin, ekranı kaydedin ve daha hızlı işbirliği yapın. Ücretsiz kaydolun!
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM, geliştiricilerin performans sorunlarını müşteriler görmeden bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olarak sorun gidermeyi kolaylaştıran uygulama performansı izleme aracıdır. Gerçek zamanlı uyarı, geliştirici merkezli kullanıcı arayüzü ve darboğazları doğrudan kaynak koduna bağlayan izleme man...
Iteration X
iterationx.com
Iteration X, ekiplerin herhangi bir canlı web sitesine veya web uygulamasına doğrudan Chrome'da açıklama eklemesine ve düzenlemesine olanak tanır. Artık ekran görüntüleri, video görüşmeleri ve bitmek bilmeyen e-posta ve sohbetlerle zaman ve enerji harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sayfayı geliştir...
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu an...
Lightrun
lightrun.com
2021 Gartner Cool Vendor adlı Lightrun, geliştiricilerin talep üzerine gerçek zamanlı olarak üretim ve hazırlama ortamlarına güvenli bir şekilde günlükler, ölçümler ve izlemeler eklemesine olanak tanıyan IDE'de yerel bir gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama platformu oluşturur. Düzeltme, yeniden dağı...
Ybug
ybug.io
Ybug, web sitenizin kullanıcıları veya testçilerinden görsel geri bildirim ve hata raporları almayı kolaylaştırır. Kullanıcılarınıza/test uzmanlarınıza bir Geri Bildirim Widget'ı veya Tarayıcı uzantısı sağlayın ve açıklamalı ekran görüntüleri ile birlikte geri bildirim göndermelerine izin verin. Ybu...
Aiveo
aiveo.ca
Ekibinizin benzersiz sürecine uyacak şekilde özelleştirilebilen basit bir sorun izleyici. Aiveo, planlamadan çalışmaya ve raporlamaya kadar projenizin başından sonuna kadar yanınızdadır. Aiveo, her büyüklükteki ekip için basit, özelleştirilebilir bir sorun izleyicidir.
W3Dart
w3dart.com
W3Dart, web sitesi hata raporlamasını kolaylaştıran Görsel geri bildirim aracıdır. Web sitesi geribildiriminiz ve Hata takibinizde zamanınızın %20'sinden tasarruf edin.
Shake
shakebugs.com
Uygulamanızdaki veya web'inizdeki gerçek sorunları düzeltmek için gerçek olmayan veriler elde edin. Shake yalnızca bir hata ve çökme raporlama aracı değildir; tüm geliştiricileri, CTO'ları ve test uzmanlarını aynı sayfada buluşturur.
Seagence
seagence.com
Seagence bir üretim izleme çözümüdür. Seagence, Makine Öğrenimi ile birlikte Yürütme Yolu Teknolojisini kullanarak, tüm üretim kusurlarını, ortaya çıktıkça temel nedeni ile birlikte ortaya çıkarır ve uyarır. Seagence'ın sağladığı kusurlar ve bunların temel nedenleri elinizde olduğunda, bozuk kodu dü...
PageShare
pageshare.dev
PageShare, web uygulamaları için görsel bir inceleme ve hata inceleme aracıdır. Herhangi bir web sitesi veya web uygulaması hakkında yorum yapmanıza ve etkileşimli kayıtlarla hataları doğru bağlamda görmenize olanak tanır. Tüm ekibinizle doğrudan bir tarayıcıdan kullanabilirsiniz. Kod uygulama geri ...
Owltics
owltics.com
Ekibinizin hataları yalnızca 2 tıklamayla daha hızlı raporlamasına yardımcı olmak için bir B2B uygulaması geliştirdik. Her hata için Konsol, Ağ, Etkinlikler, Yerel depolama ve Cihaz bilgileri gibi günlükleri yakalarız. Bu günlükler Jira/Slack'e gönderilebilir. Bu verilerle geliştiriciler artık hatal...
LogMill
logmill.io
Bir geliştirici, testçi veya müşteri destek ekibinin üyesiyseniz LogMill yeni ve en iyi aracınızdır. LogMill, uygulamanızın durumunu izlemek ve herhangi bir hata bulunduğunda sizi bilgilendirmek için akıllı sensörler kullanır; böylece hatayı düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenize olanak...
Finotes
finotes.com
Finotes, 2018'de kurulan bir Delaware Corp olan Finotes Inc'in bir ürünüdür. Ürün, mobil uygulama geliştiricilerinin hataları tespit etmesine ve bunları yeniden oluşturmak için olası tüm verileri toplamasına yardımcı olur. Bu, geliştiricilerin sorunları daha hızlı düzeltmelerine yardımcı olur. ⦿ Bel...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud, Node.js canlı uygulamaları için günlük kaydı ve hata ayıklamayı kolaylaştırmaya yardımcı olan bir hata izleme çözümüdür. Platform, hata izleme, yavaş istek günlüğü ve merkezi günlük kaydı gibi çeşitli işlevler sunar. Errsole ayrıca E-posta veya Slack aracılığıyla gerçek zamanlı hata b...
Errorception
errorception.com
Errorception, JavaScript hatalarını bulmaya yardımcı olur ve hataları birlikte gruplandırır.
Disbug
disbug.io
Disbug, sesli anlatımla ekranı kaydetmenize ve tek bir tıklamayla teknik günlüklerle birlikte jira'ya göndermenize olanak tanıyan bir krom uzantısıdır. QA'dan düzeltmeye kadar, hata düzeltmede büyük miktarda zaman kazanın. Testçiler için daha kolay, geliştiriciler için daha verimli!
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcıların karşılaştığı hatalardan daha hızlı kurtulmasına yardımcı olur. Bugpilot ile Müşteri Desteği ve Mühendisler, hataları anlamak, sorun gidermek ve düzeltmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları saniyeler içinde alır. Yapay zeka destekli otopilotumuz sayesind...