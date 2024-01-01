Web uygulamaları için uygulama mağazası
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Hata Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Hata izleme yazılımı veya sorun izleme yazılımı, kalite güvence (QA) ve yazılım geliştirme ekipleri tarafından yazılım hatalarını ve sorunlarını bildirmek için kullanılan yazılımı ifade eder. İyi bir yazılım geliştirme için kapsamlı hata takibi şarttır. Hata izleme yazılımı, bir hatanın nasıl yeniden oluşturulacağını ve bir sorunun ne kadar yaygın olduğunu açıklayan bir havuz sağlar ve bir işletmenin birçok proje veya uygulamadaki farklı hataları ayırmasına, önceliklendirmesine, sıralamasına ve bunlar hakkında iletişim sağlamasına olanak tanır. Hata izleme yazılımı genellikle bir (QA) ekibi tarafından yönetilir ve hataların düzeltilip düzeltilmeyeceği, nasıl ve ne zaman düzeltileceği konusunda geliştiricilerle, işletmeyle ve çoğunlukla müşterilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmalarına olanak tanır. Hata takip yazılımı Proje Yönetimi, Geliştirme ve Test Otomasyonu araçlarıyla entegre olabilir.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
Sentry
sentry.io
Sentry, hata raporlamaya odaklanan, platformlar arası uygulama izleme aracıdır.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne, işletmeleri penetrasyon test uzmanları ve siber güvenlik araştırmacılarıyla buluşturan bir güvenlik açığı koordinasyonu ve hata ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte kitle kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin temel taşları olarak benimseyen ve ku...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
todo.vu
todo.vu
Neleri başarabileceğinizi görün! Serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için görev yönetimi, zaman takibi ve faturalandırma.
Zoho BugTracker
zoho.com
Otomatik hata izleme özelliğine sahip harika yazılımlar gönderin. Hataları kolayca yönetmenize ve harika ürünleri zamanında teslim etmenize yardımcı olan basit, hızlı ve ölçeklenebilir bir hata izleme yazılımı.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar, geliştiriciler için gerçek zamanlı hata izleme ve hata ayıklama araçları sağlar. JavaScript, PHP, Ruby, Python, Node.js, Android, iOS, Apex ve daha fazla dil desteklenir.
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag, mobil uygulamalar için sınıfının en iyisi işlevselliğe sahip hata izleme ve raporlama yazılımıdır. Aracımız kullanıcıları hatalar, hatalar ve daha fazlası konusunda uyarır. Ücretsiz deneme!
Assembla
assembla.com
Bulutta Güvenli Git, yazılım geliştirme ve kaynak kodu yönetimi. Assembla, bulutta Git, Perforce ve NextGenSVN sunan dünyadaki tek çoklu depo platformudur.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Marker.io
marker.io
Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.
DoneDone
donedone.com
Basit Sayı Takipçisi. Kolay Yardım Masası Yazılımı. İşi Bitirin. Hata takibi, görev yönetimi ve müşteri desteği, ekibinizin ve müşterilerinizin seveceği tek bir basit uygulamada.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Raygun
raygun.com
X-ray görüşünü kodunuza dahil edin Raygun, web ve mobil uygulamalarınızın kalitesi ve performansı hakkında anında görünürlük sağlar. Müşterilerinize daha iyi deneyimler sunmak için sorunları daha hızlı tespit edin, çoğaltın ve çözün.
Ruttl
ruttl.com
ruttl, tıpkı statik web siteleri için olan InVision gibi, canlı web siteleri için ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracıdır. Canlı bir web sitesi veya hazırlama bağlantısı üzerinden müşterinizden geri bildirim ve ekibinizden girdiler alabilirsiniz. Size canlı web sitelerini düzenleme, web proje...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd, web ajansları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için ekipler arasındaki iletişimi geliştiren görsel bir hata izleme web sitesi geri bildirim aracıdır.
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.
Honeycomb
honeycomb.io
En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı gibi keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test s...
Axosoft
axosoft.com
Atik proje Yönetimi. Geliştirici ekipleri için Yazılım Scrum, hata izleme, yardım masası ve wiki yazılımı.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Memfault
memfault.com
IoT Cihazlarınız için Bulutta Hata Ayıklama ve Gözlemlenebilirlik. Android ve MCU tabanlı cihazlarınızı Memfault ile yükselterek riski azaltın, ürünleri daha hızlı gönderin ve sorunları proaktif bir şekilde çözün.
Webvizio
webvizio.com
Webvizio, yöneticilerin ve ekiplerin web sitesi revizyonları üzerinde gerçek zamanlı olarak kolayca işbirliği yapması için tasarlanmış ücretsiz bir web sitesi geri bildirim aracı ve web sitesi inceleme yazılımıdır. Web sitesi geliştirme konusunda işbirliği zor olabilir. Kontrolü ele alın ve ekipleri...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, hata ödülü, sızma testi ve güvenlik açığı açıklama programlarımız aracılığıyla riski azaltmak ve güvenlik yatırım getirisini artırmak için seçkin güvenlik araştırmacılarıyla birlikte çalışır.
Dynatrace
dynatrace.com
Birleşik gözlemlenebilirlik ve güvenlik Nedensel yapay zeka tarafından desteklenen tek analiz ve otomasyon platformuyla bulut karmaşıklığını basitleştirin ve daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde yenilik yapın.
Bugzilla
bugzilla.org
Bugzilla, yazılım geliştirmeyi yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir sunucu yazılımıdır.
Launchable
launchableinc.com
Launchable'ın Akıllı Test Arıza Teşhis Sistemi, en kritik sorunları saptayarak ve bunlara odaklanarak geleneksel hata önceliklendirme engellerini çözer. Başlatılabilir'i, test hatalarını tanımlama, kategorilere ayırma ve ele alma sürecini kolaylaştırmak ve sonuçta hata önceliklendirme iş akışınızı h...
Scout APM
scoutapm.com
Scout APM, geliştiricilerin performans sorunlarını müşteriler görmeden bulmasına ve düzeltmesine yardımcı olarak sorun gidermeyi kolaylaştıran uygulama performansı izleme aracıdır. Gerçek zamanlı uyarı, geliştirici merkezli kullanıcı arayüzü ve darboğazları doğrudan kaynak koduna bağlayan izleme man...
Iteration X
iterationx.com
Iteration X, ekiplerin herhangi bir canlı web sitesine veya web uygulamasına doğrudan Chrome'da açıklama eklemesine ve düzenlemesine olanak tanır. Artık ekran görüntüleri, video görüşmeleri ve bitmek bilmeyen e-posta ve sohbetlerle zaman ve enerji harcamanıza gerek yok. Herhangi bir sayfayı geliştir...
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv'in Pentesting'i ve tam olarak yönetilen Hizmet Olarak Bug Bounty'si, güvenlik ekiplerinin, geleneksel hata ödülü ve manuel testlerin karmaşıklığı, maliyeti ve zorlukları olmadan, etkili güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce keşfetmelerine yardımcı olur. Inspectiv platformu, öncelikli...
BugBase
bugbase.ai
BugBase, yeni kurulan şirketlere ve kuruluşlara güvenlik açıklarını etkili bir şekilde tanımlama, yönetme ve azaltma konusunda yardımcı olmak için hata ödül programları ve yeni nesil sızma testi (VAPT) gibi kapsamlı güvenlik operasyonlarını yürüten bir Sürekli Güvenlik Açığı Değerlendirme Platformud...
YesWeHack
yeswehack.com
2015 yılında kurulan YesWeHack, küresel bir Bug Bounty ve VDP Platformudur. YesWeHack, şirketlere Bug Bounty (keşfedilen güvenlik açığı başına ödeme) ile siber güvenliğe yenilikçi bir yaklaşım sunuyor; 170 ülkede 45.000'den fazla siber güvenlik uzmanını (etik bilgisayar korsanları) kuruluşlarla birl...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu a...
Lightrun
lightrun.com
Geliştirici Gözlemlenebilirlik Platformu - canlı prodüksiyon uygulamalarında IDE'nizdeki günlükleri, ölçümleri ve izleri güvenli ve dinamik bir şekilde yönetin.
Ybug
ybug.io
Anlamlı web sitesi geri bildirimleri toplayın. Ybug, web sitesi kullanıcılarının açıklamalı ekran görüntüleri ile görsel geri bildirim göndermesine olanak tanır ve kullanıcı ortamı hakkında bağlamsal bilgileri otomatik olarak ekler.
Zipy.ai
zipy.ai
Geleneksel araçlar önünüze bir hata listesi sunabilir, ancak Zipy size gerçek zamanlı müşteri yolculukları aracılığıyla hangilerinin önemli olduğunu söyler.
Aiveo
aiveo.ca
Kolaylaştırılmış Proje Yönetimi. Aiveo ile projelerinizi zamanında teslim etmek için ilerlemeyi organize edin, planlayın ve izleyin
W3Dart
w3dart.com
W3Dart, web sitesi hata raporlamasını kolaylaştıran Görsel geri bildirim aracıdır. Web sitesi geribildiriminiz ve Hata takibinizde zamanınızın %20'sinden tasarruf edin.
Shake
shakebugs.com
Uygulamanızdaki veya web'inizdeki gerçek sorunları düzeltmek için gerçek olmayan veriler elde edin. Shake yalnızca bir hata ve çökme raporlama aracı değildir; tüm geliştiricileri, CTO'ları ve test uzmanlarını aynı sayfada buluşturur.
Seagence
seagence.com
Seagence bir üretim izleme çözümüdür. Seagence, Makine Öğrenimi ile birlikte Yürütme Yolu Teknolojisini kullanarak, tüm üretim kusurlarını, ortaya çıktıkça temel nedeni ile birlikte ortaya çıkarır ve uyarır. Seagence'ın sağladığı kusurlar ve bunların temel nedenleri elinizde olduğunda, bozuk kodu dü...
PageShare
pageshare.dev
PageShare, web uygulamaları için görsel bir inceleme ve hata inceleme aracıdır. Herhangi bir web sitesi veya web uygulaması hakkında yorum yapmanıza ve etkileşimli kayıtlarla hataları doğru bağlamda görmenize olanak tanır. Tüm ekibinizle doğrudan bir tarayıcıdan kullanabilirsiniz. Kod uygulama geri ...
Owltics
owltics.com
Ekibinizin hataları yalnızca 2 tıklamayla daha hızlı raporlamasına yardımcı olmak için bir B2B uygulaması geliştirdik. Her hata için Konsol, Ağ, Etkinlikler, Yerel depolama ve Cihaz bilgileri gibi günlükleri yakalarız. Bu günlükler Jira/Slack'e gönderilebilir. Bu verilerle geliştiriciler artık hatal...
LogMill
logmill.io
Bir geliştirici, testçi veya müşteri destek ekibinin üyesiyseniz LogMill yeni ve en iyi aracınızdır. LogMill, uygulamanızın durumunu izlemek ve herhangi bir hata bulunduğunda sizi bilgilendirmek için akıllı sensörler kullanır; böylece hatayı düzeltmek için hızlı bir şekilde harekete geçmenize olanak...
Finotes
finotes.com
Finotes, 2018'de kurulan bir Delaware Corp olan Finotes Inc'in bir ürünüdür. Ürün, mobil uygulama geliştiricilerinin hataları tespit etmesine ve bunları yeniden oluşturmak için olası tüm verileri toplamasına yardımcı olur. Bu, geliştiricilerin sorunları daha hızlı düzeltmelerine yardımcı olur. ⦿ Bel...
errsole
errsole.com
Errsole Cloud, Node.js canlı uygulamaları için günlük kaydı ve hata ayıklamayı kolaylaştırmaya yardımcı olan bir hata izleme çözümüdür. Platform, hata izleme, yavaş istek günlüğü ve merkezi günlük kaydı gibi çeşitli işlevler sunar. Errsole ayrıca E-posta veya Slack aracılığıyla gerçek zamanlı hata b...
Errorception
errorception.com
Errorception, JavaScript hatalarını bulmaya yardımcı olur ve hataları birlikte gruplandırır.
Disbug
disbug.io
Disbug, sesli anlatımla ekranı kaydetmenize ve tek bir tıklamayla teknik günlüklerle birlikte jira'ya göndermenize olanak tanıyan bir krom uzantısıdır. QA'dan düzeltmeye kadar, hata düzeltmede büyük miktarda zaman kazanın. Testçiler için daha kolay, geliştiriciler için daha verimli!
Bugpilot
bugpilot.com
Bugpilot, SaaS ekiplerinin kullanıcıların karşılaştığı hatalardan daha hızlı kurtulmasına yardımcı olur. Bugpilot ile Müşteri Desteği ve Mühendisler, hataları anlamak, sorun gidermek ve düzeltmek için ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları saniyeler içinde alır. Yapay zeka destekli otopilotumuz sayesind...
Shakebug
shakebug.com
Shakebug, geliştiricilerin hatayı ve çökmeleri görmesine olanak tanıyan bir sorun izleme aracı olarak da bilinen hata ve çökme raporlama aracıdır. Araç, geliştiricilerin zor ve zaman alan hata ve kilitlenme raporlama görevini ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır.
BetterBugs
betterbugs.io
BetterBugs, teknik ve teknik olmayan ekiplerin (geliştiriciler, QA'lar, tasarımcılar, destek ve diğerleri) sorun çözümü için geri dönüş süresini katlanarak azaltmak amacıyla saniyeler içinde veri açısından zengin hata raporları oluşturmasına yardımcı olan bir hata izleme ve yönetim aracıdır.