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Tarayıcı Yalıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Tarayıcı izolasyon yazılımı, kullanıcılara sanal, soyutlanmış web tarayıcıları sağlayarak şirketlerin uç noktaları korumasını sağlar. Bu yalıtılmış tarayıcılar, web tarama etkinliğini uç noktadan ayırır; böylece bir ihlal veya kötü amaçlı yazılım bulaşması durumunda cihazın kendisi değil, yalnızca tarayıcı tehlikeye girer. Şirketler, birden fazla uzak uç noktada güvenlik politikalarını uygulamak için bu araçları uygulayarak yöneticilere erişim üzerinde gelişmiş kontrol ve kullanıcı ağları ve cihazları genelinde gelişmiş tehdit görünürlüğü sağlar. Bu ürünler, tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde sunarak kullanıcıların uç nokta cihazlarını korurken web uygulamalarına ve potansiyel olarak riskli sitelere erişmesini kolaylaştırır. Bu araçlardan bazıları, öncelikle site erişilebilirliğini ve URL filtrelemeyi kontrol eden güvenli web ağ geçitlerine benzese de, tarayıcı izolasyon çözümleri, tamamen yalıtılmış web yürütme ortamları oluşturarak daha da ileri gider.

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Citrix Cloud

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix Cloud, sanal uygulama ve masaüstü yönetimi sunan, güvenli ve ölçeklenebilir bir platformdur. Herhangi bir cihazdan erişim sağlar ve merkezi yönetim imkanı tanır.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

Apozy

Apozy

apozy.com

Apozy uygulaması, web tarayıcı izolasyonu ile tehlikeli siteleri tıklama anında otomatik olarak etkisiz hale getirir.

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