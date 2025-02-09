Tarayıcı Yalıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Tarayıcı izolasyon yazılımı, kullanıcılara sanal, soyutlanmış web tarayıcıları sağlayarak şirketlerin uç noktaları korumasını sağlar. Bu yalıtılmış tarayıcılar, web tarama etkinliğini uç noktadan ayırır; böylece bir ihlal veya kötü amaçlı yazılım bulaşması durumunda cihazın kendisi değil, yalnızca tarayıcı tehlikeye girer. Şirketler, birden fazla uzak uç noktada güvenlik politikalarını uygulamak için bu araçları uygulayarak yöneticilere erişim üzerinde gelişmiş kontrol ve kullanıcı ağları ve cihazları genelinde gelişmiş tehdit görünürlüğü sağlar. Bu ürünler, tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde sunarak kullanıcıların uç nokta cihazlarını korurken web uygulamalarına ve potansiyel olarak riskli sitelere erişmesini kolaylaştırır. Bu araçlardan bazıları, öncelikle site erişilebilirliğini ve URL filtrelemeyi kontrol eden güvenli web ağ geçitlerine benzese de, tarayıcı izolasyon çözümleri, tamamen yalıtılmış web yürütme ortamları oluşturarak daha da ileri gider.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix, kuruluşlara dijital çalışma alanlarını optimize etme gücü veren güvenli, ölçeklenebilir BT çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Citrix platformu, üretkenliği artırmak ve BT yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış, uygulama ve masaüstü sanallaştırma, uç nokta yönetimi ve güvenli erişim çözümleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunar. Hibrit iş gücünü desteklemeye odaklanan Citrix, işletmelerin kritik uygulamaları ve verileri herhangi bir cihazda güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanırken cihaz yönetimini basitleştirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Platform aynı zamanda sıfır güven erişimi ve gözlemlenebilirlik yoluyla güvenliği vurgulayarak kuruluşların hassas bilgileri korumasına ve uyumluluğu sağlamasına yardımcı oluyor. Citrix, sağlık hizmetleri, finansal hizmetler, kamu ve eğitim dahil olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet vererek belirli iş ihtiyaçlarını karşılamak için özel çözümler sunar. Citrix, inovasyon ve iş birliği yoluyla bulut tabanlı ve şirket içi BT ortamlarındaki gelişmeleri desteklemeye devam ediyor.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
Apozy
apozy.com
Dünya çapında en çok hedef alınan şirketler, Yerel Tarayıcı İzolasyonunu kullanarak tehlikeli web sitelerini tıklama anında otomatik olarak etkisiz hale getirmek için Apozy'nin Tarayıcı Savunma Platformu Airlock'a güveniyor.
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