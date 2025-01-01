En Popüler Son Eklenenler Tarayıcı Yalıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman

Tarayıcı izolasyon yazılımı, kullanıcılara sanal, soyutlanmış web tarayıcıları sağlayarak şirketlerin uç noktaları korumasını sağlar. Bu yalıtılmış tarayıcılar, web tarama etkinliğini uç noktadan ayırır; böylece bir ihlal veya kötü amaçlı yazılım bulaşması durumunda cihazın kendisi değil, yalnızca tarayıcı tehlikeye girer. Şirketler, birden fazla uzak uç noktada güvenlik politikalarını uygulamak için bu araçları uygulayarak yöneticilere erişim üzerinde gelişmiş kontrol ve kullanıcı ağları ve cihazları genelinde gelişmiş tehdit görünürlüğü sağlar. Bu ürünler, tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde sunarak kullanıcıların uç nokta cihazlarını korurken web uygulamalarına ve potansiyel olarak riskli sitelere erişmesini kolaylaştırır. Bu araçlardan bazıları, öncelikle site erişilebilirliğini ve URL filtrelemeyi kontrol eden güvenli web ağ geçitlerine benzese de, tarayıcı izolasyon çözümleri, tamamen yalıtılmış web yürütme ortamları oluşturarak daha da ileri gider.