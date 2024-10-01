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Tarayıcı Yalıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sri Lanka
Tarayıcı izolasyon yazılımı, kullanıcılara sanal, soyutlanmış web tarayıcıları sağlayarak şirketlerin uç noktaları korumasını sağlar. Bu yalıtılmış tarayıcılar, web tarama etkinliğini uç noktadan ayırır; böylece bir ihlal veya kötü amaçlı yazılım bulaşması durumunda cihazın kendisi değil, yalnızca tarayıcı tehlikeye girer. Şirketler, birden fazla uzak uç noktada güvenlik politikalarını uygulamak için bu araçları uygulayarak yöneticilere erişim üzerinde gelişmiş kontrol ve kullanıcı ağları ve cihazları genelinde gelişmiş tehdit görünürlüğü sağlar. Bu ürünler, tarayıcıyı sorunsuz bir şekilde sunarak kullanıcıların uç nokta cihazlarını korurken web uygulamalarına ve potansiyel olarak riskli sitelere erişmesini kolaylaştırır. Bu araçlardan bazıları, öncelikle site erişilebilirliğini ve URL filtrelemeyi kontrol eden güvenli web ağ geçitlerine benzese de, tarayıcı izolasyon çözümleri, tamamen yalıtılmış web yürütme ortamları oluşturarak daha da ileri gider.
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Citrix Cloud
citrix.com
Citrix, kuruluşlara dijital çalışma alanlarını optimize etme gücü veren güvenli, ölçeklenebilir BT çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Citrix platformu, üretkenliği artırmak ve BT yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış, uygulama ve masaüstü sanallaştırma, uç nokta yönetimi ve güvenli erişim çözüm...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iy...
Apozy
apozy.com
Dünya çapında en çok hedef alınan şirketler, Yerel Tarayıcı İzolasyonunu kullanarak tehlikeli web sitelerini tıklama anında otomatik olarak etkisiz hale getirmek için Apozy'nin Tarayıcı Savunma Platformu Airlock'a güveniyor.