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En Popüler Son Eklenenler İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İhlal ve saldırı simülasyonu (BAS) yazılımı, gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerini kopyalayarak işletmelerin olay müdahale planlarını hazırlamasına ve güvenlik sistemlerindeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemesine yardımcı olur. Bu simülasyonlar, çalışanlara sahte kimlik avı e-postaları göndermeyi veya bir şirketin web uygulaması güvenlik duvarını aşmaya çalışmayı içerebilir. Birçok BAS aracı, yapay zeka destekli tehdit mantığı ve sürekli testlerle otomatikleştirilmiş simülasyonlar sunarak ekiplerin güvenlik olaylarına etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olmasını sağlar. Bu simülasyonlar genellikle günün her saatinde mevcuttur ve işletmeler, özellikle güvenlik sistemleri güncellendiğinde veya politikalar revize edildiğinde bunları sıklıkla periyodik olarak çalıştırır. Bu simüle edilmiş saldırılar olmadan güvenlik operasyonlarının etkinliğini ölçmek zor olabilir. Özelleştirilmiş simülasyonlar, farklı alanları veya belirli ortamları hedef alan çeşitli tehditleri taklit ederek işletmelerin değerlendirme yapmasına ve güçlendirmesine yardımcı olabilir