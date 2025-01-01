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İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı
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İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İhlal ve saldırı simülasyonu (BAS) yazılımı, gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerini kopyalayarak işletmelerin olay müdahale planlarını hazırlamasına ve güvenlik sistemlerindeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemesine yardımcı olur. Bu simülasyonlar, çalışanlara sahte kimlik avı e-postaları göndermeyi veya bir şirketin web uygulaması güvenlik duvarını aşmaya çalışmayı içerebilir. Birçok BAS aracı, yapay zeka destekli tehdit mantığı ve sürekli testlerle otomatikleştirilmiş simülasyonlar sunarak ekiplerin güvenlik olaylarına etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olmasını sağlar. Bu simülasyonlar genellikle günün her saatinde mevcuttur ve işletmeler, özellikle güvenlik sistemleri güncellendiğinde veya politikalar revize edildiğinde bunları sıklıkla periyodik olarak çalıştırır. Bu simüle edilmiş saldırılar olmadan güvenlik operasyonlarının etkinliğini ölçmek zor olabilir. Özelleştirilmiş simülasyonlar, farklı alanları veya belirli ortamları hedef alan çeşitli tehditleri taklit ederek işletmelerin değerlendirme yapmasına ve güçlendirmesine yardımcı olabilir

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Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate, kuruluşların güvenlik açıklarını tespit edip test etmelerini sağlayan bir siber güvenlik platformudur. Saldırı simülasyonları ile güvenlik duruşunu güçlendirir.

Validato

Validato

validato.io

Validato, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek için siber saldırıları simüle eden bir sürekli güvenlik doğrulama platformudur.

Picus Security

Picus Security

picussecurity.com

Picus Security, güvenlik açıklarını doğrulayan, önceliklendiren ve hızlı çözümler sunan bir siber güvenlik platformudur.

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