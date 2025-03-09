İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İhlal ve saldırı simülasyonu (BAS) yazılımı, gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerini kopyalayarak işletmelerin olay müdahale planlarını hazırlamasına ve güvenlik sistemlerindeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemesine yardımcı olur. Bu simülasyonlar, çalışanlara sahte kimlik avı e-postaları göndermeyi veya bir şirketin web uygulaması güvenlik duvarını aşmaya çalışmayı içerebilir. Birçok BAS aracı, yapay zeka destekli tehdit mantığı ve sürekli testlerle otomatikleştirilmiş simülasyonlar sunarak ekiplerin güvenlik olaylarına etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olmasını sağlar. Bu simülasyonlar genellikle günün her saatinde mevcuttur ve işletmeler, özellikle güvenlik sistemleri güncellendiğinde veya politikalar revize edildiğinde bunları sıklıkla periyodik olarak çalıştırır. Bu simüle edilmiş saldırılar olmadan güvenlik operasyonlarının etkinliğini ölçmek zor olabilir. Özelleştirilmiş simülasyonlar, farklı alanları veya belirli ortamları hedef alan çeşitli tehditleri taklit ederek işletmelerin değerlendirme yapmasına ve güçlendirmesine yardımcı olabilir
Yeni Uygulama Gönder
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, endüstrinin en kapsamlı ve kullanıcı dostu İhlal ve Saldırı Simülasyon teknolojisini temel alan lider bir Güvenlik Doğrulama Platformudur. Güvenlik ekiplerine, saldırganın görüşünü alarak dinamik bir tehdit ortamında savunmaları sürekli olarak test etme ve güçlendirme yetkisi veriyoruz. Cymulate, şirket içi, Bulut ve Kubernetes ortamlarında EDR'den e-posta ağ geçitlerine, web ağ geçitlerine, SIEM, WAF ve daha fazlasına kadar güvenlik kontrollerinden oluşan geniş bir teknoloji ittifakıyla entegre olarak bir saat içinde dağıtılır. Müşteriler, MITRE ATT&CK® çerçevesinde mevcut savunma yatırımlarını uçtan uca optimize ederek genel güvenlik duruşunda daha fazla önleme, tespit ve iyileştirme elde edildiğini görüyor. Platform, tüm olgunluk seviyeleri için dağıtımı ve kullanımı basit olan ve sürekli güncellenen, kullanıma hazır, uzman ve tehdit istihbaratı odaklı risk değerlendirmeleri sağlar. Ayrıca, benzersiz ortamlara ve güvenlik politikalarına göre uyarlanmış sızma senaryoları ve gelişmiş saldırı kampanyaları oluşturarak kırmızı ve mor ekip oluşturmayı oluşturmak ve otomatikleştirmek için açık bir çerçeve sağlar.
Defendify
defendify.com
Defendify, kuruluşlar için çok katmanlı siber güvenlik çözümleri sunan kapsamlı bir yönetim platformudur. Eğitim, değerlendirme ve tehdit yanıtı sağlar.
Pentera
pentera.io
Pentera, kuruluşların siber güvenlik katmanlarını test etmelerini sağlayan otomatik güvenlik doğrulama platformudur.
Picus Security
picussecurity.com
Silolanmış veri kaynaklarındaki kritik sorunları önceliklendirin, riskleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın ve boşlukları hızlı bir şekilde kapatmak için tek tıklamayla azaltımları devreye alın.
Validato
validato.io
Validato, üretimde kullanımı güvenli İhlal ve Saldırı Simülasyonlarını kullanan, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek ve doğrulamak için saldırgan siber saldırı yöntemlerini simüle eden sürekli bir güvenlik doğrulama platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.