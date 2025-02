İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

Pentera

pentera.io

Otomatik Güvenlik Doğrulama alanında kategori lideri olan Pentera, her kuruluşun tüm siber güvenlik katmanlarının bütünlüğünü kolaylıkla test etmesine olanak tanır ve gerçek, güncel güvenlik açıklarını her an, her ölçekte ortaya çıkarır. Dünya çapında binlerce güvenlik uzmanı ve hizmet sağlayıcı, güvenlik açıklarını kötüye kullanılmadan önce iyileştirmeye rehberlik etmek ve kapatmak için Pentera'yı kullanıyor. Müşterileri arasında Casey's Genel Mağazaları, Emeria, LuLu International Exchange, IP Telecom PT, BrewDog, City National Bank, Schmitz Cargobull ve MBC Group bulunmaktadır. Pentera, K1 Investment Management, Insight Partners, Blackstone, Evolution Equity Partners ve AWZ gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://pentera.io/ adresini ziyaret edin.