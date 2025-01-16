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İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guyana
İhlal ve saldırı simülasyonu (BAS) yazılımı, gerçek dünyadaki güvenlik tehditlerini kopyalayarak işletmelerin olay müdahale planlarını hazırlamasına ve güvenlik sistemlerindeki potansiyel güvenlik açıklarını belirlemesine yardımcı olur. Bu simülasyonlar, çalışanlara sahte kimlik avı e-postaları göndermeyi veya bir şirketin web uygulaması güvenlik duvarını aşmaya çalışmayı içerebilir. Birçok BAS aracı, yapay zeka destekli tehdit mantığı ve sürekli testlerle otomatikleştirilmiş simülasyonlar sunarak ekiplerin güvenlik olaylarına etkili bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olmasını sağlar. Bu simülasyonlar genellikle günün her saatinde mevcuttur ve işletmeler, özellikle güvenlik sistemleri güncellendiğinde veya politikalar revize edildiğinde bunları sıklıkla periyodik olarak çalıştırır. Bu simüle edilmiş saldırılar olmadan güvenlik operasyonlarının etkinliğini ölçmek zor olabilir. Özelleştirilmiş simülasyonlar, farklı alanları veya belirli ortamları hedef alan çeşitli tehditleri taklit ederek işletmelerin değerlendirme yapmasına ve güçlendirmesine yardımcı olabilir
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Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate, endüstrinin en kapsamlı ve kullanıcı dostu İhlal ve Saldırı Simülasyon teknolojisini temel alan lider bir Güvenlik Doğrulama Platformudur. Güvenlik ekiplerine, saldırganın görüşünü alarak dinamik bir tehdit ortamında savunmaları sürekli olarak test etme ve güçlendirme yetkisi veriyoruz. Cymulate, şirket içi, Bulut ve Kubernetes ortamlarında EDR'den e-posta ağ geçitlerine, web ağ geçitlerine, SIEM, WAF ve daha fazlasına kadar güvenlik kontrollerinden oluşan geniş bir teknoloji ittifakıyla entegre olarak bir saat içinde dağıtılır. Müşteriler, MITRE ATT&CK® çerçevesinde mevcut savunma yatırımlarını uçtan uca optimize ederek genel güvenlik duruşunda daha fazla önleme, tespit ve iyileştirme elde edildiğini görüyor. Platform, tüm olgunluk seviyeleri için dağıtımı ve kullanımı basit olan ve sürekli güncellenen, kullanıma hazır, uzman ve tehdit istihbaratı odaklı risk değerlendirmeleri sağlar. Ayrıca, benzersiz ortamlara ve güvenlik politikalarına göre uyarlanmış sızma senaryoları ve gelişmiş saldırı kampanyaları oluşturarak kırmızı ve mor ekip oluşturmayı oluşturmak ve otomatikleştirmek için açık bir çerçeve sağlar.
Defendify
defendify.com
2017 yılında kurulan Defendify, sürekli rehberlik ve destek sunan uzmanlar tarafından desteklenen, artan güvenlik ihtiyaçları olan kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Siber Güvenlik®'e öncülük ediyor. Birden fazla koruma katmanı sunan Defendify, insanlar, süreçler ve teknoloji genelinde siber güvenliği sürekli olarak güçlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform sağlar. Defendify ile kuruluşlar siber güvenlik değerlendirmelerini, testlerini, politikalarını, eğitimlerini, tespitlerini, müdahalelerini ve kontrol altına alma süreçlerini tek bir birleştirilmiş ve uygun maliyetli siber güvenlik çözümünde kolaylaştırıyor. 3 katman, 13 çözüm, 1 platform şunları içerir: • Yönetilen Tespit ve Müdahale • Siber Olay Müdahale Planı • Siber Güvenlik Tehdit Uyarıları • Kimlik Avı Simülasyonları • Siber Güvenlik Farkındalığı Eğitimi • Siber Güvenlik Farkındalığı Videoları • Siber Güvenlik Farkındalığı Posterleri ve Grafikleri • Teknoloji Kabul Edilebilir Kullanım Politikası • Siber Güvenlik Riski Değerlendirmeler • Sızma Testi • Güvenlik Açığı Taraması • Güvenliği Tehlikeye Girmiş Şifre Taraması • Web Sitesi Güvenliği Taraması Defendify'ı çalışırken görün www.deefendify.com.
Pentera
pentera.io
Otomatik Güvenlik Doğrulama alanında kategori lideri olan Pentera, her kuruluşun tüm siber güvenlik katmanlarının bütünlüğünü kolaylıkla test etmesine olanak tanır ve gerçek, güncel güvenlik açıklarını her an, her ölçekte ortaya çıkarır. Dünya çapında binlerce güvenlik uzmanı ve hizmet sağlayıcı, güvenlik açıklarını kötüye kullanılmadan önce iyileştirmeye rehberlik etmek ve kapatmak için Pentera'yı kullanıyor. Müşterileri arasında Casey's Genel Mağazaları, Emeria, LuLu International Exchange, IP Telecom PT, BrewDog, City National Bank, Schmitz Cargobull ve MBC Group bulunmaktadır. Pentera, K1 Investment Management, Insight Partners, Blackstone, Evolution Equity Partners ve AWZ gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için https://pentera.io/ adresini ziyaret edin.
Picus Security
picussecurity.com
Silolanmış veri kaynaklarındaki kritik sorunları önceliklendirin, riskleri gerçek zamanlı olarak doğrulayın ve boşlukları hızlı bir şekilde kapatmak için tek tıklamayla azaltımları devreye alın.
Validato
validato.io
Validato, üretimde kullanımı güvenli İhlal ve Saldırı Simülasyonlarını kullanan, güvenlik kontrol yapılandırmalarını test etmek ve doğrulamak için saldırgan siber saldırı yöntemlerini simüle eden sürekli bir güvenlik doğrulama platformudur.