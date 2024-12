İhlal ve Saldırı Simülasyonu (BAS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gabon

Pentera

pentera.io

Otomatik Güvenlik Doğrulama alanında kategori lideri olan Pentera, her kuruluşun tüm siber güvenlik katmanlarının bütünlüğünü kolaylıkla test etmesine olanak tanır ve gerçek, güncel güvenlik açıklarını her an, her ölçekte ortaya çıkarır. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce güvenlik uzmanı ve hizmet...