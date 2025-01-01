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Marka Koruma Yazılımı
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Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.

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Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.

The Search Monitor

The Search Monitor

thesearchmonitor.com

Arama Monitörü, dijital reklam faaliyetlerini izleyip analiz ederek marka uyumluluğu ve rekabetçi bilgileri sağlar.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

ShoppingScraper

ShoppingScraper

shoppingscraper.com

ShoppingsCraper, çevrimiçi mağazalardan fiyat ve ürün verilerini kazımak için kullanıcı dostu bir araçtır. API ile ham verilere erişim sağlar.

Red Points

Red Points

redpoints.com

Red Points uygulaması, dijital gelir kaybını önlemek için sahtecilik ve yasa dışı kullanım ile mücadele eden AI destekli bir gelir kurtarma çözümüdür.

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy, fiyatlandırma analizi ve izleme hizmeti sunan bir yazılımdır. Kullanıcılar ürün fiyatlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve optimize eder.

IP Moat

IP Moat

ipmoat.ai

IP Moat, çevrimiçi pazarlarda sahte, ihlal eden ve kopya listelemeleri bulup kaldırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Markalarınızı korur ve işinize odaklanmanızı sağlar.

Trade Vitality

Trade Vitality

tradevitality.com

Trade Vitality, markaların minimum ilan fiyatı (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet uygulamasıdır.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Prisync

Prisync

prisync.com

Prisync, e-ticaret işletmelerinin rakip fiyatlarını izleyerek dinamik fiyatlandırma yapmasına ve kar marjlarını artırmasına yardımcı olan bir fiyat izleme aracıdır.

Adthena

Adthena

adthena.com

Adthena, işletmelere ücretli arama reklamcılığı alanında rekabetçi analiz sunarak pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Allure Security

Allure Security

alluresecurity.com

Allure Security, markaları çevrimiçi sahteciliklerden koruyarak, sahte web siteleri ve uygulamaları hızlıca tespit edip kaldırır.

BrandMonitor

BrandMonitor

brand-monitor.com

BrandMonitor, sahte ürünlere ve izinsiz görsellere karşı markanızı koruyan bir uygulamadır. Hızla tespit ve kaldırma işlemleri yapar.

BrandVerity

BrandVerity

brandverity.com

BrandVerity, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını izleyip yönetmelerine, marka imajını korumalarına ve uyumluluk sorunlarını tespit etmelerine yardımcı olan bir araçtır.

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitik çözümleri sunan bir uygulamadır. Fiyat izleme ve otomasyon hizmetleri sağlar.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.

VantageBP

VantageBP

vantagebp.com

VantageBP, markaların yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı olur; sahte ürünleri ortadan kaldırır, kötü niyetli satıcıları tespit eder ve çevrimiçi satışları uygular.

Smart Protection

Smart Protection

smartprotection.com

Smart Protection, markaları çevrimiçi sahteciliklere karşı koruyan bir uygulamadır. Yasal olmayan kopyaları tespit edip kaldırır ve içerik koruma hizmeti sunar.

Rightlander

Rightlander

rightlander.com

Rightlander, bağlı kuruluş uyumluluğunu izleyen ve kampanya optimizasyonu için analitik sunan bir yönetim aracıdır. İşletmelere pazarlama stratejilerini geliştirmede yardımcı olur.

Retail Shake

Retail Shake

retailshake.com

Retail Shake, rakiplerin fiyatları, stok konumları, ürün görselleri ve müşteri yorumları gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edip karşılaştırmanızı sağlar.

FrigginYeah

FrigginYeah

frigginyeah.com

FrigginYeah uygulaması, ürünlerinizi yüzlerce e-ticaret sitesinde izleyerek Minimum Reklam Fiyatı (MAP) sözleşmelerine aykırı satış yapanları tespit eder.

Profitero

Profitero

profitero.com

Profitero, ürün bilgilerini yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir platformdur. İlgili verilerle karar alma süreçlerini kolaylaştırır.

Netrivals

Netrivals

netrivals.com

Netrivals, e-ticaret ürünlerini monitor ederek fiyat, stok durumu ve pazar trendlerini analiz eden bir araçtır. İşletmelere fiyatlandırma stratejilerini optimize etme imkanı sunar.

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet, markaların çevrimiçi satış kanallarını izleyerek yetkisiz satıcıları tespit eder ve fiyat politikalarını otomatik olarak uygular.

Skuuudle

Skuuudle

skuuudle.com

Skuuudle, rakiplerin fiyatlandırma stratejilerini izleyerek, doğru fiyatlama kararları almanızı sağlayan bir fiyat ve ürün zekası hizmetidir.

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Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog