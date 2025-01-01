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Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.
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Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Arama Monitörü, dijital reklam faaliyetlerini izleyip analiz ederek marka uyumluluğu ve rekabetçi bilgileri sağlar.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingsCraper, çevrimiçi mağazalardan fiyat ve ürün verilerini kazımak için kullanıcı dostu bir araçtır. API ile ham verilere erişim sağlar.
Red Points
redpoints.com
Red Points uygulaması, dijital gelir kaybını önlemek için sahtecilik ve yasa dışı kullanım ile mücadele eden AI destekli bir gelir kurtarma çözümüdür.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, fiyatlandırma analizi ve izleme hizmeti sunan bir yazılımdır. Kullanıcılar ürün fiyatlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve optimize eder.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat, çevrimiçi pazarlarda sahte, ihlal eden ve kopya listelemeleri bulup kaldırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Markalarınızı korur ve işinize odaklanmanızı sağlar.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality, markaların minimum ilan fiyatı (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet uygulamasıdır.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Prisync
prisync.com
Prisync, e-ticaret işletmelerinin rakip fiyatlarını izleyerek dinamik fiyatlandırma yapmasına ve kar marjlarını artırmasına yardımcı olan bir fiyat izleme aracıdır.
Adthena
adthena.com
Adthena, işletmelere ücretli arama reklamcılığı alanında rekabetçi analiz sunarak pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security, markaları çevrimiçi sahteciliklerden koruyarak, sahte web siteleri ve uygulamaları hızlıca tespit edip kaldırır.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor, sahte ürünlere ve izinsiz görsellere karşı markanızı koruyan bir uygulamadır. Hızla tespit ve kaldırma işlemleri yapar.
BrandVerity
brandverity.com
BrandVerity, işletmelerin çevrimiçi varlıklarını izleyip yönetmelerine, marka imajını korumalarına ve uyumluluk sorunlarını tespit etmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitik çözümleri sunan bir uygulamadır. Fiyat izleme ve otomasyon hizmetleri sağlar.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP, markaların yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı olur; sahte ürünleri ortadan kaldırır, kötü niyetli satıcıları tespit eder ve çevrimiçi satışları uygular.
Smart Protection
smartprotection.com
Smart Protection, markaları çevrimiçi sahteciliklere karşı koruyan bir uygulamadır. Yasal olmayan kopyaları tespit edip kaldırır ve içerik koruma hizmeti sunar.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander, bağlı kuruluş uyumluluğunu izleyen ve kampanya optimizasyonu için analitik sunan bir yönetim aracıdır. İşletmelere pazarlama stratejilerini geliştirmede yardımcı olur.
Retail Shake
retailshake.com
Retail Shake, rakiplerin fiyatları, stok konumları, ürün görselleri ve müşteri yorumları gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak takip edip karşılaştırmanızı sağlar.
FrigginYeah
frigginyeah.com
FrigginYeah uygulaması, ürünlerinizi yüzlerce e-ticaret sitesinde izleyerek Minimum Reklam Fiyatı (MAP) sözleşmelerine aykırı satış yapanları tespit eder.
Profitero
profitero.com
Profitero, ürün bilgilerini yönetmeyi ve analiz etmeyi sağlayan bir platformdur. İlgili verilerle karar alma süreçlerini kolaylaştırır.
Netrivals
netrivals.com
Netrivals, e-ticaret ürünlerini monitor ederek fiyat, stok durumu ve pazar trendlerini analiz eden bir araçtır. İşletmelere fiyatlandırma stratejilerini optimize etme imkanı sunar.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet, markaların çevrimiçi satış kanallarını izleyerek yetkisiz satıcıları tespit eder ve fiyat politikalarını otomatik olarak uygular.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle, rakiplerin fiyatlandırma stratejilerini izleyerek, doğru fiyatlama kararları almanızı sağlayan bir fiyat ve ürün zekası hizmetidir.
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