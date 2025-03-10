Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.
Yeni Uygulama Gönder
Mimecast
mimecast.com
Mimecast, e-posta tabanlı tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlar. Kimlik avı ve kötü amaçlı yazılımları önlemek için AI ve makine öğrenimi kullanır.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Arama Monitörü, dijital reklam faaliyetlerini izleyip analiz ederek marka uyumluluğu ve rekabetçi bilgileri sağlar.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs, markaları siber tehditlerden korumak için dijital risk yönetim hizmetleri sunan bir platformdur.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
ShoppingsCraper, çevrimiçi mağazalardan fiyat ve ürün verilerini kazımak için kullanıcı dostu bir araçtır. API ile ham verilere erişim sağlar.
Red Points
redpoints.com
Red Points uygulaması, dijital gelir kaybını önlemek için sahtecilik ve yasa dışı kullanım ile mücadele eden AI destekli bir gelir kurtarma çözümüdür.
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, fiyatlandırma analizi ve izleme hizmeti sunan bir yazılımdır. Kullanıcılar ürün fiyatlarını gerçek zamanlı olarak analiz eder ve optimize eder.
IP Moat
ipmoat.ai
IP Moat, çevrimiçi pazarlarda sahte, ihlal eden ve kopya listelemeleri bulup kaldırmanızı sağlayan bir uygulamadır. Markalarınızı korur ve işinize odaklanmanızı sağlar.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality, markaların minimum ilan fiyatı (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet uygulamasıdır.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Prisync
prisync.com
Prisync, e-ticaret işletmelerinin rakip fiyatlarını izleyerek dinamik fiyatlandırma yapmasına ve kar marjlarını artırmasına yardımcı olan bir fiyat izleme aracıdır.
Adthena
adthena.com
Adthena, işletmelere ücretli arama reklamcılığı alanında rekabetçi analiz sunarak pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security, müşteriler mağdur olmadan önce çevrimiçi marka kimliğine bürünme saldırılarını bulup durdurarak markaları korur. Patentli, yapay zeka destekli motorumuz, eski yaklaşımlara göre daha fazla sahte web sitesini, sosyal medya hesabını ve mobil uygulamayı daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulur. Yönetilen müdahaleye yönelik benzersiz, çok yönlü yaklaşımımız (engelleme, sahte veriler ve uçtan uca yayından kaldırma) bir dolandırıcılığın ömrünü ve verebileceği hasarı önemli ölçüde azaltır.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor, markanızın gelirlerini sahte tekliflerden, gri pazar satışlarından ve telif hakkıyla korunan görüntülerin yetkisiz kullanımından koruyan bir marka koruma firmasıdır. Yapay zeka tabanlı algoritmamız ve insan istihbarat ekibimiz, bu ihlal eden eşyaları hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmek ve devralmak için birlikte çalışarak markanızın fikri mülkiyetinin güvenli kalmasını sağlamak için birlikte çalışır. Kolayca ölçeklenebilir çözümümüzle, ürünleriniz nerede olursa olsun markanızın korunduğundan emin olabilirsiniz. 80'den fazla ülkede 40'tan fazla IP danışmanı ve 3.000'den fazla gizemli alışveriş ekibimiz var, bu da bizi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı taklitlerle savaşmak için en iyisi bir çözüm haline getiriyor. Sahte ve gri pazar satıcılarının zor kazanılan gelirinizi çalmasına izin vermeyin. Sahte ile savaşın. Her yer.
BrandVerity
brandverity.com
Dijital pazarlamanın temelleri o kadar da karmaşık değil. Tüketiciler güvenebilecekleri markalarla etkileşim kurmak isterler. Markalar tüketicilerin güvenini kazanmak istiyor. Ancak bir marka çeşitli pazarlama kanallarına, web sitelerine ve sayfalara dağıtıldığında bu güveni oluşturmak zor olabilir. İşte biz de burada devreye giriyoruz. Markalara çevrimiçi ortamda nasıl temsil edildiklerini görmeleri ve onlar için önemli olan konularda harekete geçmeleri için araçlar sağlıyoruz. Sonuç: Tüketici güvenini artıran daha tutarlı, etkili ve uyumlu pazarlama.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem uluslararası şirketlerle hem de yerel pazarların temsilcileriyle çalışmaktadır.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminden raf istihbaratı ve perakende uygulamasına kadar çeşitli kullanım örneklerini destekler. Wiser neden dünya çapında 500'den fazla marka ve perakendecinin güvenilir perakende analitiği sağlayıcısıdır? Daha iyi veriler. Misyonumuz, milyonlarca web sitesinden ve on binlerce fiziksel mağazadan en doğru ve uygulanabilir bilgileri yakalayan ve sunan hizmetler oluşturmaktır. Wiser'ın neredeyse gerçek zamanlı zekası, günlük ve saatlik geliri, marjı ve pazarlamayla ilgili stratejileri optimize etmek için çok kanallı görünürlük sunar. Daha fazla bilgi için www.wiser.com adresini ziyaret edin ve @wiserinc'i takip edin.
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP olarak, sahte ürünleri ortadan kaldırarak, sahte satıcıları tespit ederek ve tescilli yasal teknolojimizle e-ticaret pazarlarında çevrimiçi satışları güçlendirerek dünyanın en iyi markalarının yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı oluyoruz.
Smart Protection
smartprotection.com
Akıllı Koruma'da Markaları çevrimiçi sahteciliğe karşı koruyoruz. Teknolojimiz, markaların yasa dışı kopyalarını ve uygunsuz kullanımlarını tespit edip ortadan kaldırır. İki alanda uzmanlaştık: Marka Koruması, her sektöre ve her kapsamda izinsiz kullanıma ait ürün ve markaları koruyoruz. İçerik Koruması olarak filmleri, dizileri, canlı yayın etkinliklerini, eSporları, emisyonları ve TV kanallarını korsanlığa karşı koruyoruz. Platformumuz sayesinde yasa dışı sahteciliklerin tespit edilen kopyalardan arındırılmasında verimlilik oranı %95'e kadar çıkmaktadır. Biz pazaryerleri ve sosyal medya uzmanlarıyız ve aynı zamanda Google'ın TCRP Programının (Güvenilir Telif Hakkı Kaldırma Programı) üyeleriyiz, dolayısıyla bu program, URL'leri en yüksek hız ve verimlilikle liste dışı bırakmamıza olanak tanıyor. En iyi mühendislik ekibini oluşturmak ve teknolojik platformumuzu yapay zekadaki en son gelişmelerle güçlendirmek için sürekli olarak en parlak yetenekleri arıyoruz.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander, Asya dışındaki çoğu ülkede bağlı kuruluş web sitelerini, sosyal medya platformlarını ve ihlalde bulunan web sitelerini aktif olarak tarayan, pazar lideri bir bağlı kuruluş uyumluluğu ve itibar yönetimi izleyicisidir. Hem ev isimleri hem de KOBİ'ler bize güveniyor ve alanımızda otorite olmaktan gurur duyuyoruz. Rightlander şu anda esas olarak iGaming pazarında faaliyet gösteriyor ancak 2020/21 döneminde diğer bağlı kuruluş liderliğindeki pazarlara da genişleyecek
Retail Shake
retailshake.com
En kapsamlı rekabet istihbarat aracı Rakipleriniz hakkında bilmeniz gereken her şey. Fiyatlar, stok coğrafi konumu, siteler, ürün görselleri, metin açıklamaları ve hatta müşteri yorumları. Retail Shake, rakiplerinizin tüm bilgilerinin eş zamanlı olarak karşılaştırılmasını sağlayan tek çözümdür. Ürünleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve karşılaştırın. Rakiplerinizden bir adım önde olun. Retail Shake size hangi ürünlerin hangi pazaryerlerinde olduğu, diğer distribütörlerin belirlediği fiyatlar ve müşterilerin farklı platformlarda bıraktığı yorumlar hakkında canlı bilgiler verir. Ürünlerinizi ve rakiplerinizi takip edin.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Friggin Evet! MAP izleme yazılımı, Minimum Reklamı Yapılan Fiyat (MAP) anlaşmalarınızı ihlal eden satıcıları belirlemek için yüzlerce e-Ticaret web sitesinde Markanızın ürününü inceler.
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde gelen ortakları olarak 4.000'den fazla markanın güvendiği çözümlerimiz, 70'den fazla ülkede 1.200'den fazla perakendeciyi kapsayan benzersiz veri toplama ve yılların deneyimi ve düşünce liderliği ile desteklenmektedir. Otomatik iş akışları, özel tahmine dayalı analitikler, içerik optimizasyonları ve üretken yapay zeka ile günümüzün rekabetçi pazar ortamında önde kalmanız için doğru araçlara sahip olmanızı sağlıyoruz.
Netrivals
netrivals.com
Pazara ilişkin eksiksiz ve küresel bir vizyona sahip olmak başarının anahtarıdır. Netrivals dünyanın her yerinde e-ticaret ürünleri buluyor. Sistemlerimiz, müşterilerimize çeşitli sektörlerde önemli ürün verileri sağlamak için +50 ülkedeki +35.000 mağazadaki +800 milyon ürünün fiyatlarını günlük olarak izliyor ve güncelliyor. Verileri ve fiyatları güncel tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle çift seviyeli fiyat doğrulamayla bir kalite sistemi entegre ediyoruz. Netrivals'ın ISO standardına ve gereksinimlerine uymasının nedeni budur. Müşterilerimizin iş verilerini yönetmek için bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) kurduk, uyguladık ve sürdürüyoruz ve geliştiriyoruz. Modüllerimiz, fiyatlandırma ve ürün stratejinizin etkinliğini değerlendirmeniz için bileşenlerin mükemmel birleşimidir: Fiyat İzleme, Dinamik Fiyatlandırma, Dönüşümler, Pazar Yerleri, Pazar Araştırması, BI, Rekabet Karşılaştırması, Derecelendirmeler ve İncelemeler, Ürün Analizi, MAP İzleme. Netrivals tarafından toplanan tüm veriler, şirketinizdeki herhangi bir ekibin (tedarik, satış, pazarlama, fiyatlandırma, İş Zekası, ürün ekibi ve Kategori Yöneticileri) kullanabileceği şekilde merkezileştirilir ve homojenleştirilir. Netrivals, dünya çapında yüzlerce e-işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan 50 profesyonelden oluşan bir ekiptir. Birlikte kurduğumuz yolculuğu ödüllendirici bir deneyime dönüştürmek için özel bir müşteri başarısı ve destek ekibimiz var. Netrivals'in esnekliği yüksek düzeyde kişiselleştirmeye olanak tanır. Netrivals sadece bir platform değil, stratejinizi geliştirmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir çerçevedir. Ana KPI'larınızın optimizasyonu için size araçlar sunmak istiyoruz. Mevcut rekabet ortamında başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz pazar vizyonuna erişmenize yardımcı oluyoruz.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için derin sektör uzmanlığından ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Platformumuz zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve yerleşik yeniden satış kanalınızı, markanıza ve marjlarınıza zarar verebilecek Amazon gibi sitelerdeki yetkisiz veya bilinmeyen satıcılardan korumaya yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanır: • Çevrimiçi satış kanalları hakkında derinlemesine bilgi edinmek • Yeni ürünler ve markalar için pazar fırsatlarını değerlendirmek • MAP programlarını yönetmek ve uygulamak • Pazar geri bildirimlerini anlamak ve ürün sorunlarını kartopu etkisi yaratmadan önce yakalamak TrackStreet Hizmetleri - Pazar Görünürlüğü TrackStreet İnternet'i izler Ürünlerinizi kimin sattığını, nerede sattıklarını ve fiyatlarını takip etmenizi sağlayan pazaryerleri ve bağımsız web siteleri, veriye dayalı pazar kararlarını yönlendiren satış ve dağıtım eğilimlerini anlamanız için araçlar sağlar. - Minimum İlan Edilen Fiyat (MAP) Uyumluluğu Sektördeki en güçlü ve etkili MAP uygulama platformuyla TrackStreet, MAP ihlali bildirimlerinin gönderilmesi, politika uyumluluğunun izlenmesi ve özelleştirilmiş Yapılmaması Gerekenlerin oluşturulması ve dağıtılması gibi diğer birçok manuel işlemi otomatikleştirir. -Listeleri sat. - Ürün İnceleme Takibi ve Toplama TrackStreet İnceleme Takibi, yeni veya güncellenmiş incelemeler için tüm İnternet satış kanallarınızı izleyen ve ardından tüketici geri bildirimlerinizi, ayrıntılı analizler yürütebileceğiniz ve otomatik uyarıları etkinleştirebileceğiniz, erişimi kolay tek bir arayüzde derleyen proaktif bir izleme hizmetidir. İlgilenmeniz gereken yeni incelemeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. - Yetkili satıcılardan ve satıcılardan oluşan mevcut ağınızın yönetimini geliştirmenize ve yeniden satış kanalınızdan daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olacak Bayi Portalı ve diğer modüller. Size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Ücretsiz danışmanlık randevusu almak veya TrackStreet.com'da daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle, rakiplerinizin fiyatlandırma stratejilerini izlemenize ve kazanan fiyatlandırma kararları vermenize olanak tanıyan en doğru fiyat ve ürün istihbarat hizmetidir. Fiyatlandırma ekipleri, kazara marj bırakmadan müşterilerine adil fiyatlandırma sağlamak için Skuuudle'ı kullanıyor. Skuuudle fiyatları, indirimleri, ürün resimlerini, stok durumunu, yorumları ve daha fazlasını takip edebilir. Herhangi bir alandan, herhangi bir web sitesinden, herhangi bir ülkeden, herhangi bir sıklıkta veri toplayabiliriz. Kazandırıcı fiyatlandırma kararları vermenize yardımcı olacak rakip verileri sağlamak.
© 2025 WebCatalog, Inc.