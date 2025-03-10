TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için derin sektör uzmanlığından ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Platformumuz zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve yerleşik yeniden satış kanalınızı, markanıza ve marjlarınıza zarar verebilecek Amazon gibi sitelerdeki yetkisiz veya bilinmeyen satıcılardan korumaya yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanır: • Çevrimiçi satış kanalları hakkında derinlemesine bilgi edinmek • Yeni ürünler ve markalar için pazar fırsatlarını değerlendirmek • MAP programlarını yönetmek ve uygulamak • Pazar geri bildirimlerini anlamak ve ürün sorunlarını kartopu etkisi yaratmadan önce yakalamak TrackStreet Hizmetleri - Pazar Görünürlüğü TrackStreet İnternet'i izler Ürünlerinizi kimin sattığını, nerede sattıklarını ve fiyatlarını takip etmenizi sağlayan pazaryerleri ve bağımsız web siteleri, veriye dayalı pazar kararlarını yönlendiren satış ve dağıtım eğilimlerini anlamanız için araçlar sağlar. - Minimum İlan Edilen Fiyat (MAP) Uyumluluğu Sektördeki en güçlü ve etkili MAP uygulama platformuyla TrackStreet, MAP ihlali bildirimlerinin gönderilmesi, politika uyumluluğunun izlenmesi ve özelleştirilmiş Yapılmaması Gerekenlerin oluşturulması ve dağıtılması gibi diğer birçok manuel işlemi otomatikleştirir. -Listeleri sat. - Ürün İnceleme Takibi ve Toplama TrackStreet İnceleme Takibi, yeni veya güncellenmiş incelemeler için tüm İnternet satış kanallarınızı izleyen ve ardından tüketici geri bildirimlerinizi, ayrıntılı analizler yürütebileceğiniz ve otomatik uyarıları etkinleştirebileceğiniz, erişimi kolay tek bir arayüzde derleyen proaktif bir izleme hizmetidir. İlgilenmeniz gereken yeni incelemeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. - Yetkili satıcılardan ve satıcılardan oluşan mevcut ağınızın yönetimini geliştirmenize ve yeniden satış kanalınızdan daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olacak Bayi Portalı ve diğer modüller. Size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Ücretsiz danışmanlık randevusu almak veya TrackStreet.com'da daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın