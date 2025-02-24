Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve pazar stratejilerine bağlı olarak ürünleri yeniden fiyatlandırmasına yardımcı olur. Kullanıcılara, verileri analiz etmek için fiyatlandırma edinme ve çoklu raporlama mekanizmaları sunulur. Analiz, kuruluşların hangi ürünlerin düşük fiyatlı olduğu veya fiyatın düşürülüp düşürülemeyeceği ancak istenen kar marjı dahilinde kalması gibi fiyatlandırma fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. Price2Spy'ı Google Analytics 4 ile entegre ederek, iki veri kümesinin çapraz referanslanmasını ve analiz edilmesini etkinleştirirsiniz. Bu, ziyaret sayısı yüksek, satışı az olan ürünleri, fiyatları artırmayarak parayı masaya bıraktığınız ürünleri ve yavaş satılan ürünleri analiz etmenin bir yolunu belirlemenize yardımcı olur. Price2Spy'ın API'si kuruluşun yazılımıyla sıkı entegrasyon sağlar ve rakipleri takip ederek otomatik fiyat eşleştirmesine olanak tanır. Fiyat değişikliklerinin belirli bir marj dahilinde veya belirli bir eşiğin üzerinde olması durumunda markanın fiyatlandırması herhangi bir işleme gerek kalmadan otomatik olarak güncellenebilmektedir. Yeniden Fiyatlandırma modülü, hangi ürünlerin fiyatlarında artış/düşüş olabileceğini belirlemek ve çevrimiçi mağazanızda bu fiyatları değiştirmek için fiyatlandırma stratejilerinizi tanımlamanıza olanak tanır. Herhangi bir Yeniden Fiyatlandırma yapılmadan önce ürünlerinizin rakiplerinizin ürünleriyle eşleşmesi gerekir. Manuel ürün eşleştirme, Otomatik Eşleştirme ve Makine Öğrenimi yoluyla Hibrit Otomatik Eşleştirme sunuyoruz. Makine Öğrenimi (ML) algoritması, yalnızca anlamlı eşleşen adayların önerilmesini sağlamak için sitenizdeki ve rakiplerinizdeki ürünleri inceler. Bütün bunlar bir insan tarafından onaylanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla sayıdanız, siteleri tarayıp ürün bilgilerini çıkardığımız ürün veri çıkarma hizmetlerimizi kullandınız. Price2Spy, izleme uygulamalarını engellemek için oluşturulmuş web sitelerini izleme yeteneğine sahiptir. Web siteleri izlenmek istemese bile rakiplerinizin fiyatlarını sanal olarak görebilirsiniz. Aşağıdaki gibi desteklenen platformlardan birini kullanıyorsanız; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, vb. Price2Spy size tek tıklamayla entegre etme ve fiyatlandırma stratejilerinize göre gerçek zamanlı yeniden fiyatlandırma gerçekleştirme olanağı sağlar. Sistemi çalışır duruma getirmek için sizin tarafınızdan yapılacak çok az şey var. Price2Spy, kullanıcılara yol boyunca yardımcı olmak için eğitimler, demolar ve çevrimiçi destek sunar.