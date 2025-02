Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

ChannelSight

channelsight.com

Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: Nereden Alınır Teknoloji, Alışveriş Yapılabilir Medya ve Dijital Raf. Yazılımımız, e-Ticaret markalarının mükemmel bir müşteri deneyimi sunmasına, ayrıntılı bilgiler toplamasına ve birinci sınıf bir markayı sürdürmesine olanak tanır. Müşterilerimizle 'önce ortaklık' yaklaşımını benimseyen özel marka performansı ekibimiz, hedeflerimize birlikte ulaşmamızı sağlar.