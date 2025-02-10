Marka Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Somali

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Marka koruma yazılımı, şirketlerin ürün ve hizmetlerle ilgili çevrimiçi bilgilerini yönetmelerine olanak tanır. Markanın dolandırıcılık, ihlal, sahtecilik ve ihlal gibi her türlü kötüye kullanıma karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yazılım özellikle dijital kanallardan ürün satan, büyük miktarda ürün ve marka bilgisinin kontrolünün zor olduğu şirketler için faydalıdır. Marka koruma yazılımı, Google gibi arama motorları, şirketin perakende web siteleri ve Amazon ve eBay gibi çevrimiçi perakendecilerin yanı sıra sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere birçok dijital kanalı izler. Bu yazılım, olası ihlallerin farklı aşamalarda belirlenmesine yardımcı olur ve bu tehditlerin müşterilere ulaşmadan ortadan kaldırılmasını sağlar. Ayrıca, marka politikalarını uygulayarak ve değişen standartlarla güncel kalmak için bunları düzenli olarak gözden geçirerek marka itibarını korur.
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Netrivals
netrivals.com
Pazara ilişkin eksiksiz ve küresel bir vizyona sahip olmak başarının anahtarıdır. Netrivals dünyanın her yerinde e-ticaret ürünleri buluyor. Sistemlerimiz, müşterilerimize çeşitli sektörlerde önemli ürün verileri sağlamak için +50 ülkedeki +35.000 mağazadaki +800 milyon ürünün fiyatlarını günlük olarak izliyor ve güncelliyor. Verileri ve fiyatları güncel tutmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bu nedenle çift seviyeli fiyat doğrulamayla bir kalite sistemi entegre ediyoruz. Netrivals'ın ISO standardına ve gereksinimlerine uymasının nedeni budur. Müşterilerimizin iş verilerini yönetmek için bir bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISMS) kurduk, uyguladık ve sürdürüyoruz ve geliştiriyoruz. Modüllerimiz, fiyatlandırma ve ürün stratejinizin etkinliğini değerlendirmeniz için bileşenlerin mükemmel birleşimidir: Fiyat İzleme, Dinamik Fiyatlandırma, Dönüşümler, Pazar Yerleri, Pazar Araştırması, BI, Rekabet Karşılaştırması, Derecelendirmeler ve İncelemeler, Ürün Analizi, MAP İzleme. Netrivals tarafından toplanan tüm veriler, şirketinizdeki herhangi bir ekibin (tedarik, satış, pazarlama, fiyatlandırma, İş Zekası, ürün ekibi ve Kategori Yöneticileri) kullanabileceği şekilde merkezileştirilir ve homojenleştirilir. Netrivals, dünya çapında yüzlerce e-işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan 50 profesyonelden oluşan bir ekiptir. Birlikte kurduğumuz yolculuğu ödüllendirici bir deneyime dönüştürmek için özel bir müşteri başarısı ve destek ekibimiz var. Netrivals'in esnekliği yüksek düzeyde kişiselleştirmeye olanak tanır. Netrivals sadece bir platform değil, stratejinizi geliştirmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir çerçevedir. Ana KPI'larınızın optimizasyonu için size araçlar sunmak istiyoruz. Mevcut rekabet ortamında başarılı olmanız için ihtiyaç duyduğunuz pazar vizyonuna erişmenize yardımcı oluyoruz.
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Kodlama becerisine gerek duymadan web mağazalarından ve pazar yerlerinden gerçek zamanlı fiyatları ve arama sonuçlarını çıkarmak için ideal, kolay ve akıllı bir e-ticaret kazıyıcı. Fiyat ve satıcı verilerini günlük olarak planlamak için web uygulamamızı kullanın. Kendi uygulamalarınız veya raporlarınız için satıcı fiyatları, kategori verileri ve ürün içeriği gibi ham verilere erişmenizi sağlayan API'mızı kullanın.
IP Moat
ipmoat.ai
Çevrimiçi pazar yerlerindeki sahte, hak ihlalinde bulunan ve kopyalanan listeleri bulun ve kaldırın. Haksız avantaj elde etmek için marka adınızı kullanan rakiplerle karşılaşıp karşılaşmadığınızı; sahte ürünler satan suçlular; veya aradaki herhangi bir şey. IP Moat anında etki yaratan düşük maliyetli bir çözümdür. Size gönül rahatlığı ve marka güvenliği sağlayarak işinizi büyütmeye odaklanma konusunda özgür olmanızı sağlar. Odaklanmanızı bozan maliyetli, uzun süren dava süreçleri yok. Ticari markalarınızı ve patent ve tasarım tescil numaralarınızı girmeniz yeterlidir. Daha sonra yeni ilanlar bulunduğunda bildirim alın. Hak ihlalinde bulunan listeleri tek bir tıklamayla kaldırın. Sahte Listelemelere Karşı Korunun.
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security, müşteriler mağdur olmadan önce çevrimiçi marka kimliğine bürünme saldırılarını bulup durdurarak markaları korur. Patentli, yapay zeka destekli motorumuz, eski yaklaşımlara göre daha fazla sahte web sitesini, sosyal medya hesabını ve mobil uygulamayı daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulur. Yönetilen müdahaleye yönelik benzersiz, çok yönlü yaklaşımımız (engelleme, sahte veriler ve uçtan uca yayından kaldırma) bir dolandırıcılığın ömrünü ve verebileceği hasarı önemli ölçüde azaltır.
VantageBP
vantagebp.com
VantageBP olarak, sahte ürünleri ortadan kaldırarak, sahte satıcıları tespit ederek ve tescilli yasal teknolojimizle e-ticaret pazarlarında çevrimiçi satışları güçlendirerek dünyanın en iyi markalarının yetkisiz satıcıları durdurmasına yardımcı oluyoruz.
Smart Protection
smartprotection.com
Akıllı Koruma'da Markaları çevrimiçi sahteciliğe karşı koruyoruz. Teknolojimiz, markaların yasa dışı kopyalarını ve uygunsuz kullanımlarını tespit edip ortadan kaldırır. İki alanda uzmanlaştık: Marka Koruması, her sektöre ve her kapsamda izinsiz kullanıma ait ürün ve markaları koruyoruz. İçerik Koruması olarak filmleri, dizileri, canlı yayın etkinliklerini, eSporları, emisyonları ve TV kanallarını korsanlığa karşı koruyoruz. Platformumuz sayesinde yasa dışı sahteciliklerin tespit edilen kopyalardan arındırılmasında verimlilik oranı %95'e kadar çıkmaktadır. Biz pazaryerleri ve sosyal medya uzmanlarıyız ve aynı zamanda Google'ın TCRP Programının (Güvenilir Telif Hakkı Kaldırma Programı) üyeleriyiz, dolayısıyla bu program, URL'leri en yüksek hız ve verimlilikle liste dışı bırakmamıza olanak tanıyor. En iyi mühendislik ekibini oluşturmak ve teknolojik platformumuzu yapay zekadaki en son gelişmelerle güçlendirmek için sürekli olarak en parlak yetenekleri arıyoruz.
Rightlander
rightlander.com
Rightlander, Asya dışındaki çoğu ülkede bağlı kuruluş web sitelerini, sosyal medya platformlarını ve ihlalde bulunan web sitelerini aktif olarak tarayan, pazar lideri bir bağlı kuruluş uyumluluğu ve itibar yönetimi izleyicisidir. Hem ev isimleri hem de KOBİ'ler bize güveniyor ve alanımızda otorite olmaktan gurur duyuyoruz. Rightlander şu anda esas olarak iGaming pazarında faaliyet gösteriyor ancak 2020/21 döneminde diğer bağlı kuruluş liderliğindeki pazarlara da genişleyecek
Retail Shake
retailshake.com
En kapsamlı rekabet istihbarat aracı Rakipleriniz hakkında bilmeniz gereken her şey. Fiyatlar, stok coğrafi konumu, siteler, ürün görselleri, metin açıklamaları ve hatta müşteri yorumları. Retail Shake, rakiplerinizin tüm bilgilerinin eş zamanlı olarak karşılaştırılmasını sağlayan tek çözümdür. Ürünleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve karşılaştırın. Rakiplerinizden bir adım önde olun. Retail Shake size hangi ürünlerin hangi pazaryerlerinde olduğu, diğer distribütörlerin belirlediği fiyatlar ve müşterilerin farklı platformlarda bıraktığı yorumlar hakkında canlı bilgiler verir. Ürünlerinizi ve rakiplerinizi takip edin.
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality, markaların reklamı yapılan minimum fiyat (MAP) politikalarını izlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olan bir hizmet şirketidir. Sağlam sürecimiz ve çevrimiçi araçlarımız, ekibimizin benzersiz uzmanlık düzeyini ve çevrimiçi perakende ortamına ilişkin içgörüsünü yansıtır.
FrigginYeah
frigginyeah.com
Friggin Evet! MAP izleme yazılımı, Minimum Reklamı Yapılan Fiyat (MAP) anlaşmalarınızı ihlal eden satıcıları belirlemek için yüzlerce e-Ticaret web sitesinde Markanızın ürününü inceler.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
Profitero
profitero.com
Profitero, önde gelen küresel ticaret hızlandırma şirketidir. Markalara çevrimiçi ortamda kârlı bir şekilde büyümeleri için esnek, zekaya dayalı çözümler sunuyoruz. Entegre tekliflerimiz medya, içerik ve operasyonlarda içgörüyü eyleme sorunsuz bir şekilde bağlar. Ticareti hızlandırma konusunda önde gelen ortakları olarak 4.000'den fazla markanın güvendiği çözümlerimiz, 70'den fazla ülkede 1.200'den fazla perakendeciyi kapsayan benzersiz veri toplama ve yılların deneyimi ve düşünce liderliği ile desteklenmektedir. Otomatik iş akışları, özel tahmine dayalı analitikler, içerik optimizasyonları ve üretken yapay zeka ile günümüzün rekabetçi pazar ortamında önde kalmanız için doğru araçlara sahip olmanızı sağlıyoruz.
Red Points
redpoints.com
Red Points, dijital geliri kurtarmak için en yaygın kullanılan çözümdür. 1.300'den fazla şirket sahtecilik, korsanlık ve kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için platformumuza güveniyor. Hak ettikleri geliri geri almak için Kırmızı Noktalardan yararlanıyorlar. New York, Barselona, Pekin ve Salt Lake City'de 300'den fazla profesyonel ve ofisi bulunan Red Points, ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir çözümle geleneksel olarak hizmet sağlayıcılar tarafından yönetilen bir endüstriyi altüst etti.
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle, rakiplerinizin fiyatlandırma stratejilerini izlemenize ve kazanan fiyatlandırma kararları vermenize olanak tanıyan en doğru fiyat ve ürün istihbarat hizmetidir. Fiyatlandırma ekipleri, kazara marj bırakmadan müşterilerine adil fiyatlandırma sağlamak için Skuuudle'ı kullanıyor. Skuuudle fiyatları, indirimleri, ürün resimlerini, stok durumunu, yorumları ve daha fazlasını takip edebilir. Herhangi bir alandan, herhangi bir web sitesinden, herhangi bir ülkeden, herhangi bir sıklıkta veri toplayabiliriz. Kazandırıcı fiyatlandırma kararları vermenize yardımcı olacak rakip verileri sağlamak.
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor, markanızın gelirini sahte tekliflerden, gri piyasa satışlarından ve telif hakkıyla korunan görsellerin izinsiz kullanımından koruyan bir marka koruma firmasıdır. Yapay zeka tabanlı algoritmamız ve insan zekası ekibimiz, ihlalde bulunan bu öğeleri hızlı ve etkili bir şekilde tespit edip ortadan kaldırmak için birlikte çalışarak markanızın fikri mülkiyetinin güvende kalmasını sağlar. Kolayca ölçeklenebilir çözümümüz sayesinde ürünleriniz dünyanın neresinde satılıyor olursa olsun markanızın korunduğundan emin olabilirsiniz. 80'den fazla ülkede 40'tan fazla fikri mülkiyet danışmanından ve 3.000'den fazla gizli müşteriden oluşan bir ekibimiz var; bu da bizi hem çevrimiçi hem de çevrimdışı sahteciliklerle mücadelede türünün en iyisi haline getiriyor. Sahtecilerin ve gri piyasa satıcılarının zorlukla elde ettiğiniz gelirinizi çalmasına izin vermeyin. Sahtelere karşı savaşın. Her yer.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra'nın PhishLabs'ı, seçilmiş tehdit istihbaratı ve tam azaltma yoluyla Dijital Risk Koruması sağlayan bir siber tehdit istihbarat şirketidir. PhishLabs, dünyanın önde gelen markaları ve şirketleri için tek bir çözümde marka kimliğine bürünme, hesap ele geçirme, veri sızıntısı ve sosyal medya tehditlerine karşı koruma sağlar. Daha fazla bilgi için https://www.phishlabs.com adresini ziyaret edin. Fortra'nın Önemli Bir Parçası (HelpSystems'in yeni yüzü) PhishLabs, Fortra'nın kapsamlı siber güvenlik portföyünün bir parçası olmaktan gurur duyar. Fortra, sorunları yenilikçi yöntemlerle çözmek için tamamlayıcı ürünleri bir araya getirerek günümüzün karmaşık siber güvenlik ortamını basitleştiriyor. Bu entegre, ölçeklenebilir çözümler, kuruluşunuzu korurken karşılaştığınız hızla değişen zorluklara çözüm getirir. PhishLabs ve diğerlerinden gelen güçlü korumanın yardımıyla Fortra, siber güvenlik yolculuğunuz boyunca her adımınızda yanınızda olan amansız müttefikinizdir.
BrandVerity
brandverity.com
Dijital pazarlamanın temelleri o kadar da karmaşık değil. Tüketiciler güvenebilecekleri markalarla etkileşim kurmak isterler. Markalar tüketicilerin güvenini kazanmak istiyor. Ancak bir marka çeşitli pazarlama kanallarına, web sitelerine ve sayfalara dağıtıldığında bu güveni oluşturmak zor olabilir. İşte biz de burada devreye giriyoruz. Markalara çevrimiçi ortamda nasıl temsil edildiklerini görmeleri ve onlar için önemli olan konularda harekete geçmeleri için araçlar sağlıyoruz. Sonuç: Tüketici güvenini artıran daha tutarlı, etkili ve uyumlu pazarlama.
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: Nereden Alınır Teknoloji, Alışveriş Yapılabilir Medya ve Dijital Raf. Yazılımımız, e-Ticaret markalarının mükemmel bir müşteri deneyimi sunmasına, ayrıntılı bilgiler toplamasına ve birinci sınıf bir markayı sürdürmesine olanak tanır. Müşterilerimizle 'önce ortaklık' yaklaşımını benimseyen özel marka performansı ekibimiz, hedeflerimize birlikte ulaşmamızı sağlar.
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Arama Monitörü, marka ve bağlı kuruluş uyumluluğu ve rekabet istihbaratı için ücretli arama, organik arama, sosyal medya, mobil arama ve dünya çapındaki alışveriş motorlarındaki reklam faaliyetlerini yakalar. İnteraktif ajanslar, arama pazarlamacıları ve bağlı kuruluş pazarlamacıları, rekabet bilgilerini daha etkili bir şekilde toplamak ve analiz etmek için Arama Monitörü'nü kullanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.thesearchmonitor.com adresini ziyaret edin.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminden raf istihbaratı ve perakende uygulamasına kadar çeşitli kullanım örneklerini destekler. Wiser neden dünya çapında 500'den fazla marka ve perakendecinin güvenilir perakende analitiği sağlayıcısıdır? Daha iyi veriler. Misyonumuz, milyonlarca web sitesinden ve on binlerce fiziksel mağazadan en doğru ve uygulanabilir bilgileri yakalayan ve sunan hizmetler oluşturmaktır. Wiser'ın neredeyse gerçek zamanlı zekası, günlük ve saatlik geliri, marjı ve pazarlamayla ilgili stratejileri optimize etmek için çok kanallı görünürlük sunar. Daha fazla bilgi için www.wiser.com adresini ziyaret edin ve @wiserinc'i takip edin.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem uluslararası şirketlerle hem de yerel pazarların temsilcileriyle çalışmaktadır.
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için derin sektör uzmanlığından ve yapay zekadan yararlanıyoruz. Platformumuz zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar ve yerleşik yeniden satış kanalınızı, markanıza ve marjlarınıza zarar verebilecek Amazon gibi sitelerdeki yetkisiz veya bilinmeyen satıcılardan korumaya yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmetlerimizi şu amaçlarla kullanır: • Çevrimiçi satış kanalları hakkında derinlemesine bilgi edinmek • Yeni ürünler ve markalar için pazar fırsatlarını değerlendirmek • MAP programlarını yönetmek ve uygulamak • Pazar geri bildirimlerini anlamak ve ürün sorunlarını kartopu etkisi yaratmadan önce yakalamak TrackStreet Hizmetleri - Pazar Görünürlüğü TrackStreet İnternet'i izler Ürünlerinizi kimin sattığını, nerede sattıklarını ve fiyatlarını takip etmenizi sağlayan pazaryerleri ve bağımsız web siteleri, veriye dayalı pazar kararlarını yönlendiren satış ve dağıtım eğilimlerini anlamanız için araçlar sağlar. - Minimum İlan Edilen Fiyat (MAP) Uyumluluğu Sektördeki en güçlü ve etkili MAP uygulama platformuyla TrackStreet, MAP ihlali bildirimlerinin gönderilmesi, politika uyumluluğunun izlenmesi ve özelleştirilmiş Yapılmaması Gerekenlerin oluşturulması ve dağıtılması gibi diğer birçok manuel işlemi otomatikleştirir. -Listeleri sat. - Ürün İnceleme Takibi ve Toplama TrackStreet İnceleme Takibi, yeni veya güncellenmiş incelemeler için tüm İnternet satış kanallarınızı izleyen ve ardından tüketici geri bildirimlerinizi, ayrıntılı analizler yürütebileceğiniz ve otomatik uyarıları etkinleştirebileceğiniz, erişimi kolay tek bir arayüzde derleyen proaktif bir izleme hizmetidir. İlgilenmeniz gereken yeni incelemeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. - Yetkili satıcılardan ve satıcılardan oluşan mevcut ağınızın yönetimini geliştirmenize ve yeniden satış kanalınızdan daha fazla gelir elde etmenize yardımcı olacak Bayi Portalı ve diğer modüller. Size en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliriz? Ücretsiz danışmanlık randevusu almak veya TrackStreet.com'da daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve pazar stratejilerine bağlı olarak ürünleri yeniden fiyatlandırmasına yardımcı olur. Kullanıcılara, verileri analiz etmek için fiyatlandırma edinme ve çoklu raporlama mekanizmaları sunulur. Analiz, kuruluşların hangi ürünlerin düşük fiyatlı olduğu veya fiyatın düşürülüp düşürülemeyeceği ancak istenen kar marjı dahilinde kalması gibi fiyatlandırma fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. Price2Spy'ı Google Analytics 4 ile entegre ederek, iki veri kümesinin çapraz referanslanmasını ve analiz edilmesini etkinleştirirsiniz. Bu, ziyaret sayısı yüksek, satışı az olan ürünleri, fiyatları artırmayarak parayı masaya bıraktığınız ürünleri ve yavaş satılan ürünleri analiz etmenin bir yolunu belirlemenize yardımcı olur. Price2Spy'ın API'si kuruluşun yazılımıyla sıkı entegrasyon sağlar ve rakipleri takip ederek otomatik fiyat eşleştirmesine olanak tanır. Fiyat değişikliklerinin belirli bir marj dahilinde veya belirli bir eşiğin üzerinde olması durumunda markanın fiyatlandırması herhangi bir işleme gerek kalmadan otomatik olarak güncellenebilmektedir. Yeniden Fiyatlandırma modülü, hangi ürünlerin fiyatlarında artış/düşüş olabileceğini belirlemek ve çevrimiçi mağazanızda bu fiyatları değiştirmek için fiyatlandırma stratejilerinizi tanımlamanıza olanak tanır. Herhangi bir Yeniden Fiyatlandırma yapılmadan önce ürünlerinizin rakiplerinizin ürünleriyle eşleşmesi gerekir. Manuel ürün eşleştirme, Otomatik Eşleştirme ve Makine Öğrenimi yoluyla Hibrit Otomatik Eşleştirme sunuyoruz. Makine Öğrenimi (ML) algoritması, yalnızca anlamlı eşleşen adayların önerilmesini sağlamak için sitenizdeki ve rakiplerinizdeki ürünleri inceler. Bütün bunlar bir insan tarafından onaylanıyor. Son zamanlarda giderek daha fazla sayıdanız, siteleri tarayıp ürün bilgilerini çıkardığımız ürün veri çıkarma hizmetlerimizi kullandınız. Price2Spy, izleme uygulamalarını engellemek için oluşturulmuş web sitelerini izleme yeteneğine sahiptir. Web siteleri izlenmek istemese bile rakiplerinizin fiyatlarını sanal olarak görebilirsiniz. Aşağıdaki gibi desteklenen platformlardan birini kullanıyorsanız; Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, vb. Price2Spy size tek tıklamayla entegre etme ve fiyatlandırma stratejilerinize göre gerçek zamanlı yeniden fiyatlandırma gerçekleştirme olanağı sağlar. Sistemi çalışır duruma getirmek için sizin tarafınızdan yapılacak çok az şey var. Price2Spy, kullanıcılara yol boyunca yardımcı olmak için eğitimler, demolar ve çevrimiçi destek sunar.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perakendecilerin satış büyümesini hızlandırmasına, pazar payını genişletmesine ve geniş ölçekte kârlı bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyor. Giderek daha fazla dijital kanalın kullanıma sunulmasıyla birlikte DataWeave'in müşterileri, çevrimiçi kanallarının her birinde üstün performans ölçüm yetenekleri kazanmak için şirketin tescilli teknolojisinden yararlanıyor ve bu da onlara daha akıllı ve daha hızlı kararlar almalarına yardımcı oluyor. DataWeave'in platformu aracılığıyla sunulan benzersiz yetenekler, müşterilere gerçek zamanlı olarak fiyat rekabetçiliği, içerik kalitesi ve kıyaslama, ürün bulunabilirliği, promosyon performansı, arama ve medya payı, derecelendirme ve inceleme analizi dahil olmak üzere doğru KPI'ları sağlar; satışları ve pazar payını artırırken müşterilerin kârlı bir şekilde rekabet etmelerini sağlar. Platformun dilden bağımsız olması DataWeave'in küresel hesaplara hizmet vermesini kolaylaştırmada kritik öneme sahiptir.
Prisync
prisync.com
Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri destek ekibimiz, her türlü isteğinizi dakikalar içinde yanıtlamak ve ödediğinizden daha fazlasını aldığınızdan emin olmak için her zaman hazırdır. Tüm müşterilerimizle uzun süreli bir ilişki planlamak için ücretsiz bir katılım hizmeti sunuyoruz. Prisync diğerlerinden nasıl benzersizdir: - Geçmiş Fiyat Trendleri - Stok Kullanılabilirliği Takibi - Toplu İçe Aktarma ve Dışa Aktarma - Dinamik Fiyatlandırma - Anlık Değişiklik Bildirimleri - Sınırsız E-posta Uyarısı - Sınırsız Rakip Takibi - Dünya Çapında Para Birimi Kapsamı - Ayrıntılı Filtreleme ve Raporlama https'de daha fazlasını öğrenin: //prisync.com
Adthena
adthena.com
Adthena, ücretli arama reklamcılığına yönelik ödüllü bir pazar istihbarat platformudur. Benzersiz yapay zeka teknolojimiz ve makine öğrenimi modellerimiz, pazardaki değişimlere ve rakiplerinizin arama ortamında yaptığı tüm hamlelere ilişkin net bir görünüm sunar. Bu, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmaktan markanızı korumaya kadar bilinçli, stratejik kararlar alabileceğiniz ve PPC bütçenizden daha fazla değer elde edebileceğiniz anlamına gelir. Güçlü şeyler. Ve onu başka hiçbir yerde bulamazsınız. Başarıya yönelik ücretli arama stratejinizi şekillendirmek için bizimle ortak olun. ÖDÜLLER VE TANINMA: -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Yazılımı Aracı (Yerel Görünüm) - ABD Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Yazılım İnovasyonu (Yerel Görünüm) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Veri Kullanımı (PPC) - Gümüş (Adthena x Staysure Insurance) - Birleşik Krallık Arama Ödülleri 2021 -- En İyi Arama Kullanımı - Finans (PPC) - Küresel Arama Ödülleri 2021
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